【2021台北電影獎】最佳女主角《愛．殺》陽靚飾演女同志絲絲入扣，獲演藝生涯最大肯定

2021年第23屆台北電影獎，最佳女主角獎由演出《愛．殺》的陽靚獲得。評審團指出，陽靚的眼神、語言及肢體皆將女同志的角色與情感詮釋得絲絲入扣，演出張力十足，令人難以忽視。

陽靚上台時一度情緒激動，表示可以感受到上台領獎的美夢成真的感覺。陽靚謝謝台北電影獎的評審，也謝謝導演周美玲，「你說你用20年人生經歷寫出這樣的故事，謝謝你願意把這麼迷人的角色託付給我。」她並謝謝所有參與電影製作的工作人員。

最後她表示，「我想說的是，你永遠不知道你此刻做的選擇會帶你走向哪裡，我祝福大家可以勇敢追夢，不要留下遺憾。把這個感謝獻給我的家人朋友以及另外一半，我常常在演員的道路上，需要把自己關起來，感謝他們在我開門時毫無保留接納我，在我關起門來時，默默支持我。」

陽靚在後台接受採訪時再次感謝自己當演員以來，一路上不管任何職位的「貴人」，因為演員都是需要對方給機會讓去試，才能決定角色，「我非常感謝演員選角、導演等等，都是我能走向此刻得非常重要的人。」

談到得獎的驚訝，陽靚說：「我以前沒準備得獎的感言，這次有準備，但想一輪之後都覺得可能不會是我自己，聽到名字的那霎那，還是會覺得有點不可思議。」

提到另一半時，陽靚說：「另外一半對我來說是非常重要的存在，我覺得很多時候，演員的另一半真的是非常難自處的生物，我很幸運我的另一半毫無怨言地支持我，他對我接演的角色都沒有第二句話，這次真的要謝謝他，他是我的第一個粉絲。」

憑藉《愛．殺》首度入圍台北電影獎的陽靚，就在謝欣穎、楊麗音、李霈瑜、許瑋甯等勁敵中脫穎而出，陽靚在前一天的入圍記者會時表示：「第一次參加，反而對於要穿什麼衣服感到比較煩惱。至於得獎與否無法控制，順著走就好。」如今順利封后，未來要煩惱的事情應該就不只是典禮衣服了。

近年陽靚廣為人知的，應該是參與演出樂團茄子蛋一系列的音樂錄影帶，包含〈浪流連〉、〈這款自作多情〉、〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉，在網路平台YouTube上的觀看次數也都相當驚人，而除了音樂錄影帶、電影作品《愛．殺》之外，小螢幕的演出也有所建樹，曾在2016年憑藉《愛我請回頭》入圍第51屆金鐘獎「迷你劇集新進演員獎」以及「迷你劇集女配角獎」，如今收下台北電影獎最佳女主角，是其演藝生涯上的最大肯定。

最佳女主角入圍名單：

謝欣穎｜《怪胎》

楊麗音｜《美樂蒂》

李霈瑜｜《消失的情人節》

陽靚｜《愛．殺》

許瑋甯｜《當男人戀愛時》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範