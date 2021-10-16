《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》：喜歡，本身就是一件膚淺的事情啊

文：閆曉雨

喜歡就是一件非常膚淺的事情啊

水母先生 他相信，任何一種環境或一個人，初次見面就預感到離別的隱隱作痛時，你必定愛上她了。

#01

《小王子》真是一本神奇的書，這些年翻閱過無數次，每次都能在字裡行間收穫生活的新想法。除了老生常談的「玫瑰花」和「小狐狸」，有一個故事還蠻有意思的，是小王子在星際航行中遇到的一位商人。

他是小王子離開自己的星球之後，踏上的第四顆星球上的居住者。他是個天生的商人，整日都在盤算清點屬於自己的東西，他很忙：「我是個嚴肅的人！我有正經事要做！」他對來訪的小王子並不感興趣，因為他正在計算天上星星的數量。這讓他無比驕傲，卻讓小王子摸不著頭腦。

商人看著天上的星星，對小王子說這些星星都是屬於他的，但小王子堅持認為這些閃耀在夜空中的星星，不屬於任何人。固執的商人不理會小王子，仍然沉醉在自以為是的擁有之中。

小王子問：「你拿這些星星來做什麼呢？」

「我管理它們，我一遍遍清點它們。」商人如是說。

小王子聽過之後，沒多久便失望地離開了這個星球。在商人的眼裡，喜歡是統治，喜歡是占有，喜歡是一遍遍抽絲剝繭的正事，這太不符合小王子的世界觀了。

然而，在我們生活的社會裡，又有多少人扮演著故事裡的「商人」角色，內心有著一把秤，小心翼翼地衡量著自己所經歷的每份感情的重量。

喜歡一個人，如同喜歡一朵花、一顆星星，原本就是件簡單的事情。如果非要把它邏輯化，那只能說，這樣的愛原本就算不得愛。

不是所有的感情，都事出有因。

不必所有的喜歡，都追根究底。

談戀愛又不是做生意，大家沒必要掘地三尺，想著要等理清楚了對方的前世今生，才決定要不要一起「上陣殺敵」。

#02

珊瑚小姐和水母先生算是閃婚。

從認識到結婚，只有三個月。

珊瑚小姐原本是做高階投資理財的，整日接觸的商業專案都是千萬等級，但回家卻得用APP搶優惠券叫外送，落差感太大，著實打擊人。

於是珊瑚小姐打算拿著不多的存款，去泰國玩一圈，回來就辭職。

水母先生是在蘇梅島初遇珊瑚小姐。平心而論，珊瑚小姐長得不算漂亮，身材一般，但有雙迷人的笑眼，讓人很放鬆，情不自禁聯想到小時候夏日放學路上的舒暢感。水母先生也是被工作壓迫得無處可逃，才逃到了泰國。

在一家海鮮餐廳，他看到鄰桌的女生頗有皇家風範，不然，怎麼會一個人吃飯，吃出了滿漢全席的架勢。

他從來沒有見過吃飯可以吃得這麼精采的女生，剝起龍蝦，手起蝦落，一個仰頭就俐落掉進了嘴巴。再搓搓掌中透明的塑膠手套，隨著唇齒和下顎的咀嚼動作，整個生動的臉部表情能擠出一朵花來。

水母先生一下子就淪陷了，心想：要是天天看著一個人吃飯吃得這麼好看，日子應該很有趣吧。水母先生以併桌的名義跟珊瑚小姐搭訕。

珊瑚小姐原本對水母先生沒有什麼其他想法，只是單純地覺得，這個人還蠻有意思的。兩個人吃飯中間不會冷場，男生並不是那般油嘴滑舌會逗女孩子開心的老司機，相反地，水母先生還有點木訥。珊瑚小姐偶爾喜歡開玩笑欺負人，他有時候反應慢半拍，就落入了珊瑚小姐的陷阱。

當天晚上，兩個人互換了聯繫方式。之後幾天的泰國之行，兩人結伴，水母先生為珊瑚拍了很多照片⋯⋯能放上SNS的，卻一張都沒有。

不是嘴歪眼斜，就是完全暴露珊瑚小姐腿短的事實。回國之前，珊瑚小姐內心有絲小小的不滿，但一想到對方是個毫無構圖經驗的直男，且是異鄉陌路人，人家願意看自己搔首弄姿幫忙拍照片，也就罷了。

直到機場臨別，兩個人要飛向兩個不同方向。水母先生掏出手機，鄭重其事地把珊瑚小姐拉到一旁，說這幾天都沒有為珊瑚小姐拍出好看的照片，要再替她拍幾張照彌補一下。

珊瑚小姐選了一片空蕩蕩的背景，站在那裡，努力繃直雙腿，腳尖輕輕向前伸去。

水母先生在人群中央蹲下，仰視著拍。

那一瞬間，珊瑚小姐看著認真為她拍照的水母先生，突然心就怦怦跳，耳根子處，熱得都要燒起來了。腦子裡冒出個連自己都無法相信的可怕念頭：不如以後的照片，都讓水母先生拍吧。

#03

水母先生相信，任何一種環境或一個人，初次見面就預感到離別的隱隱作痛時，你必定愛上她了。

那天在機場，令珊瑚小姐沒想到的是，生性木訥的水母先生會突然向她告白。

不是多麼浪漫的橋段，就是上飛機前輕輕湊在對方的耳朵旁，說了一句：「這趟旅行我想不是一個結束，而是一個開始，妳覺得呢？」

珊瑚小姐驚訝了一下，便臉紅了。

喜歡一個人，真是奇妙，時而初見山崩海嘯，時而久處燈火闌珊，時而又說不上緣由地墜入對方的溫柔眼眸，彷若命中注定。

如果愛有固定公式，為什麼我們每個人拿到的答案都不一樣？

聽過太多關於愛的深刻剖析，到如今，珊瑚小姐相信這是道送分題。越純粹的人越接近謎底，越聰明的人，反倒容易在權衡之中喪失觸碰靈魂的最佳時機，卻忘記喜歡不是精巧的邏輯推理，而是笨拙的頭腦發熱。

喜歡，本身就是一件膚淺的事情啊。

他們回國的第二週，水母先生飛去找珊瑚小姐，邀請她共進晚餐。兩個人就決定在一起了。甚至都沒有仔細打聽過對方的過去，兩個人只討論過，誰去誰的城市生活。

珊瑚小姐糾結了幾天，覺得自己剛好辭職了，索性就換個城市生活也不錯。

沒過多久，水母先生便趁著過節帶珊瑚小姐見了父母。

所有人為他們迅速的戀情感到意外，只有他們倆覺得理所當然，愛就是要在一起，想那麼多幹嘛。

這種赤誠太動人了，或許這也是為何校園愛情會備受崇尚的原因之一吧。因為年少時，喜歡一個人，太簡單。因為下雨天遞過來的傘，因為圖書館同時拿到一本書，因為鄰座同學的數學考試總能拿滿分，因為前桌女孩的馬尾上帶著bling bling的水晶髮夾，因為坐在後排的你，取笑我時很可惡，站起來嗆老師時又很酷。

那時的我們，都是小王子， 而長大後的一部分人， 因為這種或那種，主動或者被動的原因， 成了只懂得計算星星價值，卻忽略了其本身美麗的商人。

你看滿大街牽起手的情侶，談個戀愛而已，哪有那麼多驚天動地感人涕零的傾城故事。

凡夫俗子的喜歡，討自己開心就好。

祝珊瑚小姐和水母先生在自己的海洋裡活得肆意快樂。

相關書摘 ▶《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》：所有分開後的念念不忘，都無需回應

書籍介紹

本文摘錄自《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》，時報文化出版

作者：閆曉雨

我喜歡過你，

但也只能到此為止。

全世界都在教人告白，

卻沒人告訴我們怎麼好好說再見。

「這是一面藏在時光口袋裡的小鏡子，偶爾拿出來翻翻，不是遠行指南，而是看清楚此時此刻自己的心意。」

陪伴系作家閆曉雨，在26個故事裡，陪你在戀愛時用力擁抱，

在失戀時珍視自己，然後明白──愛情，始終是溫柔的回聲。

我從未擁有你，生命裡卻都是你的痕跡。

26個愛情故事，關於每一位傾聽者。

呆萌的柴犬先生、患得患失的刺蝟小姐、悲觀的沙漏先生、討好型人格的便利貼先生、真誠笨拙的鴕鳥小姐……每一個人物都暗喻了他們獨具特色的性格特徵。

他們可能是一個人，可能是一群人。可能是某個階段的我們自己，可能是一個人身上拆解出來的不同狀態。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航