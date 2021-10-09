如何為寵物貓狗申請「移民」到台灣？以香港到台北為例
我們想讓你知道的是
不同國家的寵物移民規範差異很大，尤其是輸入狂犬病「非疫區」國家的手續繁複程度更甚，寫這篇文的目的，是想幫助一樣也想帶寵物移民或回台的朋友們，可以對寵物移民手續有個基本概念，了解多一些、壓力就少一些，甚至可以自己來辦理、省下一筆可觀的代辦費用！
平常看診時經常會遇到主人或代辦的agent帶寵物來做移民相關的手續，準備要移民去台灣、美國、加拿大、澳洲、日本，或原本就來自歐洲的寵物要跟主人一起回去了。不同國家的寵物移民規範差異很大，尤其是輸入狂犬病「非疫區」國家的手續繁複程度更甚，好在平時就有幫忙處理的經驗，讓我這次要帶自己的寵物貓回台灣時，可以沒有壓力的自行辦理，讓叉哩順順利利的回到新家。
寫這篇文的目的，是想幫助一樣也想帶寵物移民或回台的朋友們，可以對寵物移民手續有個基本概念，了解多一些、壓力就少一些，甚至可以自己來辦理、省下一筆可觀的代辦費用喔！
必要條件及限制、要儘早安排
- 先跟獸醫師討論你的寵物是否適合搭飛機：就算是看似健康的寵物也建議先做全身健康檢查（例如驗血、胸腔X光、心臟超音波等），特別是超過七歲的寵物。
- 注射晶片及狂犬病疫苗：不論是ISO或香港使用的AVID晶片都可以。狂犬病疫苗當然最好是選用無佐劑的，降低注射部位長腫瘤的風險。
- 限定規格的運輸籠以及品種：去航空公司網站查，有些會拒載扁臉犬貓（或限定季節），必須注意
- 從「疫區」輸出至少要六個月的時間：如果是第一次施打狂犬病疫苗，一般是建議等一個月再抽血驗濃度，太早驗若不通過就浪費錢了（頗貴）。然後台灣法令規定從濃度通過開始算，要等六個月才能輸入，加起來就是七個月了。如果想提早輸入也是有辦法，就是去隔離檢疫中心住到滿六個月（文末有費用可以參考），最好先寫信徵求同意。如果是從「非疫區」輸出，只要20天就可以了。
- 決定運輸方式：主要有兩類方法——跟著主人一起飛、或是當成貨物申請報關（人跟寵物不同時間飛）。可以的話當然是跟主人一起飛最方便，也是我使用的方式，至於貨物報關，網路上有人分享很詳細的自辦流程，研究你的地區適用哪種方案、參考前人的經驗吧。
步驟及解說——以我從香港到台北為例
輸出國、輸入國跟航空公司的規定都要查清楚。像台灣、日本、澳洲的官網都有提供清楚又詳細的輸入流程圖可以參考，也都會根據法令的修正定期更新，大家可以多加利用。
可以先看台灣動植物防疫檢疫局犬貓輸入相關規定的網站 ，香港就是參考從「疫區」輸入的那個分類。
非疫區（日本、新加坡、英國、澳洲、紐西蘭、夏威夷等）輸入到台灣比較簡單。從中國大陸輸入台灣要專案申請、從台灣帶去中國大陸再帶回台灣也有自己一個分類。
- 首先施打晶片跟狂犬病疫苗：注意疫苗注射記錄卡（針紙）上面必須要有疫苗貼紙、註明日期、獸醫師的「全名」以及「簽名」資料才算完整喔。
- 施打後30天抽血驗狂犬病濃度：我是送英國的Biobest實驗室，大約等兩週時間就會有報告。注意基本資料不要寫錯（有些寵物同時有兩個晶片，就要確認寵物登記（狗牌）上的晶片號碼跟狂犬病濃度報告上寫一樣的才行）。另外，要確認你的「輸入國」有沒有指定送檢的實驗室，網站可以下載名單，台灣近年也有自己的實驗室可以用了，可能價錢會親切一點，但要如何把檢體寄去台灣會是一個問題。
- 上網申請輸入同意文件（至少在輸入的20天以前）去「輸入犬貓檢疫資訊網」，點「線上申請」填寫資料：「預計輸入日期」寫個大概就好，反正輸入同意函會給你七天的時間，在這範圍之內的任一天輸入都可以。填寫完成後會得到案件編號，之後可以隨時上去查詢進度、或是申請變更輸入時間等等。
大約等一到兩週時間，申請成功之後防檢局就會email寄來一堆文件，包括輸入同意函、健康證明書範本（就是英文寫Veterinary Certificate那份文件）、隔離場所問卷還有一些提醒事項等等細節。要特別注意最近因為國際疫情的影響，暫時免除20天以前這個規定。大家要自行上網確認最新的規定是如何唷。
- 買航空籠：可以參考航空公司網站上的詳細規定，必須符合國際航空運輸協會（IATA）的規格標準。重點是要夠大、要有足夠通風口、不能有快拆扣。平常用的那種可以上下分拆、看診方便的籠子就不能用了。叉哩是一般公貓的大小偏苗條一點（4.2kg），我買的尺寸是56x37x35cm（外徑）
- 買機票、預訂寵物託運的位置：長榮跟華航都有提供寵物託運的服務，價錢差不多。要先打去客服確認你想買的班機有沒有寵物的位子，確認有才買機票！接著準備好訂位代碼、籠子加動物的總重量以及尺寸，再打電話去登記寵物託運。費用是當天報到的時候現場給。確認航班之後就寫email通知防檢局報備一下。
- 出發前10天內才能簽健康證明書（必須使用輸入國指定的範本，如果有的話）：要帶寵物去給獸醫檢查。如果你的寵物是很容易緊張的那種，或是有慢性病（例如心臟病、腎病、糖尿病）可以請教你的獸醫搭飛機當天有沒有需要準備些什麼。
每個輸出國的規定可能不同，像香港是請私人診所獸醫簽、然後證書再拿去漁護署加簽（寵物不用去，但一樣要帶齊主人身份證、針紙、狂犬病濃度報告、輸入同意函等文件供確認），現場繳費、隔天取回完成的健康證明書跟其他文件。
出發當天去機場前要準備好：
- 申請人身份證明文件
- 輸入同意函
- 健康證明書正本
- 狂犬病濃度報告正本
- 疫苗注射記錄卡（針紙）正本
- 填妥之隔離場所問卷
- 寵物託運申告書（航空公司網站下載）
提早兩小時去報到櫃檯辦理就可以了，航空公司會跟你對文件、收費、幫籠子門用束帶束好確保牢固。
抵達目的地
人下飛機查驗護照入關後，在領取行李轉盤附近的檢疫櫃檯辦理手續。航空公司的人幫我把叉哩推過來，這小子很有精神的看到我就喵喵叫，還已經把碗裡的乾糧吃光了！平常坐計程車的時候就蠻自在的，搭飛機也難不倒牠～
因為已經是晚上了，必須在管制區內的動物庫房睡一晚，等到隔天再去檢疫區，還好我有自備好吃溼糧給叉哩，填飽肚子也不怕牠在外面都不喝水。
填寫文件、繳費等等差不多半小時左右完成。
隔離檢疫地點
從2019年開始台大就不再收隔離檢疫了，目前只剩桃園的檢疫中心或中興大學可以選擇。桃園觀音的檢疫中心設備環境就簡單一點、而且如果不是開車的話要去探訪真的頗不方便......不過還好七天而已啦，比人的居家隔離兩週時間還短。
我在家自我隔離期間有打電話去關心一下，發現照顧的人都有很用心的觀察叉哩唷。期滿之後就可以去接回啦，請家人幫忙去接，現場填寫授權書就可以了。費用的部分是email繳費單給我、印出來繳費連同收據在接回的時候一起帶去。
費用
- 施打狂犬病疫苗、晶片—港幣兩百多，不含診察費
- 抽血做狂犬病抗體濃度測試—港幣兩千多
- 開立健康證明書費用、診察費—自己是獸醫就省下來了
- 去漁護署加簽健康證明書—港幣$150
- 長榮航空寵物寄倉行李費用—連籠子重量6kg x 每公斤12美元 = 72美元
- 運輸車載去隔離站—到桃園檢疫中心是台幣八百多
- 隔離檢疫七天及寵物登記等雜費—約台幣7000
總共台幣兩萬多一些。
結語
我個人覺得從香港到台灣的手續自己弄其實不難，除非是沒時間跑流程，或是你的輸出國規定繁瑣，或是擔心跟獸醫/政府單位溝通不容易等等，那就只好找代辦幫忙了。
注意狂犬病抗體濃度通過後，限時一年內有效。
最近國際肺炎疫情肆虐，許多航班都取消，我的航班也是被一改再改，但最後還是順利的在輸入期限內回來了。現在，叉哩窩在舒適的新家，每天定時討摸賣萌。
希望大家都能平安順利的度過。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航