2021/10/09,
藝文

【2021台北電影獎】最佳新演員《無聲》陳妍霏再奪1座新人獎：希望我越來越進步

【2021台北電影獎】最佳新演員《無聲》陳妍霏再奪1座新人獎：希望我越來越進步
Photo Credit: 台北電影獎提供

我們想讓你知道的是

2021台北電影獎最佳新演員。

2021年第23屆台北電影獎，最佳新演員獎由演出《無聲》的陳妍霏獲得。評審團指出，陳妍霏在片中完美詮釋了聾啞人士的角色處境，表演細膩動人，且層次豐富，非常打動人。

陳姸霏上台時情緒非常激動，表示自己現在很緊張，以為自己不會這麼激動，她謝謝出《無聲》導演柯貞年、監製於蓓華、瞿友寧，以及所有製作團隊，幕前幕後的工作人員，她也謝謝公司和經紀人及幾位同事，謝謝家人媽媽姊姊，「每個愛我的人，沒有你們就沒有現在的我」。

她也特別表示，要特別感謝導演跟她說，「不要過度害怕、擔心、緊張」，因為她思考過後知道，「只有努力向前衝的我，才能超越現在的，我希望我越來越進步。」

年僅21歲的陳妍霏去年才以《無聲》奪下金馬最佳新人獎，今天再次獲得台北電影獎評審青睞，擊敗在《無聲》中和她有大量對手戲的劉子銓、《我沒有談的那場戀愛》艾怡良、《軟弱的梨》黃稚玲、《愛．殺》陳俋君等人，拿下台北電影獎最佳新演員獎。

陳姸霏過去棲身於短片、迷你劇集、音樂錄影帶等等，而後被《無聲》劇組相中，演出片中長期遭受霸凌的角色姚貝貝，連續獲得多個電影獎項肯定，去（2020）年陳姸霏就憑藉《無聲》拿下金馬獎最佳新人，今（2021）年來到以獎勵台灣電影為主台北電影獎，再度獲獎，拿下馬之後又抓下蝴蝶，而不只台灣舉辦的電影獎項，陳姸霏也順利獲得今年亞洲電影大獎的新人獎提名，成為過去一年最強勢的電影新人。

陳姸霏在後台受訪時表示：「對於我跟子銓的入圍，我真的很開心，我也很開心台北電影獎給我這個機會，那這個獎項的殊榮我也想獻給《無聲》，沒有團隊就沒有我，希望未來也能和子銓再一起合作。」

其實陳姸霏去年就已經入選台北電影節的活動企劃「非常新人」，這次又拿到台北電影獎的新人，陳姸霏表示：「這次回到台北電影獎，感覺有回娘家的感覺，回到出發點，感覺跟金馬獎是很不一樣的。那或得新人獎後，我現在只是想做好自己的本分，不停精進自己，是我人生的目標。」

  • 最佳新演員入圍名單：

艾怡良｜《我沒有談的那場戀愛》
黃稚玲｜《軟弱的梨》
陳姸霏｜《無聲》
劉子銓｜《無聲》
陳俋君｜《愛．殺》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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