【2021台北電影獎】完整入圍名單，誰能得獎明日看這邊（不斷更新）

2021年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」將於明（9）日揭曉賽果，今年評選方式分為三階段進行，得獎名單由4位決選評審與9位複選評審組成之評審團選出，決選評審團主席邀請導演王童擔任，決選評審包括資深藝術總監黃文英、台北電影獎最佳攝影陳大璞、金馬獎最佳剪輯得主劉悅行。

本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，雖然遭受疫情的嚴峻考驗，但仍創下歷屆最高的報名件數。在歷經複選評審將近12小時激烈討論，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部），其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》入圍7項居次。

《無聲》、《同學麥娜絲》和《消失的情人節》皆是去年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、劇本等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路糾纏到今年台北電影獎。

本屆評審團主席王童表示，近年台灣電影走向多元化、類型化與年輕化，每個電影人都充滿了創作的熱量，很期待看到不同題材且充滿生命力的作品。王童表示，期待看到台灣電影多元、不同題材的創作。

第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點，在三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節Youtube、三立新聞網Youtube、Vidol TV、LINE TODAY、中華電信Hami Video將網路同步直播，更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁查詢。

2021第23屆台北電影獎完整入圍名單（粗體為得獎者）

最佳劇情長片

《同學麥娜絲》｜甜蜜生活製作有限公司、華文創

《消失的情人節》｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司

《無聲》｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司

《當男人戀愛時》｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司

《緝魂》｜嘉揚電影有限公司

最佳紀錄片

《削瘦的靈魂》｜目宿媒體股份有限公司

《度日》｜財團法人公共電視文化事業基金會

《捕鰻的人》｜財團法人公共電視文化事業基金會、日本放送協會、韓國廣播電視台、礦口影像有限公司

《惡人之煞》｜李永超、財團法人公共電視文化事業基金會

《綠色牢籠》｜木林電影有限公司、株式会社ムーリンプロダクション（木林製作）

最佳短片

《巴基之詩》｜陳瀚恩

《江仔》｜黃仕旻

《軟弱的梨》｜陳韶君

《貓與蒼蠅》｜百景映畫有限公司

《鋼琴課》｜徐湧智

最佳動畫片

《山川壯麗》｜旋轉犀牛原創設計工作室

《水中的女孩》｜黃詩柔

《夜車》｜謝文明

《奢侈凡夜》｜饒予安、國立臺北藝術大學動畫學系

《廢棄之城》｜影一製作所股份有限公司、遊戲橘子數位科技股份有限公司、臺中拍

最佳導演

黃信堯｜《同學麥娜絲》

陳玉勳｜《消失的情人節》

柯貞年｜《無聲》

殷振豪｜《當男人戀愛時》

許富翔｜《詭扯》

最佳編劇

黃信堯｜《同學麥娜絲》

徐譽庭｜《我沒有談的那場戀愛》

陳玉勳｜《消失的情人節》

徐湧智｜《鋼琴課》

楊智麟｜《聽見歌 再唱》

最佳男主角

吳慷仁｜《我沒有談的那場戀愛》

邱澤｜《當男人戀愛時》

張震｜《緝魂》

楊祐寧｜《複身犯》

馬志翔｜《聽見歌 再唱》

最佳女主角

謝欣穎｜《怪胎》

楊麗音｜《美樂蒂》

李霈瑜｜《消失的情人節》

陽靚｜《愛．殺》

許瑋甯｜《當男人戀愛時》

最佳男配角

納豆｜《同學麥娜絲》

劉冠廷｜《同學麥娜絲》

金玄彬｜《無聲》

劉冠廷｜《詭扯》

鄭志偉｜《親愛的殺手》

最佳女配角

陳雪甄│《馗降：粽邪2》

嚴藝文│《愛．殺》

鍾欣凌│《當男人戀愛時》

百白│《詭扯》

孫安可│《緝魂》

最佳新演員

艾怡良｜《我沒有談的那場戀愛》

黃稚玲｜《軟弱的梨》

陳姸霏｜《無聲》

劉子銓｜《無聲》

陳俋君｜《愛．殺》

最佳攝影

中島長雄｜《同學麥娜絲》

Jasper Wolf｜《詭祭》

許哲嘉｜《捕鰻的人》

周宜賢｜《消失的情人節》

于光維｜《複身犯》

最佳剪輯

林欣民｜《捕鰻的人》

賴秀雄｜《消失的情人節》

蘇珮儀、陳俊宏｜《無聲》

陳俊宏｜《當男人戀愛時》

李棟全｜《詭扯》

最佳配樂

吳欣穎｜《馗降：粽邪2》

盧律銘｜《無聲》

福多瑪｜《綠色牢籠》

盧律銘｜《腿》

福多瑪｜《鋼琴課》

最佳美術設計

趙思豪｜《同學麥娜絲》

Elsje de Bruijn｜《詭祭》

吳忠憲｜《怪胎》

郭景洲｜《廢棄之城》

黃美清、梁碩麟、廖惠麗｜《緝魂》

最佳造型設計

林育妘、蘇庭卉｜《當男人戀愛時》

董彥秀｜《怪胎》

王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲｜《廢棄之城》

葉竹真｜《緝魂》

施筱柔、王嘉瑩｜《馗降：粽邪2》

最佳聲音設計

澎葉生｜《捕鰻的人

杜篤之、江宜真、卓宗成｜《馗降：粽邪2》

郭禮杞、李東煥｜《無聲》

湯湘竹、劉小草、曾雅寧｜《詭扯》

周震、康銪倫、李佳蓉｜《綠色牢籠》

最佳視覺效果

呂永峰｜《削瘦的靈魂》

郭憲聰｜《消失的情人節》

許媛、黃閔彬｜《馗降：粽邪2》

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪｜《緝魂》

徐國洲、董明星｜《複身犯》

傑出技術

動作設計：周育生｜《馗降：粽邪2》

動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司｜《廢棄之城》

責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範