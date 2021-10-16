《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》：所有分開後的念念不忘，都無需回應

文：閆曉雨

念念不忘，無需回應

蘑菇小姐 明明是為了和你告別，卻不知不覺，將對你的依戀轉移成對自我的改變。知道你不會再回來了，那麼，我只能把自己活成你的樣子。如此便能在長久的等待中捕捉到時光的回應。

#01

蘑菇小姐過去是個職業戀愛家，馬不停蹄翻滾在不同類型男人的春天裡，將對方的生活攪得天昏地暗之後，一旦失去心動感，隨即抽身而退。就這樣，儘管她沒把愛情當成戰役，卻實實在在活成了別人眼裡的「常勝將軍」。她形容自己是個妖孽，無孔不入的那種。

所以當她空窗兩年之後，大傢伙都懷疑她是不是改變了性向。

直到某天夜裡我接到一個電話，未聞其聲，先有嘆息。蘑菇小姐說：「世人都以為武媚娘削髮為尼、戒掉葷腥是斬斷紅塵遁入空門的前兆，誰曉得，她心裡滿滿裝著的還是那座令她神傷又渴望的大明宮。」

浮生長恨歡娛少，箇中滋味只有個中人曉得。蘑菇小姐舉出武媚娘的案例，大概是想撇開家國大事來單純地聊聊她們目前相似混沌的處境，一個人的行為軌跡並不能完全代表事實。

蘑菇小姐不談戀愛的緣由，並非是什麼轉性了，而是她內心裡住著一個不可能的人。一個本來應該活在「過去式」，卻不小心用錯不規則動詞的人。

#02

和前任斑馬先生的故事說來簡單。蘑菇小姐是心高氣傲的典型獅子座女生，十分霸道，說一不二，偏偏配上那張會令人驚豔恍神的臉龐，連發脾氣都能被映照得格外可愛。朋友聚會上那個坐在角落裡不善言辭的男生對她一見傾心。蘑菇小姐習慣了和勢均力敵的對手交往，那些人裡有體育系的小鮮肉、有善於調情的富二代、有閱歷豐富的大叔，他們不開口便能把小女生的心思猜個通透。

都屬於愛情裡「玩得開」的那類人。相愛時大聲說出口，不愛時瀟灑放開手。

成年人的感情都很識趣，在香薰蠟燭下接吻，在紅酒餐桌上輕輕握住對方的手，在氣氛剛好的路燈側影裡說「喜歡你」，在頭腦清醒的早晨提出分開，用最快的速度收拾分割打包好各自的物品，不再回頭。

蘑菇小姐經歷過的感情大多如此，還算溫柔，卻沒有榨盡整顆心的熱情。

斑馬先生的到來，令她有一種前所未有的感覺。她脾氣暴躁，斑馬先生就會在隨身攜帶的包裡裝幾顆牛奶糖，說是可以治癒壞情緒。她粗枝大葉到記不住對方的生日，斑馬先生卻能準時在每個月她來大姨媽的那幾天，遞上薑糖水。自從和斑馬先生交往以後，她出門根本不用記得帶什麼鑰匙錢包，眼前的這個人，彷彿比哆啦A夢還要神奇。

被人捧在手心裡的驚喜，蘑菇小姐不是沒有經歷過，只是那些人的力度遠遠及不上斑馬先生所付出的一半。或許和斑馬先生的成長背景很有關，他出生在傳統教師世家，不喜交際，作息規律，性格和行事方式都溫吞得很。

這種細水長流的濕潤感，恰恰是蘑菇小姐在以往的戀愛裡不曾得到的。

但漸漸地，蘑菇小姐開始有些厭倦斑馬先生的「過分細心」。或許是新鮮感過去了，或許是斑馬先生的愛情束縛住了她的自由，她開始本能地排斥，終於在一天被斑馬先生不停嘮叨早點睡覺少熬夜這樣的瑣碎話題裡爆發。

#03

蘑菇小姐像過去一樣，大言不慚地提出分手，還說老死不相往來。

她就是這般決絕的人，尤其是在氣頭上。但這次不同，她隱約感覺到自己內心裡是希望對方挽留自己的，可自尊使得她無法說軟話，即便在分開前斑馬先生再三勸她仔細想想，不如暫時分開冷靜。蘑菇小姐還是死命搖頭不肯鬆口，直到次日下班回家，才發現斑馬先生已經帶著行李搬離了公寓。

從嘴上說分開到切身體會到這個人不存在的事實，這個過程，蘑菇小姐始終沒辦法完全適應。

剛開始，她覺得不就是失戀嘛，又不是沒失過，多買點衣服、多吃點美食、多去世界各地散散心，這個世界不照樣還是很美好的嗎？按照她的規劃，她在百貨公司裡一口氣買回了春夏秋冬四季的衣服，在沒有人提醒她飲食搭配的幾個月裡，她的體重飆升七公斤，平白無故多出來的雙下巴像是在嘲笑她失控的人生。

她買了去日本的機票，臨行前突然想到，過去是斑馬先生一直嚷嚷著想去奈良看鹿。此時她一個人跑去那幹嘛呢？蘑菇小姐頓時感覺意興闌珊，不想去了。

失戀就是這樣啊， 不會讓人的骨骼分崩離析， 卻會從飽滿的肌體裡一點一點抽離那些情愫的波動。 只有觸碰到那些不起眼的小細節時， 我們才能清楚意識到，愛過的人已不在身邊的事實。

過馬路不會再有人牽起你的手，摘走照片的相框變得空空蕩蕩，一支牙刷、一個枕頭、一件襯衫，都充滿回憶，鞋子在鞋櫃裡擺得整整齊齊，你卻會恍然覺得這裡原本不應該如此規矩。不會再有人把房間弄得亂糟糟，也不會再有人天冷時端來一碗熱湯。曾經去過的地方將成為故事的禁忌，每每路過，回憶都會風起雲湧。

#04

於是後來的日子裡，蘑菇小姐終於活成斑馬先生的樣子。不再熬夜，不再熱絡於社交，從前斷斷續續交往過的人都自動按下Delete鍵，只留下那個模糊的影子。

正如電影《春嬌與志明》裡的那段經典臺詞所言：「愛情開始時我們都是余春嬌，愛情結束時我們都是張志明。」

明明是為了和你告別，卻不知不覺，將對你的依戀轉移成對自我的改變。知道你不會再回來了，那麼，我只能把自己活成你的樣子。如此便能在長久的等待中捕捉到時光的回應。

無法割捨，索性滯留不前，北風過境，愛情的麥田裡仍有不願遷徙的候鳥。

所以蘑菇小姐寧可單身，做著別人眼裡不解風情的老尼姑。從此無心愛良夜，任他明月下西樓。她沒有再談戀愛，也沒有再找過斑馬先生，聽說對方如今已然娶妻，過著他們曾經幻想過的俗世幸福生活。

她說：「就讓我一個人守著回憶好好過吧，哪天回憶不再溫熱了，我會自動走出門去尋找新世界。」

蘑菇小姐並非大家眼裡為愛執迷不悟的怨女，相反，她其實活得很通透。

在一段感情開始時，她給自己選擇的權利。

在一段感情結束之後，她仍然沒有忘記自己有自主選擇的權利。是用力遺忘？還是帶著幾分念念不忘，等待時間給出一個雲淡風輕的答案？二者並無對錯，每個人對待感情的態度和方式不同。不必逞強，不必假裝，讓「生活重啟」的按鈕放在自己的手裡就好。

但只有一點，請記得。所有分開後的念念不忘，都無需回應。

相關書摘 ▶《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》：喜歡，本身就是一件膚淺的事情啊

書籍介紹

本文摘錄自《最後一次用力擁抱，然後轉身遠行》，時報文化出版

作者：閆曉雨

我喜歡過你，

但也只能到此為止。

全世界都在教人告白，

卻沒人告訴我們怎麼好好說再見。

「這是一面藏在時光口袋裡的小鏡子，偶爾拿出來翻翻，不是遠行指南，而是看清楚此時此刻自己的心意。」

陪伴系作家閆曉雨，在26個故事裡，陪你在戀愛時用力擁抱，

在失戀時珍視自己，然後明白──愛情，始終是溫柔的回聲。

我從未擁有你，生命裡卻都是你的痕跡。

26個愛情故事，關於每一位傾聽者。

呆萌的柴犬先生、患得患失的刺蝟小姐、悲觀的沙漏先生、討好型人格的便利貼先生、真誠笨拙的鴕鳥小姐……每一個人物都暗喻了他們獨具特色的性格特徵。

他們可能是一個人，可能是一群人。可能是某個階段的我們自己，可能是一個人身上拆解出來的不同狀態。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航