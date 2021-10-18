《BCG問題解決力》：「批判思考」是深思熟慮、對自己絕對誠實

文：徐瑞廷、黃菁媺

批判思考的態度

「批判思考」，顧名思義，是對事情的表象提出質疑的思考態度。

「批判」二字聽起來雖然頗有負面的意象，彷彿是要你像反對黨一樣，無論執政黨提出什麼意見，你都必須反對。然而，「為了反對而反對」並非批判性思考的本質。

批判性思考是深思熟慮

批判的精神核心，在於獨立評估、權衡優劣是非的過程，因此也可以說批判性思考就是「反省式思考」（reflective thinking），或是「權衡式思考」（evaluative thinking）。

很可惜地，一般人在日常生活中所接觸到的，不管是發於自己，還是來自他人，大部分都是「無反省式思考」（unreflective thinking），遇到問題往往直接跳入結論，而不對問題本身多做思考。

舉例來說，討論核四興建與否的問題，如果思考的方式是「連日本那麼嚴謹管理的文化，都無法確保核能電廠的安全，那台灣的核能電廠遲早一定會出問題，所以反對核四」，或者是「先進國家如法國仍以核能發電為主，那核能一定不會有什麼問題，所以贊成核四」，就是一種沒有搜集充分資訊、未經驗證就妄下定論的無反省式思考。

如果以反省式思考來看核能發電問題，首先得問「核能電廠的安全問題是否真的存在」，假如透過搜集到的資料，發現某些核能發電廠確實存在安全疑慮，而且台灣的自然環境（地質不穩定）或人為條件（施工品質不良）的種種資料顯示，若在台灣興建核電廠，確實有很高的風險會重蹈他廠覆轍，才能得出「台灣的核電廠會出問題」的結論。

雖然「核能電廠不安全」的結論不一定錯誤，但這種跳過評估與論證過程，直接下結論的思考模式，在我們尋求問題的解決方法時會有很高的風險。

訓練自己成為一個更好的問題解決者，建立出一套具有邏輯的辯證過程，這樣在經過分析、搜集充足資訊之後，看到問題就不會驟下結論。

無反省式思考是一般人通常的習慣。原因很簡單，「輕鬆」二字便能總結。日常生活中遇到的大部分問題都是靠這種「直覺」來處理，「週末該排什麼計畫」、「晚餐該吃什麼」這類我們已經習以為常的瑣事，的確不需要多花精力去分析與搜集資訊後再做決定。

但是，當你面對的是「公司的市場占有率下滑」，或是「台灣該不該興建核四」的複雜問題時，如果沒有意識到自己必須轉換為反省式的思考，而仍舊以直覺來處理，就會導致嚴重的下場。可怕的是，大部分的企業經營者，雖然可能有豐富的相關產業經驗，卻都是用直覺在管理公司；這也是為什麼無論你目前的職位為何，都應該及早培養、訓練自己用「反省式思考」看待問題的習慣。

批判性思考是對自己絕對誠實

《論語》中的「知之為知之，不知為不知，是知也」，精準地說明了批判性思考態度的另一個面向。若要洞悉知與不知間的差別，別無他法，唯有對自己絕對誠實。

我們所接收到的絕大多數資訊，都是透過他人傳達的。回到核能發電廠的例子來說，除非我們本身就是核能專家，否則關於核能發電的種種資訊，皆是透過「專家」或「專業機構」所撰述的。相信專家之意見固然重要，但若是盲目地相信，而不問自己究竟對各個部分「懂」或「不懂」，就是不夠誠實。

要對自己的知與不知絕對誠實，最大的阻礙就是當資訊是來自於我們所信任的人，或是所謂的「專家」或「權威人士」。由於這份信任、專業，讓你絲毫不覺得自己應該或能夠挑戰他們，以致對於一件事似懂非懂，最後含糊苟且地放行。

以邏輯思考探求根因與組織思維

利用邏輯來推理，是顧問解決問題的基本技能之一。坊間有許多探討邏輯思考或推論的書籍，網路上也有不少介紹邏輯思考的文章。此處將從問題解決的實務出發，說明邏輯思考通常用在兩個方面：

首先，利用邏輯來分析、推論因果關係。推論可以是雙向的，換言之，可能是由觀察到的事項（因），來推論未來可能發生的事情（果）；或是從已經發生的結果，來推理導致該結果的原因。

其次，利用邏輯來梳理思考架構，以確保溝通有效易懂。

利用邏輯判斷因果

實務上，要判斷某事件的原因，一般的做法是先建立「why」的可能原因（也就是「假說」，下一節將詳細說明），後續再去驗證。

有些時候很容易驗證因果關係，比方說，公司整體業績下滑，主要原因是某個主力產品線銷量出了問題，而該產品銷量出問題，是因為某個關鍵零件缺貨所導致。

然而，很多時候因果關係並沒有那麼容易判斷。許多新進顧問常犯的錯誤，便是在辛辛苦苦地交叉比對各種數據、套用統計公式之後，突然之間像在黑暗中看見一道曙光似的，發現兩組資料存在著看起來很完美的相關性，就誤以為相關性代表了因果關係。

譬如說，你發現在這間公司裡，員工年薪愈高，生育的小孩愈多，而且在統計分析的模型中，員工年薪與小孩數量居然呈現高度正相關。於是，你開始試圖找出兩者之間的因果關係，想知道到底是年薪高低影響小孩數量，抑或是小孩數量影響年薪高低。

你提出幾個可能性：第一，年薪愈高，員工愈能負擔養育小孩的費用，於是生養小孩的意願愈高；第二，小孩愈多，員工愈感受到經濟壓力，於是愈努力工作賺錢。第一種可能是年薪為因，小孩數量為果；第二種可能則是小孩數量為因，年薪為果。但究竟哪種可能才是正確的？

若是急著用因果關係解釋兩個統計上具有相關性的數據，就會出現邏輯謬誤，例如在這個案例中，你可能因此忽略了隱藏的第三個因素。這個隱藏的因素，或許才是這兩者共同的原因。以此案例來說，員工的年資可能就是隱藏的第三方。年資愈高的員工，愈可能生育較多的小孩，想當然爾，平均職級也會比較高，因此年薪就愈高。所以，員工的年薪與生育小孩的數量，兩者間根本不存在因果關係。

至於如何從某些事件來判斷未來可能發生的結果，常見的方式是尋找模式（pattern）。有些時候，顧問會把模式稱為關鍵成功要素（Key Successful Factors, KSF）。比方說針對某消費性電子產品，銷量高低最重要的關鍵，就是店面促銷人員的推薦，而促銷人員推薦的力度，則來自於產品本身知名度（好不好賣）與績效獎金的高低（對自己的好處）。所以，只要廠商願意花錢投放廣告、給予高額佣金，就能推測產品不會賣得太差。

此處要特別小心的是，這些行業的模式都有前提條件，如果前提改變了，模式也就不再適用。舉上例而言，如果消費者不再到店面消費，而是轉為線上購買，這個時候，給店面促銷人員再多的獎金可能也無濟於事，還不如把資源轉為聘請網紅做業配來得有效。

書籍介紹

本文摘錄自《BCG問題解決力：一生受用的策略顧問思考法》，時報出版

作者：徐瑞廷、黃菁媺

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰