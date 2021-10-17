《成為小小生態觀察家》：常聽說海龜半夜時會上岸產卵，所以海龜是夜行性動物嗎？

文：程一駿（國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授）

海龜是夜行性動物嗎？

一般人對海龜的印象是半夜時會上岸產卵，所以觀念上以為是晚上才出現的動物。但海龜不是夜行性動物，只是因為夜間的活動較容易搏取版面，所以才會有夜間活動的刻板印象。但不可諱言的是，在所有海龜調查中，母龜夜晚上岸產卵，的確是一項有意義、有趣，但十分辛苦的工作。

海龜是野生動物，行為不受大自然環境的影響，通常要做什麼就做什麼，為了要了解牠，我們就必須在任何辦得到的條件下，進行野外觀察和記錄；不論是刮風、下雨，還是晴天，只要時間一到，就要上沙灘工作，常常披星戴月的出門，第二天旭日東昇後才回來休息！

記得剛開始時，我們還不熟悉這份工作，所以僱請當地一位長工幫忙。他肯幫忙的理由，是因為在我們僱用他前，他是一個常常殺狗、殺貓、晚上在沙灘挖掘龜卵，帶回家孵化，再賣到市場上牟利的動物殺手，有時甚至為了搶龜卵，不惜和其他挖龜卵的人在沙灘上大打出手！聽說他還因賣小海龜賺了不少錢，在台中置產。後來得了一場大病，到廟裡拜拜，發誓說如果病好，就不再殺生，也不再挖龜卵。結果病真的好了，那時我們剛開始在澎湖縣望安島的海龜工作，就在鄉長的介紹下，開始了他的保護海龜工作，也教了我們不少在沙灘工作的訣竅。

海龜上岸產卵地 澎湖群島、蘭嶼島、台灣東部等地的沙灘，都有海龜上岸產卵的紀錄。但因人為開發、光害等，干擾海龜產卵活動，為了保護瀕臨絕種的海龜，澎湖縣望安島沙灘已劃設為野生動物保護區。

進出沙灘為海龜

剛開始，因為不熟悉工作內容，入夜後就很緊張的等那位長工——老艾，或是時間一到，就去他家找他。過一段時間後，野外經驗增加，加上閱讀國外相關文獻得知，海龜最常在高潮前兩小時上岸產卵，所以就改變了策略：跟著潮汐走。每晚從入夜起，計算高潮的時間點，往前推算兩到三小時，就是出門上沙灘的時間，披星戴月的巡灘，是我們每晚的寫照。同時，因為望安島的沙灘很大且距離很遠，所以我們招募了一批志工一起巡視沙灘。因此每晚同一時間，會有很多輛摩托車同時離開工作站。

這看起來很簡單，但長期做下來卻不容易，因為高潮時間是每天滿潮時間延後五十分鐘，所以出門時間也會往後延。如果是晚上七點出門的話，的確是有可能當晚十二點收工，還可以正常睡覺。但如果是半夜兩點才要出門的話，通常會先睡一下，等時間到了再起床，這是很痛苦的經驗，因為澎湖縣望安島夏天很炎熱，一天中最舒服也最好睡的時間就是半夜一、兩點，這時也是要著裝上沙灘的時候，光是起床就要掙扎一下，等到巡完灘回到工作站時，已是早上六、七點，太陽正升起，當正要入眠時，室內氣溫已高達36到37℃，常常過了十點，就會熱到滿身是汗，只有起床的份了！

在另一個島——蘭嶼島上，因為海龜的產卵節奏不一樣，因此巡灘的方式改成每兩小時一次，所以要等到你巡灘時才起床，有人乾脆就等到巡完灘，梳洗完畢才去睡。

由於該島的巡灘方式是從晚上七點，每兩小時一班，巡到早上三點半，所以等到工作結束後，會先吃早餐再回來梳洗，通常倒下去補眠時，早就「日上三竿」了！不然就必須有足夠的自制力，巡灘時間到，就要起床，或是由同一組人，將她（他）搖醒。我就遇過一個很有趣的經驗，一天夜裡，本要叫醒一個輪三點鐘巡灘的學生，但因她太累，緊握著剛喝完的馬克杯，就倒在地上睡著了，實在不忍叫醒她，只有替她巡灘!

除非當晚有颱風，通常巡灘是風雨無阻的，這是耐力上的考驗，因為出門一次最短是一到兩小時，在望安島上，就得在沙灘上等候兩到四小時，若是有龜上岸產卵，就要待上更長的時間。晴天有風很舒服，當大自然為你搧去白天的燥熱及煩人的蚊子時，眺望遠方的離島夜燈、海上的漁火、聽著海浪拍打沙灘的聲音，在滿天星斗的無語蒼空下，海上的天籟之音，著實令人心曠神怡，那時就深刻的體會到：「凡事明天再說吧，此時我只想沉醉在大自然的樂章中！」我就遇過台視的兩位記者，本想採訪一天就回公司，就因為著迷這大自然的情境，決定多請一天假，放鬆工作上的壓力！

但若當晚沒風，沙灘上可是蚊子大軍到處找尋穿短褲、T恤的獵物，巡灘就成為一件苦差事，所有的浪漫都變成一種考驗，巡灘變成了「防蚊大作戰」，防蚊液出門前要塗抹好，還要隨身帶至沙灘，以備不時之需！如果遇到變天，沙灘上常常飛沙走石，頂風而行，不但寸步難行，且遇到成群沙粒的腿部「按摩」時，更是個難忘的經驗！

巡灘時遇到下雨就得穿雨衣，海龜產卵時，就要在雨中工作。此時，雨衣內的泥沙按摩，的確是去皮膚角質的好工具！沒龜時就要在沙灘上找個地方避雨，望安島上，以前海防部隊留下的碉堡，便成了最好的避雨處。談到碉堡，還鬧了一個笑話，有一年大陸海龜保護區來了一位交換學者，他一直打聽這些碉堡的功能、駐軍⋯⋯，弄得學生啼笑皆非，因為所有的碉堡，早就被沙石淹沒了一半以上，連海防部隊早就換成不巡沙灘的海巡人員，哪來的軍事功能！

海龜終於上岸

海龜除了產卵外，終其一生都在海上度過。上岸產卵是因為海龜是由淡水龜演化而來。淡水龜的特色是：會在河流邊的沙灘上找尋其產卵地。而海龜就繼承這個特性，在沙灘上傳宗接代！海龜雖是全球最大的海洋爬蟲動物——成熟時體長長達近1公尺，體重也在100公斤上下，但因為沒有牙齒，沒有在陸地上可以奔跑的四肢，龐大的身軀只能在沙灘上慢慢的爬，這讓牠們成為害羞的巨人。

公龜不上岸，所以夜晚爬上沙灘的都是產卵的母龜。因不具攻擊性，又很容易在沙灘上發現其芳蹤，所以很怕受到攻擊，因此不會在大白天上岸產卵，而是選擇夜晚人煙罕至的沙灘，找尋其產卵地。牠在上岸前會先在近岸的水中徘徊，找尋沒有燈光的安全上岸地點。此時，母龜的敏感度很高，任何會讓牠受到驚嚇的動作，像是手電筒和路燈照射、人或是動物經過等，都會讓牠立即游出外海，等過一段時間（幾個小時，甚至是過一、兩天)，才會再回來找尋適合上岸產卵的地點。

因為海龜害羞的個性，所以雖然會攜帶手電筒，但巡灘時是不用的！有人認為夜晚不用照明設備看不見路，事實上，海邊因有星光、月光，甚至是遠方的漁火及島嶼投射來的燈光，都讓沙灘不會黑到伸手不見五指，過一段時間習慣後，反而會像貓狗在夜裡一樣，能辨識周遭一切，甚至在滿月的夜晚，走在沙灘上，會懷疑是否天已經亮了！因此並不需要任何照明設備，依然能快速的通過沙灘。此外，走沙灘也是一種體力與耐力的訓練，長走下來，在沙灘上居然也能如履平地!

海龜確定沙灘上沒有威脅的動物或是人類出現後，就會爬出水面，爬過第一個頂坡，並在長草的沙灘上找尋產卵地。此時，海龜對周遭的敏感度還是很高，任何人出現在牠的視線範圍內，牠都會因受到驚嚇而返回大海，因此我們巡灘時，盡量沿著水邊而行，減少被牠發現的機率。

然而，海龜上岸後會在沙灘上留下像坦克履帶般的爬痕，遠遠就看得到，或是在爬出水面時，龜背會特別亮，只要停下腳步仔細觀察，發現這塊「發亮的圓石頭」會往岸上爬，就確定是產卵的母龜了。這時就要在遠方，沿著水邊找尋牠上岸後的芳蹤，或是設法退後到牠的視線範圍之外，安靜的用目光追蹤牠的去向。如果很不幸的距離牠太近，就要站著不動，讓牠認為我們是沙灘上不具威脅的大石頭。若是巡灘時突然遇到母龜爬出水面，此時最好的作法是，繼續往前走一段距離，再回頭找尋其芳蹤。希望海龜認為我們沒有看到牠，就會安心的上岸了。

害羞慢行的巨人 海龜的四肢演化為適合在水中活動，一旦上了岸，就沒辦法在陸地上走路、奔跑，只能慢慢爬行，若遇到危險，不容易逃脫。為了避免危險，沙灘上有其他動物活動，或是光線干擾時，母海龜就會放棄上岸。 發現海龜上岸 爬痕：海龜上岸爬行會在沙灘上留下像坦克履帶經過般的爬痕。 發亮的石頭：海龜龜背因為沾上海水，會特別亮，發現會移動的發亮石頭，就很可能是上岸的海龜。

海龜開始挖洞準備產卵

海龜會在沙灘上長草之處找尋產卵地，是有很聰明的理由：因為海浪會將沙灘上的沙子帶走或是堆積，蘭嶼島上在一次颱風之後，刮走近1公尺深的沙子，三年後才再堆積回來。在「會滾動的石頭上不長青苔」的道理下，沙灘上光禿一片，只有在沙灘後方，海浪沖刷不到的地方，像是馬鞍藤類的沙灘蔓藤植物，才會生長，母龜就會在沙灘上較穩定的地方，找尋其產卵地，但也有母龜上岸後爬了一圈就下海的紀錄，好像在試探這片沙灘是否合適產卵一樣。

母龜爬行一段時間後，會選擇合適的地點，用前肢挖掘一個約20到30公分深的體洞，或是「大洞」。最初有人說，沙灘因為空曠，容易被天敵或人類發現，所以要挖個大洞，好藏起行蹤，但母龜是在原地用前肢往上拋沙，常常高達半公尺，遠遠就看得很清楚，就像是在招呼大家：「我在這裡啊！」牠做這件事的目的為何？後來的研究證實，沙灘上除了沙粒外，還有許多石頭、木頭等，這些都會妨礙爬出卵窩小海龜的下海，因此母龜實際上是在清理場地！母龜在這個階段敏感度仍高，還不適合接近，只能依靠拋沙的方向，判斷母龜的頭所在位置，這樣接近牠時，才不會和牠四目相對而嚇到牠。

母龜挖大洞快則十幾分鐘，慢則花上數個小時，最常見的情形是母龜挖一挖，遇到沙層太淺、有大石頭、樹根而挖不下去，或是沒有任何理由，就會放棄挖洞而另覓他處，繼續挖體洞，或是直接下海，等幾小時或是一、兩天後再上岸找尋產卵地。我們就遇過一頭母龜整晚八個小時，在沙灘上挖了十二個洞，沒有產下任何卵，就從沙灘的另一端下海而去。也發生過母龜上岸後，爬過一個小山，從山的另一邊下海，學生守了一整夜，在天亮後，才在山後的沙灘上，找到牠下海的爬痕！

通常母龜挖完體洞後，便改用後肢挖掘一個甕型的產卵洞，或稱為小洞。海龜用後肢挖洞時，很像人類用花鏟挖洞一樣，一勺一勺的將挖出的沙子向兩側拋出。很難想像的是，母龜前肢很長，但只挖出20到30公分深的體洞，其後肢很短，卻能挖出深達70到80公分深的產卵洞！因為後肢短小，所以母龜挖洞時，通常會弓起身子，用力的往下挖，時間從半小時到數小時不等，有時累了，母龜會喘口氣休息一下，靠近時，甚至還會聽到牠喘氣的聲音！

母龜這時因專心工作，且通常頭朝樹林，對周遭事物較不敏感，此時是我們可以接近母龜的機會。通常會訓練學生用匍匐前進的方式，悄悄的爬到母龜後方，在母龜察覺不到的情形下，觀察牠的挖洞行為，及確定母龜何時產下第一顆龜卵。

母龜產卵觀測工作 量測記錄海龜身體長度。 記錄海龜後肢身分標記。 在卵窩中投下尼龍繩投標器：定位卵窩位置，以利後續尋找。 釘上身分標記：打入鈦合金與晶片兩種標記，用來辨識，並且追蹤海龜去向。

終於可以靠近海龜

母龜順利挖好產卵洞後，會花上十到十五分鐘產下約一百粒的龜卵。此時，母龜因賀爾蒙的改變，而進入睡眠狀態，對周遭也最不敏感。我有一個學生介紹這個行為時說：「媽媽生你時會很痛，龜媽媽產卵時也很痛，就會分泌腦嗎啡來止痛。」聽來實在令人啼笑皆非！不過此時也最吸引遊客的目光，不論是散客或是團客，上沙灘的目的就是要看到「海龜下蛋」，這時我們會疏導遊客，在不驚擾海龜產卵的前提下，滿足大家的期望。

原因是如果母龜一旦被吵醒，就會立即停止所有產卵行為，馬上回大海，何時再回來就變成未知數，甚至可能不再回來產卵！所以我們會嚴格限制所有人都在龜的後方活動，或是做一些不會吵醒牠的動作，像是量測海龜的體長，記錄牠後肢上的標號，及在卵窩中投下確定卵窩位置的長尼龍繩投標器等。

母龜產完卵後就會逐漸醒來，同時開始用後肢覆沙，將卵洞蓋起來，此時也是我們為母龜釘上身分標記的最好時間。母龜的標記分成兩種，一種是在四肢上的鈦合金標記，另一種是在後肢的鱗片下方注射寵物用的晶片標記，晶片標是打在前、後肢的邊緣鱗片下方，而鈦合金標是釘在體肢的末端。雖然海龜的末梢神經較不發達，但對於這種刺激還是會有直接性的反應。此時，就要發揮「快、狠、準」的精神，在母龜還沒有完全醒來前，將所有的工作一氣呵成！再來就是漫長的等待。

母龜用後肢將產卵洞填起來約需十幾分鐘，之後改用前肢挖沙，和產卵前不一樣的是，產卵前是在原地挖沙，而現在是一面往前爬，一面挖沙，所以沙子會往後拋並蓋在卵窩上，最後在地面上留下約1.5公尺，像新月般的土堆。這是一份很辛苦的工作，那母龜為什麼這樣做？有人說因為母龜不會照顧孵化中的小龜，所以會堆出寬廣的土堆，讓天敵找不到卵窩所在。但事實上是因為沙層中有很多空隙，其中的空氣是最好的絕熱體，這樣就能降低沙灘上的日夜溫差，當卵窩接近1公尺深時，溫度及溼度接近恆定，一百粒的龜卵便在同一溫度與溼度的環境中孵化，這是不照顧龜卵的媽媽，留給寶寶的「禮物」！

書籍介紹

本文摘錄自《成為小小生態觀察家：從觀察到保育，五位動物專家帶你走入野外調查的世界》，小麥田出版

作者：李曼韻、林大利、袁守立、陳美汀、程一駿

自然科普最佳讀本

啟動科學精神，一場珍貴的生態記錄之旅

內容簡介

每年飛來台灣過冬的候鳥越來越少，

台灣本島的石虎面臨生存危機，

在金門生活的歐亞水獺僅存不到200隻……

觀察×保育

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難得的觀察之旅

為了這些逐漸消失的動物，動物專家學者投入漫長又辛苦的野外調查工作：

冬天清晨頂著寒冷的海風數鳥，半夜輪班找海龜，累得喝水喝到一半也能睡著，山中追蹤石虎，沒路時只能靠自己開出一條路……

專家經驗 × 觀察方法

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Photo Credit: 小麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航