【專訪】陳玠安：《問候薛西弗斯》的關鍵字是「惻隱」，敬些仍在路上，推動日子前進的眾神們

文：孫梓評

我請陳玠安（一九八四—）為他前三本書設定關鍵字。

二○○四年十二月《那男孩攔下飛機》得到「衝撞」。「當時我認為作品是唯一可以證明自己的東西，很努力表演文字，想要衝撞出一條路。」那個鋩角甚多的文學少年，置身教育體制和社會環境束縛，讀各種書，聽大量音樂，「那時我真的覺得文學的門很窄，從高中開始寫，一直延續著沒有作品就沒辦法證明自己的焦慮，和某種絕對的窒息感：如果我放棄不寫，沒有人會覺得惋惜。」

其後，他展開比例更高的台北生活，二○○七年九月《在，我的秘密之地》，關鍵字「音樂」。「非常純粹的音樂書寫，也跟當時接觸的藝術媒材有關，我知道一定會出一本這樣的書，剛好稿子到齊了，就出。」時移事往，這是他最常重讀的一冊自身作品。

二○一二年六月《不要輕易碰觸》，關鍵字「愛情」。「愛情崩塌了，挫敗感很大，裡頭的悵然是很明確的。」但，他挑選的字眼是「愛情」而非「失戀」，「無論美化或醜化它，以意識流小說或詩意筆法去寫，我對愛情還是有很多想像，像在沙漠中憧憬著海市蜃樓。」確實他總還能再愛，每一次都像最後一次，「海市蜃樓是結果論。沒有抵達前，你不知道那是不是綠洲。」附在書末，是他在花蓮經營「木心書屋」始末，本來擔心與書的其他部分扞格，「但後來覺得那也是一場崩塌：從無到有，從有到無。」

動用減法，學會惻隱

也是二○一二年五月開始，陳玠安陸續擔任兩本音樂雜誌《Gigs 搖滾生活誌》、《Bark音痴路》主編，「這幾年我做了很多非文學的事，幾乎被這個社會認定是一個樂評人，但是文學帶給我的東西沒有比以前少。」比如閱讀，「早年會有意識讀一些作品，對我來說是研究跟功課，現在不是，我想讀什麼就讀什麼，閱讀變成一件比以前更親密的事情。」

曾經因為工作得執行大量訪談，「訪問別人前，我讀許多期刊雜誌專訪，訪談文字很有趣，它有來回。」當一篇訪問稿來到讀者眼底，且成為三方通話。「文字的精煉感不是最重要的，而是如何保留講話的語氣，抓住重點。這些準備對我的寫作很有幫助。」除了訪談，他也讀田野調查、報導文學。「當然間接影響了我的文字風格。以前是急欲生產一直施肥，現在則讓它自然長成。」

新作相隔九年才結果，人生所歷比書中留下的更多，卻未必成為書寫，「很殘酷地說，現在情感沒有以前那麼奔放。從前敘述一件小事，可能會放大到極限；現在相反，我必須動用減法，讓自己盡量簡潔。」陳玠安的長期讀者，大概不難發現這個改變。

「我避免艱澀的段落、語氣，或詞彙；過去則是設下許多路障，你要是過得了，那你很棒，I Love You, Too!」變為親切，卻不尋求大規模共感，「如果這本書可以有一個跟讀者互動的機會，比較期望的是，哪怕讀者讀到其中一段文字，得到一種既視感，能帶往其他連結。」那樣的連結，換句話說，即是「情感的流動」。

於是，他為《問候薛西弗斯》選定的關鍵字是「惻隱」。

「從第一本書以來，我對這世界有很多感受，愛與恨攪和一起，現在變成內化的東西：乖張不那麼乖張，抒情也沒那麼抒情。」以為不會離開的終究離開了；以為不會疏遠的仍然疏遠了；以為不會相信的，最終相信了，「做為書寫者，我能做的是什麼？」陳玠安自問。「我很擅長觀察，觀察之後，會得到很多情緒：同感，反對，拒絕。我的選擇是惻隱——哪怕與他者立場不同，試著了解。」

空間和人，血緣和身分

向來，陳玠安書中住著許多「人」與「人物」，我好奇這種對「人」寫生的愛好，怎麼來的？另一樣出現在其作品中的重點項目則是「空間」，無論異鄉小房間，早餐店，唱片行，旅館，電影院，各色空間收留著各種人——「人和空間是連動的，哪怕那空間現在沒有人，它還是有人。人的味道不會那麼簡單就消失。人，當然也是空間的創造者。」

陳玠安說，「這兩者我都很迷戀。空間和人，都是我的庇護所。我必須有信任的人、信任的空間，才能存活。」自承並不怕生，但偏愛保持距離，「在文字上，我對人的情感是外顯的，但現實中，我對人又保有距離。有距離才得以觀察。也因那距離感，我涉入整個空間、與另一個人互動之前，可以先掌握一些資訊，成為認定，調整設定，接著才透過我內建的濾鏡去看待那一切。」感傷的是，空間會變，人會變，辛苦難免。

另一層危險也許是，當書寫現實人物，會不會擔心沒能使之更為立體？「在寫者與被寫者之間，彼此關係如何呈現？如果沒能察覺危險，寫人物一定會失敗。」陳玠安說，「所以，危險是好的，當你很著迷書寫對象，可能會忘記那份危險，或是此刻你對那人有很多意見，也會有一樣困境。如果可以察覺危險，像導播一樣，讓三、四隻鏡頭跟著書寫對象，適時切換，講出來的故事會完全不一樣。」

持著這樣的警醒，新書中致意楊牧和坂本龍一等多名音樂人，像他文學「血緣」中一貫存在的混血性格，形成當代之異音。「我很喜歡日本人『和風洋魂』的創作狀態，我想，這種『混血感』跟我吸納很多東西、有意圖地想要為己所用有關。」

比方書中悼別楊牧一文，因為書寫對象之龐大，下筆前難免焦慮，「楊牧過世那天，花蓮下起小雨，不干擾你的那種雨，可以繼續走路不用撐傘，那種感覺很魔幻，我思考那場雨跟我要表達的楊牧之間的關聯，於是我想到賀德林（Friedrich Hölderlin）。」

彷彿借用一個或多個寫過賀德林如何形成影響的後來者，以那樣的切角去思考一個偉大詩人的成就，「我的結論是楊牧是這時代最後一個抒情主義詩人，這想法也是從賀德林那邊來的，因為賀德林很常在他的詩裡問：我們為什麼還需要詩？」

陳玠安另一個使我玩味的是他的「身分」：花蓮人／台北人身分，文學人／音樂人身分，散文作者／小說家身分。他說，「歷史是漂移的，城市也是漂移的，我相信平行時空和曼德拉效應，哪怕只是存在文學裡面。」

因此，身分的切分或許並不必然，「某一個我，可能正待在十年前台北某個地方，永遠不會變成現在的我。在花蓮某一面時光切片裡，可能我還一直停留在那裡，長成另外一個人。」因為，「個人歷史是線性的，但個人歷史的說法未必得是線性的。我很抗拒非必要的線性說法。」

然而身體畢竟真實移動於兩地，台北和花蓮各自提供不同的異質感，「台北對我來說，可以從中摸索到許多平行時空，彷彿一個時鐘在晃蕩跟漫遊；花蓮則跟個人真實歷史緊密相連。」

連接兩端的，是鐵道，移動中的火車，還有月台。「等車給我複雜的情緒，我總是很焦慮。焦慮來自我將要經歷某些隧道，或陰暗的海面，那些平行時空或曼德拉效應，會像洞穴裡的蝙蝠一樣甦醒，朝我飛來。」

於是，等車時，老想著今天會遇到怎樣的蝙蝠？「當我突然走進那個平行時空，故事就從那裡長出來。」

不要忽略自身可能的神性

我請陳玠安為《問候薛西弗斯》點播一首歌，或一張專輯。

「第一時間想到是Joan Osborne的〈One Of Us〉。」他說，第一次聽她的歌猶是卡帶年代，歌詞寫「What if God was one of us?／Just a slob like one of us／Just a stranger on the bus／Tryin' to make his way home?」貫穿整本書的概念：許多人是活在地上的神，或曾顯現某種神性；甚至，「我們也忽略了自己可能是反應某種神性的自身。」

專輯則是陳冠蒨《欲言又止》。「整張專輯是一次非常完整的抒情經驗，有很多溫暖跟包容的可能性，我很嚮往那樣的語境，鋒芒十足但不炫技；內斂，但是很有力量。」

就像收留在《問候薛西弗斯》裡，這些仍在路上，推動日子前進的眾神們。

不管是問候的，或是被問候的。

曾經，〈爆的獨白〉裡，十六歲海邊少年置身喧譁同儕之中，顯得多麼孤獨無措。二十年後，那少年從「爆」走向了「收」，體味著《欲言又止》的魅力，他說，「我希望自己可以成為這樣的創作者。」說完，怕收音不清楚，陳玠安又對錄音中的手機，把同一句話，慢慢說了一次。

書籍介紹

《問候薛西弗斯》，木馬文化出版

作者：陳玠安

【作者介紹】

陳玠安，1984年生於花蓮，於台北、花蓮兩地居住。



17歲開始有意識的寫作，曾獲台積電青年書評首獎，〈信交易〉入選2004年《台灣年度詩選》。其後陸續替「誠品好讀」、「表演藝術」、「野葡萄文學誌」、「自由副刊」、「幼獅文藝」等刊物撰寫特約文章。2004年，於20歲出版第一本作品《那男孩攔下飛機》，並在十年內出版《在，我的秘密之地》、《不要輕易碰觸》（皆為「洪範書店」之「以後」書系出版」）。曾獲台北國際書展「總統書單」入選（《不要輕易碰觸》）。



2013年起大量涉入音樂相關實務工作，主編《gigs》與《BARK》音樂雜誌，擔任金音創作獎、金曲獎、文化部流行音樂企劃補助案等評審委員。編寫《歡迎光臨風和日麗唱片行》品牌書，參與《角頭20x20我不流行20年》等專書。並擔任安溥「煉雲」演唱會、雷光夏「昨天晚上我遇見你」演唱會文字報導企製。近年於台北藝術大學Impact學程任教，持續於藝文媒體撰文，參與2020、2021國慶光雕影片口白、「台灣文協百年」音樂會手冊之撰寫。目前為木馬文化「樂現代」書系客座主編，與黃連煜共同主持「我是東西南北香蕉人」廣播節目。

【本書特色】

睽違九年，陳玠安推出最新散文集《問候薛西弗斯》，這次他試著問候生命中的「薛西弗斯們」：仰慕的作家楊牧、頻率相近的廣播節目主持人、唱片行老闆、貝斯手，知名音樂人Leonard Cohen、搖滾大師細野晴臣、音樂大師坂本龍一、喜愛的樂團……「這本書收錄了我觀察人世間的『薛西弗斯們』，拉近視角，用簡約一些的言語，試著『問候』，以作為一位文學作者，對於搬大石的自照，以及關照。」

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航