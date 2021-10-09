【2021台北電影獎】最佳劇情長片《消失的情人節》監製李烈：一直努力有天會是你的

2021年第23屆台北電影獎，最佳劇情長片由《消失的情人節》獲得。評審團指出，故事精彩具創意，整體表現精準，技術純熟，執行度高，完整展現導演創作理念，是年度傑出作品。

《消失的情人節》去年在金馬獎入圍11項大獎，最終獲得最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯、視覺效果5項大獎，離開金馬獎之後，到了今年台北電影獎的戰場上，也抱回最佳劇情長片、導演、剪輯與視覺效果，目前收下4項大獎成為今晚大贏家，以喜劇電影來說實屬不易。

《消失的情人節》由劉冠廷、李霈瑜兩名新生代演員主演，聚焦於公車司機阿泰和郵局櫃員楊曉淇，兩人個性南轅北徹，阿泰慢郎中，楊曉淇急驚風。某日楊曉淇突然喪失一段記憶，「情人節」也跟著消失，楊曉淇踏上尋找真相的奇幻旅程。陳玉勳說此作品醞釀20年，希望透過《消失的情人節》撫慰觀眾的心。

監製李烈和葉如芬兩人上台領獎時非常開心，葉如芬表示，謝謝台北電影節評審團，再次給《消失情人節》鼓勵和肯定，因為疫情期間，電影圈，大家都蠻辛苦不容易；還好台北電影獎、電影節可以舉行，他們今天可以站在台上領獎。葉如芬也說，電影圈就是個大家庭，大家聚在一起，「得獎喝一杯，沒得獎喝兩杯，就繼續努力就對了；電影人都是很天真、有個使命感的，不然還能做什麼？大家不用吵架，開心就好了。」

李烈則表示，真的沒想到今天還可拿到這個獎，對他來說，台下每部片，每個入圍的人都很優秀，「只要你在台灣電影圈踏入這行業，你就知道有多辛苦，這條路真的是一條辛苦的路；有句話很多人講過，我想再講一次，你只要一直走、一直做，總有一天一定會是你的。」

最佳劇情長片入圍名單

《同學麥娜絲》｜甜蜜生活製作有限公司、華文創

《消失的情人節》｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司

《無聲》｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司

《當男人戀愛時》｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司

《緝魂》｜嘉揚電影有限公司

責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範