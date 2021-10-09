【2021台北電影獎】最佳男配角《詭扯》劉冠廷謝謝孫可芳，台語喊「阿嬤我在這裡很好」

2021年第23屆台北電影獎，最佳男配角獎由演出《詭扯》的劉冠廷獲得。評審團指出，劉冠廷在劇中，每次出場都讓人眼睛一亮，喜劇的演出拿捏精準，表演節奏掌握得當，整體完成度相當高。

劉冠廷上台後，則先謝謝監製和製片，並稱兩人「每天都到現場」很讓他感動，他也謝謝導演信任他，把角色交給他，並謝謝所有演員和劇組的工作人員，表示拍片期間大家聚在一起太快樂，每天互相給筆記，互相激盪；他也感謝經紀人千玉姐等人。他並感謝自己交往超過十年，同為演員的女友孫可芳，長年來的陪伴和照顧，還連孫可芳的家人一起感謝。劉冠廷表示，自己在充滿愛的環境長大，所以他要謝謝家人，包括爺爺奶奶阿姨等。

最後他並用台語對「阿嬤」喊話，表示自己現在站在台上領獎，阿嬤常常問他「在台北過得好不好」，他要跟阿嬤說，在這個圈子的長輩都很照顧他，他很好。

首度入圍台北電影獎最佳男配角的劉冠廷，以黑色喜劇《詭扯》、台式喜劇《同學麥娜絲》雙片入圍，第一次入圍就憑藉《詭扯》拿下男配角獎，擊敗去年拿下金馬獎男配角的納豆、《無聲》金玄彬、《親愛的殺手》鄭志偉。劉冠廷被台灣觀眾普遍認識的作品，要數2017年《植劇場－花甲男孩轉大人》中的鄭花明，劉冠廷也順利以此角色獲得第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，而後劉冠廷戲約不斷，從小螢幕轉戰大銀幕。

近年演出的電影長片作品除了今年的《詭扯》、《同學麥娜絲》之外，也包含《陽光普照》、《消失的情人節》、《無聲》、《腿》等等，曝光率極高。而劉冠廷也順利以《陽光普照》中的「菜頭」一角，擒下金馬獎最佳男配角，今年再收下台北電影獎最佳配角，可說是近年台灣電影最強綠葉。

值得一提的是，劉冠廷今年也以《詭扯》獲得第58屆金馬獎最佳男配角的提名，這也是他連續三年獲得金馬獎提名（《陽光普照》、《消失的情人節》、《詭扯》），能否以《詭扯》再下一城，會是未來的熱議話題。

最佳男配角入圍

納豆｜《同學麥娜絲》

劉冠廷｜《同學麥娜絲》

金玄彬｜《無聲》

劉冠廷｜《詭扯》

鄭志偉｜《親愛的殺手》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範