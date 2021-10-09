【2021台北電影獎】最佳女配角《詭扯》百白感謝評審肯定喜劇演員：人生很難，所以快樂非常重要

2021年第23屆台北電影獎，最佳女配角獎由演出《詭扯》的百白獲得。評審團指出，百白成功詮釋角色特性，恰如其分地掌握配角位置，與角色合而為一，喜劇節奏精準，渾然天成。出身劇場的演員百白領獎時表示，自己要特別感謝他的恩師，也就是屏風表演班創辦人李國修，這個獎項要獻給屏風表演班，她也感性呼籲，大家戴著口罩買張戲票，進戲院支持劇場。

百白表示，她要特別謝謝台北電影獎，今天能以喜劇電影拿到獎項，對她非常大的鼓勵，

「我覺得人生很難，所以快樂非常重要。我的夢想是做喜劇，因為我覺得帶給別人快樂，才是最大的快樂，謝謝你們同樣認同。我相信快樂可以啟動真正的善的循環。這個得獎能帶我走的更遠更長，我會持續加油。」

然後百白也接連感謝《詭扯》最重要的劇組，以及投資方，辛苦的製作人常玉姐，最大功臣黃筱芬，公司和劇組上上下下所有的工作人員，大家在過程中奉獻才華，展現熱情，在山上拍戲的日子她永遠都不會忘記；所有一起演出的演員，和大家一起演戲她很幸福，最後她並謝謝導演許富翔把這角色給她。

百白也謝謝家人，包括爸爸、媽媽、弟弟，還有她的貓—小叮噹，對她無怨無悔等待和付出。 她也感謝一直照顧她的團隊，「找我這樣的女演員，應該都要討論很久」她並感謝母校台藝大，「娘家」故事工廠；她說現在疫情已經結束，希望大家能戴上口罩、走進戲院、好好看一場戲。

最後她並激動哽咽地說，「最後我要感謝我的恩師，屏風表演班創辦人李國修老師，沒有你就不會有我，我的獎要獻給屏風表演班。」後來她在後台也再次提到李國修老師，百白說：「感謝國修老師給我演出機會，我覺得我現在的努力，應該沒有辜負他。」

百白在後台接受訪問時表示自己覺得有好好被肯定，「我覺得台灣的喜劇女演員這條路很崎嶇，有時候不確定自己那麼喜歡與付出的努力是否足夠，這次能獲得北影獎，這個獎項能支持著我繼續往前進。」

拿到北影獎之後，對於未來的看法，百白進一步說：「未來不會侷限於喜劇，在表演上希望多多益善，希望各種類型都能有嘗試的機會。入行以來，我很常飾演女主角的閨蜜，而我也喜歡演出綠葉角色，有一定的彈性空間，但我做這件事情已經有非常長的時間，我飾演的角色也都不會談戀愛，好像我這種長相的人不適合談戀愛，那我想讓世界知道，美能有很多種，希望未來有一個能談戀愛的角色。」

這是百白首度入圍台北電影獎，就以黑色喜劇《詭扯》獲得最佳女配角，繼《詭扯》劉冠廷拿到男配角之後，這也是今晚《詭扯》的第二座演技獎項，男女配角皆入袋。百白演出經驗也相當豐富，從台藝大畢業，在屏風表演班、故事工廠等劇場工作打下良好的舞台劇底子，而除了舞台劇之外，百白也橫跨電視、電影、廣告等演出，電影作品除了《詭扯》之外，還有《健忘村》、《喜從天降》、《切小金家的旅館》等等，如今終於在電影獎項中獲得肯定。

可惜的是，百白憑藉《詭扯》收下台北電影獎最佳女配角，但是無緣以《詭扯》入圍今年金馬獎，也是金馬執委會執行長聞天祥口中的遺珠之一。

最佳女配角入圍名單：

陳雪甄│《馗降：粽邪2》

嚴藝文│《愛．殺》

鍾欣凌│《當男人戀愛時》

百白│《詭扯》

孫安可│《緝魂》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範