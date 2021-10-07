2021/10/07,
財經

歐盟指控蘋果NFC晶片技術讓Apple Pay佔上風，恐涉壟斷面臨274億美元巨額罰款

歐盟指控蘋果NFC晶片技術讓Apple Pay佔上風，恐涉壟斷面臨274億美元巨額罰款
Photo Credit: Reuters/達志影像

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蘋果旗下Apple Pay正在改變世界的支付模式，根據統計美國行動支付使用中，Apple Pay市占率已經高達92%，如今歐盟正在調查蘋果是否因為其NFC晶片技術，讓Apple Pay取得優勢，若調查屬實將動搖蘋果行動支付的領導地位。

蘋果的近距離無線支付Apple Pay成長幅度驚人，如今正受到歐盟反壟斷調查，因爲該公司的NFC晶片技術，有讓Apple Pay取得優勢之疑慮，未來恐面臨274億美元罰款的風險，並可能強制蘋果向競爭對手開放其系統，進而喪失其無線支付之領導地位。

蘋果NFC晶片技術，遭歐盟緊盯恐遭「反壟斷法」打擊

知情人士告訴《路透社》蘋果將因為NFC晶片技術，受到歐盟的反壟斷法打擊，去（2020）年6月歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager一直將Apple Pay當成目標，初步認為蘋果的NFC晶片，在行動支付服務上，讓Apple Pay在店家的應用程式中佔得上風，並拒絕競爭對手參與支付系統。

另一位消息人士指出，歐盟委員會將調查重點縮小到，未來只能通過Apple Pay程式，才可以使用NFC晶片的問題。

近距離無線通訊（Near Field Communication，NFC）：夠讓設備進行非接觸式點對點通訊，讀取/寫入非接觸式卡，並在安全晶片的配合下，可以模擬非接觸式卡。

他說，歐盟競爭執法機構正在準備一份名為「反對聲明」（statement of objection）的文件，將於明（2021）年移交給蘋果，具體規定監管機構認定的反競爭的行為。

而該委員會還有另外3起針對蘋果的案件，若違反歐盟規定屬實，最高可處以全球營業額10%的罰款，以蘋果2020年的收入計算，該罰款可能達到274億美元（新台幣7863億元）。

分析師向《路透社》分析，由於疫情期間NFC不需接觸店家的支付方式，受到民眾歡迎，使用率逐漸攀升，而Apple Pay在各大通路店家擁有廣大的覆蓋率，和良好的消費者體驗，對於其競爭對手更具有優勢。

財經作家Andy Meek去（2020）年2月指出，不知道從什麼時候，每次在Target（零售百貨商店） 時，都會本能地拿起Apple Pay在收銀台完成支付，過程中無需信用卡，更別提零錢。

Apple Pay逆襲 將改變支付生態系統

Andy Meek說，早已不知道自己的個人資料最終被傳到了哪裡，而這個習慣是從歐洲旅行中所帶回來，在歐洲這種非接觸式支付是一種根深蒂固的東西。

蘋果已經不是一家只賣硬體手機的公司，它橫跨了Apple Music、App Store以及Apple Pay。財經作家Andy Meek點出，從不同角度看，這些業務都可以獨當一面成為《富比士》百大企業的規模。

由Oliver Wyman研調查的Pulse 2021年度信用卡報告中指出，美國行動支付使用成長了51%，透過Apple Pay、Samsung Pay以及Google Pay的交易金額高達兩百億美金，其中又以Apple Pay完全碾壓對手，市占率達92%，而Samsung Pay和Google Pay則分別為5%和3%。

報告稱，Apple Pay佔得先機，去年美國前100家大型商店中，有74家接受Apple Pay作為支付方式；美國零售店家則有65%支持該服務。

「當初蘋果進入這個非接觸式支付（NTF）領域絕對是明智之舉，」Andy Meek說，據估計，該領域將在4年內從1780億美元（新台幣5.1兆元）的市場激增至1.5兆美元（新台幣43兆元）。

未來Apple Pay將仍大幅成長，據研究公司Bernstein的說法，該公司在一份新的研究報告中預測，在未來5年內，其業務將佔全球所有信用卡支付的10%。

此項預測正呼應了蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）2020年1月於會議上宣稱，Apple Pay交易量自2019年來增加了一倍多，交易量已突破150億筆的紀錄。

Bernstein旗下分析師Harshita Rawat在研究報告中表明：「確實有很多理由擔心蘋果，可能會試圖破壞支付生態系統」。未來歐盟的調查，將成為改變全世界支付生態的關鍵。

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核稿編輯：翁世航


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