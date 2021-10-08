時力踢爆中火煤倉疑似偷工減料，台電先否認後改口「立即停工調查」

環境資訊中心記者 孫文臨報導

時代力量前立委黃國昌近日踢爆，中火供煤系統改善工程疑似偷工減料，承包商「弘展基礎工程」造假單據、浮報水泥。時代力量黨團6日前往中火現勘發現，抽驗鑽探前，鑽探鐵管內就已有水泥塊，顯示施工單位意圖驗收造假。清空後重新鑽探，發現基樁四米深皆為鬆軟土粉，恐怕危及公共工程安全。

台電昨日夜間緊急發出聲明，除下令工程停工，也將成立專案小組調查。

黃國昌揭露中火工程弊案，負責人承認造假單據、浮報水泥

為改善發電品質、防止露天儲煤場的粉塵污染，台灣電力公司於2018年啟動「台中發電廠1-10號機供煤系統改善工程」，要在中火興建兩座密閉式煤倉，總經費近130億元，由台灣最大統包承攬商中鼎集團得標，預計於2022年6月完工啟用，目前正在進行基礎工程的施作。

該工程卻爆出弊案，時代力量前立委黃國昌9月21日於臉書揭發指出，台電煤倉工程中的基樁由中鼎工程分包給「弘展基礎工程」施作，承包商為謀取不法利益，惡意偷工減料，長期偽造水泥進貨單。浮報水泥量超過2萬噸，推估不法獲利超過3000萬元。

黃國昌透露，該弊案早就遭人檢舉，台電及中鼎工程卻以「查無不法」結案，甚至有部分基樁工程已驗收通過。「台電是閉著眼睛驗收嗎？」他質疑，背後的原因是弘展基礎工程老闆鄭俊明，後台很硬，政商關係良好，還能叫得動立委辦公室主任到工地現場喬事，「重大工程弊案不僅涉及民脂民膏，也攸關人民生命安全，籲請檢方立即介入偵辦。」

就在黃國昌踢爆該弊案的三天後，9月24日上午弘展公司負責人赴台北地檢署「自首」，承認偽造水泥出廠單。



擷取自立法院議事錄影畫面 台電董事長鍾炳利昨（6日）才在立院回應立委陳椒華質詢時回應「驗收沒問題」

下午才在國會承諾「驗收沒問題」，台電晚上急發聲明：將停工調查

時代力量立委陳椒華6日於立院經濟委員會質詢時，台電總經理鍾炳利回應，工程驗收方式是測試基樁的承載能力，「驗收都有抽驗，並無發現乘載能力不夠的問題。」

陳椒華進一步要求台電進行共同複驗，經濟部長王美花卻說，「我不知道什麼叫共同複驗，台電並無向經濟部說明該工程有什麼問題。」

就在同一天，時代力量黨團派員到台中，在基樁施工現場要求現場抽驗，卻在尚未進行鑽探的鐵管中，赫然發現預先塞滿的成形水泥，清空鐵管後，再度使用螺旋鑽頭鑽探，而本應是水泥的基樁底部，四米深的採樣物卻混雜大量鬆軟的土粉狀物，用手輕撥就崩碎。



Photo Credit: 時代力量 時代力量黨團派員至中火施工現場抽驗時，卻發現鑽探管中預先被放入成形水泥，疑似造假



Photo Credit: 時代力量 時代力量黨團派員至中火煤倉基樁工程現場抽驗，發現基樁四米深有許多土粉狀物

時力黨團要求經濟部和台電，會同公共工程委員會至現場共同複驗，重啟調查，並全程參與監督選址、抽查、鑽探、取樣、封裝、送驗，確保承包商沒有在過程中動手腳，並依據共同複驗結果，重新評估工程的安全風險。

時代力量呼籲經濟部與台電徹查相關人員的責任，並全面檢討台電工程品質，以及國營事業工程包案的抽查驗收制度。檢調也應儘速調查驗收涉及造假的刑事責任，勿讓不肖廠商逍遙法外。

台電則在昨晚緊急發布聲明，「為釐清外界相關質疑，已下令施作中的基礎工程停工。」台電並將洽第三方公正單位成立專案小組調查，尚不清楚調查需停工多久，待調查結果完成後將對外公布，「確認台中煤倉基樁工程品質無虞後，再繼續施工。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航