連和尚不吃素的泰國，為何近年卻在九皇齋節全國性吃素9天？原來與台灣有關

身為一位出生就吃素的泰國研究者，近幾年農曆九月初一至九月初九期間，可說是我最愛前往泰國旅遊的時間，因為那期間的泰國，無論街邊、便利商店到大賣場，都可以吃到好吃又美味的素食。由於疫情的關係，今年的泰國九皇齋（10月4日至13日）就無法前往了。

不過，為何連和尚都不吃素的泰國，卻會有吃素9天的習俗呢？多數的中文介紹都會提到，泰國九皇齋源自泰國南部的普吉島，至於九皇齋的歷史來源，因為有許多文章已經詳細介紹，故本文就不再贅述，請參考文末的三篇延伸閱讀。

筆者曾於2014年前往泰國進行台灣宗教團體「一貫道」在當地傳播的田野調查，由於一貫道也是積極推廣素食文化的宗教團體，因此在泰國的傳道地點也與素食店或素食產業有著緊密的關係，傳道者本身也是素食店的老闆或經營團隊，因此泰國九皇齋也成為筆者博士論文研究的子題材之一。

筆者曾於2014年8月左右前往普吉島，當時就特意前往普吉島具歷史代表之一的「內杼斗母宮」，該廟宇就如同其他文章所述，是一個充滿道教文化的廟宇，廟內平常並沒有專賣素食，也沒有素食產品在廟內販售，而經筆者詢問廟方人員得知，九皇齋舉辦期間，廟方是以道教儀式進行為主，素食方面則是由在地人或在地素食店去負責，因此廟方只是鼓勵大家在這段期間吃素及參與活動，並未實際負責素食餐飲的部分。

Photo Credit：洪銘謙 普吉島的「內杼斗母宮」

Photo Credit：洪銘謙 內杼斗母宮內部

而根據筆者訪問普吉島在地的素食店家，他們通常會在九皇齋之前準備將近「全年度」的素食材料以供應9天所需，通常是農曆八月三十的晚上就開始賣，持續到九月初九為止，有些人會吃9天，也有人會選擇吃10天。

普吉島是九皇齋最早興起的地方，當地素食店家、前往當地的台灣宗教團體經常提到一個有趣的說法叫「做9天、用一年」，意思是9天的素食產值就能超過一整年的了，因此當地許多推廣素食的宗教團體也會特地在這段期間引進台灣素食產品到泰國販售，以此募得更多經費用於傳播宗教所用。

根據素易網站的報導，在筆者前往田野的2014年，泰國九皇齋期間產值高達20億泰銖（約新台幣17億元），而此調查主要以曼谷及周邊府為主，那為何除了普吉島以外的地區，如泰國中部、東北部與北部地區都有素食節的慶祝活動？

這個答案，也隨著筆者在泰國中部、東北部及北部的田野而越來越清晰。根據這些地區的台灣傳道者說法，他們最早於1970-1980年代到泰國傳道，當時除普吉島有此傳統以外，其它地區並沒有特別進行九皇齋的習俗，只有華人居多的城市，因為有「德教會」或其他華人宗教廟宇，所以推行吃素9天的習俗，但因為這些城市不像普吉島有完整的道教文化傳統，因此也不會有乩童或水邊迎神等儀式，只是單純以鼓勵吃素9天為主。

後來，台灣的素食宗教團體覺得這是推廣素食文化的好機會，再加上傳道地點（佛堂或佛院）平常就有販賣素食及素食產品，因此這9天也成為廣告素食產品與傳播宗教文化的好時機點。

不過，這一開始並沒有很成功，因為以泰裔為主的東北部與北部地區，多數人也會認為「泰國和尚都不吃素了，為什麼我要吃素」的觀點，對吃素9天的活動興趣缺缺，因此當時仍只有華裔為主的少部分人吃素9天。

直到2012年，當時泰皇拉瑪九世病情加重，泰國發起為泰皇祈福的活動，該年度許多台灣的素食宗教團體也響應此活動，並推出「為父親吃素9天，做功德給父親」的活動。

傳道者提到，若要求泰國人平常為自己吃素做功德，他們通常沒有太大的興趣，覺得去寺廟做功德就好了，但談到為自己的父親（泰皇）吃素做功德，就會有很多人願意響應，因此該年度的素食節也成為多數台灣傳道者印象最深刻的一年。

有趣的是，也有受訪者提到，當時他們的宣傳就是把「九皇齋」的「九皇」解釋為「拉瑪九世皇」，因此九皇齋就變成「為九世皇吃齋」的意思，而這也成功讓在地人接受吃素9天的觀念。後來，在泰皇拉瑪九世逝世的隔年（2017），就有許多團體發起在九皇齋期間為泰皇吃素做功德的活動，由此可知「為泰皇吃素9天」的說法，具有一定的可信度。

Photo Credit：洪銘謙 「泰林佛院」是台灣宗教團體在清邁最大的宗教場所

筆者於2013年前往清邁田野時，曾訪問一位台灣的傳道者，他創立的的「泰林佛院」是台灣宗教團體在清邁最大的宗教場所，不僅販售素食產品，也有開設素食產品的生產工廠，是泰北地區最具規模的素食產業生產點之一。這名傳道者也提到，他們每年都固定推動素食節，也承辦清邁市的素食節活動，鼓勵在地人吃素9天做功德。

隔年2014年9月底，筆者前往清邁田野，剛好是九皇齋期間，就碰到泰林道德基金會舉辦的素食節活動，開幕活動舞台及宣傳海報上都可以清楚看到，一尊白色觀音像與三層樓建築的「泰林佛院」。

Photo Credit：洪銘謙

現場也有許多位基金會志工幫忙販售素食美食，桌上也插著「齋เจ」的旗幟，只是這裡的素食節早已不是普吉島那種充滿道教文化的感覺，而是更加具有佛教文化的元素，即吃素做功德的概念。

值得一提的是，雖然這些素食產品最早是來自台灣，但隨著三十幾年的在地化後，現在這些素食產品的口味已經很「泰」了，這也代表著口味相當火辣，如果想要品嚐，就要注意自己對辣味的接受程度了。

Photo Credit：洪銘謙

Photo Credit：洪銘謙

今年的九皇齋在疫情的影響下，人潮比往年少很多，但吃素9天的文化仍然存在，因此許多素食店也提供外送或外帶的服務，方便民眾在家吃素9天。根據泰國《世界日報》的報導，今年九皇齋受疫情與水災的影響，是14年來產值最低的一年，但預估仍有401億泰銖（約新台幣332億元）的產值，這在一個「和尚都不吃素」的國家來說，真的相當可觀。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範