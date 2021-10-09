2021/10/09,
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【2021台北電影獎】橫掃金馬後再奪最佳導演，《消失的情人節》陳玉勳：我本身就是勵志故事

【2021台北電影獎】橫掃金馬後再奪最佳導演，《消失的情人節》陳玉勳：我本身就是勵志故事
Photo Credit: 台北電影獎提供

我們想讓你知道的是

去年以《消失的情人節》在金馬獎拿下最佳導演、最佳編劇的陳玉勳，延續這股氣勢到了今年的台北電影獎，也再度獲得業界評審肯定，拿下個人首座台北電影獎最佳導演。

2021年第23屆台北電影獎，最導演獎由《消失的情人節》的陳玉勳獲得。評審團指出，在巧妙具創意的劇本中，透過喜劇的方式傳達讓人莞爾的概念之餘，還能隱含情感消失的悲傷，悲喜之間巧妙連結，技法純熟，並保有創作初心，展現獨特的創作風格。

陳玉勳致詞時表示，今天入圍了兩項，編劇和導演，但是編劇沒得獎，導演有得獎；其實他覺得編劇很可憐，因為是劇組當中，唯一沒有吃到便當的工作人員，以後他還還是好好當導演。講完台下大笑。

陳玉勳特別謝謝《消失的情人節》的監製葉如芬，所有工作人員還有演員，「有你們，我電影才能拍成這樣。」陳玉勳也感謝老天爺和父母，他並開玩笑說，自己本身就是勵志故事，因為從小就不太會念書又很笨，注音都考零分，高中國文還被當，沒想到後來可以寫劇本，可以得獎。「謝謝老天讓我進了這一行，帶我入行的王小棣老師，我這麼一個腦袋不太好的人，到現在有便當吃，有獎可以拿，真的太好了。」

去年以《消失的情人節》在金馬獎拿下最佳導演、最佳編劇的陳玉勳，延續這股氣勢到了今年的台北電影獎，也再度獲得業界評審肯定，拿下個人首座台北電影獎最佳導演，擊敗老敵手黃信堯之外，也在柯貞年、殷振豪、許富翔等3名新銳導演中脫穎而出。

回看陳玉勳出道作品《熱帶魚》，當時就榮獲金馬獎原著劇本，更遠渡重洋，遠赴瑞士盧卡諾影展拿下藍豹獎和國際影評人費比西獎；《愛情來了》則讓陳進興、廖慧珍一舉拿下金馬最佳男女配角；《總鋪師》讓林美秀拿下台北電影獎最佳女配角，全台票房大破三億台幣，成績排在《大尾鱸鰻》之後，成為2013年國片票房亞軍；《健忘村》則是提名金馬三項大獎，女主角舒淇再度角逐影后。

縱看陳玉勳的喜劇作品，成為台灣電影的獨特身影。 擅長喜劇的陳玉勳去年端出《消失的情人節》，在獎項上的肯定不容小覷。對於金馬獎、北影獎的肯定之後，下一部作品何時問世？陳玉勳在後台接受採訪時說：「非常感謝台北電影獎，對於下一部作品，目前還在找方向，還要再努力。」

  • 最佳導演入圍名單

黃信堯｜《同學麥娜絲》
陳玉勳｜《消失的情人節》
柯貞年｜《無聲》
殷振豪｜《當男人戀愛時》
許富翔｜《詭扯》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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