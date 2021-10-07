「中大人有緣再會」——中大學生會成立逾半世紀，今受壓解散

成立於1971年的香港中文大學學生會今（7）早宣布解散。於散解聲明中，學生會表示「堅持民主自治、員生共治與書院聯邦之精神」，雖然與校方的關係「時有張馳」，但一直能互相溝通。

然而，自2021年2月以來，校方宣佈停止代收學生會會費，並要求學生會獨立註冊，自行承擔法律責任，學生會難以自處，最後「接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案」，決定解散，令以「民主程序產生的學生會」最終成為歷史。

學生組織受壓解散，中大校方：利用校園作政治宣傳平台，令大學聲譽受損

（中央社）香港「反送中」運動發生至今已超過2年，但餘波未了，被視為支持運動的中文大學學生會今天宣布解散。

學生會在社交媒體發表聲明指出，今年2月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。

聲明表示，學生會曾就校方的建議徵詢法律意見，大律師的建議是學生會「不需要」獨立註冊。

聲明指出：「若順應法律意見，學生會五十年之歷史恐終於此朝；否之，我們則難以自處的兩難。」

聲明表示，為了同學的最大利益著想，他們上月召開了學生會聯席會議，會上接納了學生會代表會全體代表請辭及解散學生會的議案。

年初，以「朔夜」命名的中大同學組織、候選內閣當選學生會，但3月1日正式運作當日即集體請辭。

此前，「朔夜」曾發表參選學生會宣言及政綱，希望當選後繼續宣揚民主、自由、法治等價值，內閣也會重點守護大學學術及言論自由。

宣言指出，香港政權的「獨裁本質」未改變，「國家安全」已成為極權高壓統治的政治手段，又批評中大「向政權低頭、甚至主動獻媚」，並承諾與港人同行、弘揚本土文化、鞏固共同體意識，竭盡所能對抗不義政權。

宣言並表示，近年有多名學生領袖被捕，候選內閣12名成員已作最壞打算，包括被捕及入獄。

在「朔夜」內閣接任學生會前，中大校方於2月底發表聲明，指「朔夜」所發表的政綱不代表大學立場，大學強烈反對其參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論。

校方指他們針對國家安全所發表的言論有可能違法，又指學生會幹事對大學作了失實指控，並利用校園作為政治宣傳的平台，違背了大學的宗旨，令大學聲譽受損。

校方表示，由於學生會並未澄清涉嫌違法及失實的言論，大學決定暫停為學生會代收學生會會費；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務﹔暫停校方為學生會幹事會提供行政與大學場地支援。

前年香港爆發「反送中」運動後，本地各大學的學生會積極參與其中，中大更一度被學生及示威者佔據，學生會和校方的關係轉差。

新聞來源：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin