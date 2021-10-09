如何為寵物貓狗申請「移民」到台灣？以香港到台北為例

平常看診時經常會遇到主人或代辦的agent帶寵物來做移民相關的手續，準備要移民去台灣、美國、加拿大、澳洲、日本，或原本就來自歐洲的寵物要跟主人一起回去了。不同國家的寵物移民規範差異很大，尤其是輸入狂犬病「非疫區」國家的手續繁複程度更甚，好在平時就有幫忙處理的經驗，讓我這次要帶自己的寵物貓回台灣時，可以沒有壓力的自行辦理，讓叉哩順順利利的回到新家。

寫這篇文的目的，是想幫助一樣也想帶寵物移民或回台的朋友們，可以對寵物移民手續有個基本概念，了解多一些、壓力就少一些，甚至可以自己來辦理、省下一筆可觀的代辦費用喔！

必要條件及限制、要儘早安排

先跟獸醫師討論你的寵物是否適合搭飛機： 就算是看似健康的寵物也建議先做全身健康檢查（例如驗血、胸腔X光、心臟超音波等），特別是超過七歲的寵物。

就算是看似健康的寵物也建議先做全身健康檢查（例如驗血、胸腔X光、心臟超音波等），特別是超過七歲的寵物。 注射晶片及狂犬病疫苗： 不論是ISO或香港使用的AVID晶片都可以。狂犬病疫苗當然最好是選用無佐劑的，降低注射部位長腫瘤的風險。

不論是ISO或香港使用的AVID晶片都可以。狂犬病疫苗當然最好是選用無佐劑的，降低注射部位長腫瘤的風險。 限定規格的運輸籠以及品種： 去航空公司網站查，有些會拒載扁臉犬貓（或限定季節），必須注意

去航空公司網站查，有些會拒載扁臉犬貓（或限定季節），必須注意 從「疫區」輸出至少要六個月的時間： 如果是第一次施打狂犬病疫苗，一般是建議等一個月再抽血驗濃度，太早驗若不通過就浪費錢了（頗貴）。然後台灣法令規定從濃度通過開始算，要等六個月才能輸入，加起來就是七個月了。如果想提早輸入也是有辦法，就是去隔離檢疫中心住到滿六個月（文末有費用可以參考），最好先寫信徵求同意。如果是從「非疫區」輸出，只要20天就可以了。

如果是第一次施打狂犬病疫苗，一般是建議等一個月再抽血驗濃度，太早驗若不通過就浪費錢了（頗貴）。然後台灣法令規定從濃度通過開始算，要等六個月才能輸入，加起來就是七個月了。如果想提早輸入也是有辦法，就是去隔離檢疫中心住到滿六個月（文末有費用可以參考），最好先寫信徵求同意。如果是從「非疫區」輸出，只要20天就可以了。 決定運輸方式：主要有兩類方法——跟著主人一起飛、或是當成貨物申請報關（人跟寵物不同時間飛）。可以的話當然是跟主人一起飛最方便，也是我使用的方式，至於貨物報關，網路上有人分享很詳細的自辦流程，研究你的地區適用哪種方案、參考前人的經驗吧。

步驟及解說——以我從香港到台北為例

輸出國、輸入國跟航空公司的規定都要查清楚。像台灣、日本、澳洲的官網都有提供清楚又詳細的輸入流程圖可以參考，也都會根據法令的修正定期更新，大家可以多加利用。

可以先看台灣動植物防疫檢疫局犬貓輸入相關規定的網站 ，香港就是參考從「疫區」輸入的那個分類。

非疫區（日本、新加坡、英國、澳洲、紐西蘭、夏威夷等）輸入到台灣比較簡單。從中國大陸輸入台灣要專案申請、從台灣帶去中國大陸再帶回台灣也有自己一個分類。

作者提供

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出發當天去機場前要準備好：

申請人身份證明文件

輸入同意函

健康證明書正本

狂犬病濃度報告正本

疫苗注射記錄卡（針紙）正本

填妥之隔離場所問卷

寵物託運申告書（航空公司網站下載）

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提早兩小時去報到櫃檯辦理就可以了，航空公司會跟你對文件、收費、幫籠子門用束帶束好確保牢固。

抵達目的地

人下飛機查驗護照入關後，在領取行李轉盤附近的檢疫櫃檯辦理手續。航空公司的人幫我把叉哩推過來，這小子很有精神的看到我就喵喵叫，還已經把碗裡的乾糧吃光了！平常坐計程車的時候就蠻自在的，搭飛機也難不倒牠～

因為已經是晚上了，必須在管制區內的動物庫房睡一晚，等到隔天再去檢疫區，還好我有自備好吃溼糧給叉哩，填飽肚子也不怕牠在外面都不喝水。

填寫文件、繳費等等差不多半小時左右完成。

隔離檢疫地點

從2019年開始台大就不再收隔離檢疫了，目前只剩桃園的檢疫中心或中興大學可以選擇。桃園觀音的檢疫中心設備環境就簡單一點、而且如果不是開車的話要去探訪真的頗不方便......不過還好七天而已啦，比人的居家隔離兩週時間還短。

我在家自我隔離期間有打電話去關心一下，發現照顧的人都有很用心的觀察叉哩唷。期滿之後就可以去接回啦，請家人幫忙去接，現場填寫授權書就可以了。費用的部分是email繳費單給我、印出來繳費連同收據在接回的時候一起帶去。

費用

施打狂犬病疫苗、晶片—港幣兩百多，不含診察費

抽血做狂犬病抗體濃度測試—港幣兩千多

開立健康證明書費用、診察費—自己是獸醫就省下來了

去漁護署加簽健康證明書—港幣$150

長榮航空寵物寄倉行李費用—連籠子重量6kg x 每公斤12美元 = 72美元

運輸車載去隔離站—到桃園檢疫中心是台幣八百多

隔離檢疫七天及寵物登記等雜費—約台幣7000

總共台幣兩萬多一些。

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結語

我個人覺得從香港到台灣的手續自己弄其實不難，除非是沒時間跑流程，或是你的輸出國規定繁瑣，或是擔心跟獸醫/政府單位溝通不容易等等，那就只好找代辦幫忙了。

注意狂犬病抗體濃度通過後，限時一年內有效。

最近國際肺炎疫情肆虐，許多航班都取消，我的航班也是被一改再改，但最後還是順利的在輸入期限內回來了。現在，叉哩窩在舒適的新家，每天定時討摸賣萌。

希望大家都能平安順利的度過。

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航