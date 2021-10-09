【2021台北電影獎】最佳男主角《當男人戀愛時》邱澤：人生最好的禮物就是每個當下

2021年第23屆台北電影獎，最佳男主角獎由演出《當男人戀愛時 》的邱澤獲得。評審團指出演出寫實自然，賦予角色深刻魅力，細緻呈現男人的情感，打動人心，是全片亮眼所在。

邱澤感謝《當男人戀愛時 》的發行商、製片公司和監製，也感謝經紀公司、以及《當男人戀愛時 》導演殷振豪相信他。他也一一點名感脅和他對戲的演員，並在最後說，「感謝我的女主角，許瑋甯」。

邱澤感性的說，

「我想說的是，希望我們都可以回到，生活的每個當下。因為我覺得人生最好的禮物就是發生的每個當下，這是拍電影給我的啟發，我會繼續努力的。」

台北電影獎可說是邱澤的幸運地，2018年，邱澤曾以同志作品《誰先愛上他的》獲得第20屆台北電影獎影帝，當時也順利入圍該年的金馬獎影帝；3年後，邱澤則以「台式浪漫」電影《當男人戀愛時》獲得評審肯定，再度拿下台北電影獎影帝，目前已經收下北影獎雙影帝，而邱澤也以《當男人戀愛時》入圍今年的金馬獎最佳男主角，能否再下一城，各界矚目。

談起邱澤的走紅過程，最廣為人知的應該要回溯到2011年，與柯佳嬿共同主演的小螢幕偶像劇《小資女孩向前衝》，其中以秦子奇廣為人知，而後再與柯佳嬿合作《必娶女人》，也深受觀眾喜愛，小螢幕獲得觀眾喜愛，大銀幕也備受肯定，邱澤是近年極具代表性的台灣男演員之一。

最佳男主角入圍名單：

吳慷仁｜《我沒有談的那場戀愛》

邱澤｜《當男人戀愛時》

張震｜《緝魂》

楊祐寧｜《複身犯》

馬志翔｜《聽見歌 再唱》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範