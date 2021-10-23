非洲「蜂蜜獵人」蜜獾與嚮蜜鴷：你負責找蜂巢，我來攻堅破城，合作無間根本就是蜂巢殺手

文：林詩閔

今天我在家裡吃早餐時順便用蜂蜜調了一杯蜂蜜牛奶，突然想到之前有個南非朋友跟我說過：「我們那裡有一種鳥，牠會帶我們去找新鮮好吃的蜂蜜，大家都叫牠『Little honey friend』。」喝了一口蜂蜜牛奶，我開始動手查詢Little honey friend的身世來歷。

其實牠的名字叫嚮蜜鴷（音同『列』），分布於南非、安哥拉、剛果、肯亞、尚比亞等非洲國家。

回想當時第一次從朋友口中聽到嚮蜜鴷的時候，我很驚訝地想說非洲人馴養動物的能力真是高超，居然可以讓鳥乖乖聽話幫忙找蜂蜜。我拿著這個問題問朋友怎麼做到的，他笑著解釋說這些鳥都是野生的，人類跟牠是互利共生。

幫忙找蜂蜜給人類吃，人類就要將找到的蜂蜜、蜂巢、蛹和幼蟲分一點給嚮蜜鴷，以示感謝。這樣互相合作一直延續到現在，當然也有一些人吃獨食不肯分享，嚮蜜鴷會給他一個深刻的教訓，例如一記高空轟炸的溫熱鳥大便啦！頓時，腦海中重新播放起朋友生動解說被鳥大便攻擊的畫面，讓我笑到不能自己。手邊的蜂蜜牛奶也很配合，差點跟我一起笑翻在地上。

不過這些並沒有解除我的疑惑，我很好奇嚮蜜鴷到底是怎麼跟人合作的呢？

原來是靠吹口哨的聲音。不同的口哨代表了不同的意思，懂得吹這些口哨的才是好的蜂蜜獵人。

當地還有個關於嚮蜜鴷與人的感人傳說故事，從前還住在部落的祖先們決定要遷移到別處生活，一路上食物匱乏，餓到雙手雙腳發抖、無力再走下去。正當大家不知道該怎麼辦時，嚮蜜鴷出現了；牠指引祖先找到蜂蜜，同時也找到可以食用的果樹，最後大家不僅免於餓死荒野，也有力氣繼續行走到新地點落地生根。

這段感人的傳說故事又激起了我的好奇心，我繼續搜尋關於嚮蜜鴷的事情。我發現這位「Little honey friend」不只跟人類合作，也跟其他的動物合作，例如一種小型哺乳類動物叫做蜜獾。

蜜獾與嚮蜜鴷分工合作，一個負責找蜂巢，另一個攻堅破城，合作無間根本就是蜂巢殺手。把牠們形容得這麼帥，到底是怎麼做到的呢？原來呀，嚮蜜鴷的味覺相當敏銳，十分輕鬆地就可以找到蜂巢，這時再由蜜獾出馬破門而入，大鬧一番然後放個屁把蜜蜂薰昏，然後把巢拖去別處享受大餐。

我們的Little honey friend真是不簡單呢！看完前面的故事有沒有想吃蜂蜜了呢，我自從那次之後每每吃蜂蜜都會想起當時朋友跟我說的故事。

作者簡介：身為一個世新觀光系的學生，對自我的期待就是能不能在一般的旅行中加入不同的觀點，而不是追隨大流去些必去景點、買些紀念品，希望跟著自己兒時在非洲的記憶重走一遍回憶的旅途，如不嫌棄就跟著我一起走吧！

本文經《wowAfrica阿非卡》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航