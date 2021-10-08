【2021台北電影獎】完整入圍名單，誰能得獎明日看這邊（不斷更新）
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本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，雖然遭受疫情的嚴峻考驗，但仍創下歷屆最高的報名件數。在歷經複選評審將近12小時激烈討論，最後選出共計31部作品入圍。
2021年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」將於明（9）日揭曉賽果，今年評選方式分為三階段進行，得獎名單由4位決選評審與9位複選評審組成之評審團選出，決選評審團主席邀請導演王童擔任，決選評審包括資深藝術總監黃文英、台北電影獎最佳攝影陳大璞、金馬獎最佳剪輯得主劉悅行。
本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，雖然遭受疫情的嚴峻考驗，但仍創下歷屆最高的報名件數。在歷經複選評審將近12小時激烈討論，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部），其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》入圍7項居次。
《無聲》、《同學麥娜絲》和《消失的情人節》皆是去年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、劇本等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路糾纏到今年台北電影獎。
本屆評審團主席王童表示，近年台灣電影走向多元化、類型化與年輕化，每個電影人都充滿了創作的熱量，很期待看到不同題材且充滿生命力的作品。王童表示，期待看到台灣電影多元、不同題材的創作。
第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點，在三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節Youtube、三立新聞網Youtube、Vidol TV、LINE TODAY、中華電信Hami Video將網路同步直播，更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁查詢。
2021第23屆台北電影獎完整入圍名單（粗體為得獎者）
- 最佳劇情長片
《同學麥娜絲》｜甜蜜生活製作有限公司、華文創
《消失的情人節》｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司
《無聲》｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司
《當男人戀愛時》｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司
《緝魂》｜嘉揚電影有限公司
- 最佳紀錄片
《削瘦的靈魂》｜目宿媒體股份有限公司
《度日》｜財團法人公共電視文化事業基金會
《捕鰻的人》｜財團法人公共電視文化事業基金會、日本放送協會、韓國廣播電視台、礦口影像有限公司
《惡人之煞》｜李永超、財團法人公共電視文化事業基金會
《綠色牢籠》｜木林電影有限公司、株式会社ムーリンプロダクション（木林製作）
- 最佳短片
《巴基之詩》｜陳瀚恩
《江仔》｜黃仕旻
《軟弱的梨》｜陳韶君
《貓與蒼蠅》｜百景映畫有限公司
《鋼琴課》｜徐湧智
- 最佳動畫片
《山川壯麗》｜旋轉犀牛原創設計工作室
《水中的女孩》｜黃詩柔
《夜車》｜謝文明
《奢侈凡夜》｜饒予安、國立臺北藝術大學動畫學系
《廢棄之城》｜影一製作所股份有限公司、遊戲橘子數位科技股份有限公司、臺中拍
- 最佳導演
黃信堯｜《同學麥娜絲》
陳玉勳｜《消失的情人節》
柯貞年｜《無聲》
殷振豪｜《當男人戀愛時》
許富翔｜《詭扯》
- 最佳編劇
黃信堯｜《同學麥娜絲》
徐譽庭｜《我沒有談的那場戀愛》
陳玉勳｜《消失的情人節》
徐湧智｜《鋼琴課》
楊智麟｜《聽見歌 再唱》
- 最佳男主角
吳慷仁｜《我沒有談的那場戀愛》
邱澤｜《當男人戀愛時》
張震｜《緝魂》
楊祐寧｜《複身犯》
馬志翔｜《聽見歌 再唱》
- 最佳女主角
謝欣穎｜《怪胎》
楊麗音｜《美樂蒂》
李霈瑜｜《消失的情人節》
陽靚｜《愛．殺》
許瑋甯｜《當男人戀愛時》
- 最佳男配角
納豆｜《同學麥娜絲》
劉冠廷｜《同學麥娜絲》
金玄彬｜《無聲》
劉冠廷｜《詭扯》
鄭志偉｜《親愛的殺手》
- 最佳女配角
陳雪甄│《馗降：粽邪2》
嚴藝文│《愛．殺》
鍾欣凌│《當男人戀愛時》
百白│《詭扯》
孫安可│《緝魂》
- 最佳新演員
艾怡良｜《我沒有談的那場戀愛》
黃稚玲｜《軟弱的梨》
陳姸霏｜《無聲》
劉子銓｜《無聲》
陳俋君｜《愛．殺》
- 最佳攝影
中島長雄｜《同學麥娜絲》
Jasper Wolf｜《詭祭》
許哲嘉｜《捕鰻的人》
周宜賢｜《消失的情人節》
于光維｜《複身犯》
- 最佳剪輯
林欣民｜《捕鰻的人》
賴秀雄｜《消失的情人節》
蘇珮儀、陳俊宏｜《無聲》
陳俊宏｜《當男人戀愛時》
李棟全｜《詭扯》
- 最佳配樂
吳欣穎｜《馗降：粽邪2》
盧律銘｜《無聲》
福多瑪｜《綠色牢籠》
盧律銘｜《腿》
福多瑪｜《鋼琴課》
- 最佳美術設計
趙思豪｜《同學麥娜絲》
Elsje de Bruijn｜《詭祭》
吳忠憲｜《怪胎》
郭景洲｜《廢棄之城》
黃美清、梁碩麟、廖惠麗｜《緝魂》
- 最佳造型設計
林育妘、蘇庭卉｜《當男人戀愛時》
董彥秀｜《怪胎》
王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲｜《廢棄之城》
葉竹真｜《緝魂》
施筱柔、王嘉瑩｜《馗降：粽邪2》
- 最佳聲音設計
澎葉生｜《捕鰻的人
杜篤之、江宜真、卓宗成｜《馗降：粽邪2》
郭禮杞、李東煥｜《無聲》
湯湘竹、劉小草、曾雅寧｜《詭扯》
周震、康銪倫、李佳蓉｜《綠色牢籠》
- 最佳視覺效果
呂永峰｜《削瘦的靈魂》
郭憲聰｜《消失的情人節》
許媛、黃閔彬｜《馗降：粽邪2》
郭憲聰、劉惟熠、程偉豪｜《緝魂》
徐國洲、董明星｜《複身犯》
- 傑出技術
動作設計：周育生｜《馗降：粽邪2》
動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司｜《廢棄之城》
責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範