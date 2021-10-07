物價飛漲！9月再失守通膨警戒線：消費者物價指數年增率2.63%，創8年半新高

經濟部主計總處昨（6）日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上8年半以來新高，已是今（2021）年4度失守2%通膨警戒線，引起外界關注。主計總處強調，由於國際能源價格飆漲、中秋過節贈禮及蔬果地歉收等原因，導致物價波動劇烈，未來將逐步回穩。

9月失守2%通膨警戒線

行政院主計總處昨天公布9月消費者物價總指數，較上月漲0.17%，較去（2020）年同月漲2.63%；資料顯示17項民生物資中，豬肉9月CPI年增率較上年同月上漲7.75%，為79個月以來新高。

面對飛漲的物價，今（8）日由主計總處、審計部等官員進行業務報告並接受備詢，主計長朱澤民強調，預估全年CPI仍是1.74%，不會破2%，且指出現在至年底連續3個月，CPI均會低於1.6%。

朱澤民進一步說明，今年CPI比較高與去（2021）年CPI負成長的低基期有關，而主計總處調查368項商品，其中有半數以上因為制度性關係，並不會受到國際輸入性通膨影響，例如公用事業醫療健保等，因此通貨膨脹可望受到抑制。

針對中國限電物價再度上漲，是否將會影響台灣，朱澤民強調台灣出口到中國的多是中間產品，會造成物價上漲，仍須注意輸入性通膨對台影響，但同時也將帶來經濟成長率的成果。

《關鍵評論網》採訪主計總處綜合統計處科長林雅雯，表示本月消費者物價總指數攀高主要為「進口油電燃氣」價格攀高；台灣蔬菜區降下大雨，蔬菜價格起漲以及9月適逢中秋節、國內旅遊鬆綁等因素導致。

林雅雯指出，目前油電燃氣漲幅已經達到25%，而國際能源物料價格仍在向上，不過受到台灣「亞鄰最低價條款」影響，中油會控制油料價格，讓國內物價不至於失控。

亞鄰最低價：2007年起國內油價公式訂定「亞鄰競爭國最低價」，亦即國內油價不能高於日、韓以及香港；原基於穩定物價為考量，台灣油價是亞鄰國家超低價，且與亞洲各國的高油價保持價差。

而本次物價總指數創近期新高，亦受到中秋節餽贈、國內國旅團費復甦調漲，加以降雨過大，蔬菜水果供給不及，致市場價格攀升等綜合因素帶動。他強調，今年台灣渡過旱情後，相近於近年而言各地廣泛降雨，才到造成市場波動，而下（10）月逐步回穩。

外界直指主計總處太過樂觀 通貨膨脹將席捲台灣

中央大學台經中心執行長吳大任直言，台灣位處於國際供應鏈中，面對國際能源價格持續上漲，無法置身事外。就主計長朱澤民喊出的連續3個月CPI低於1.6%，吳大任強調第4季要明顯緩解下來，「不太容易」。

根據主計總處資料顯示，目前大宗物料（如鋼材等）尚未有價格大幅起漲的現象。林雅雯強調，目前通膨仍停留在「進口生產者」的階段，並無明顯轉嫁到下游市場的情況，意味上游業者持續吸收成本漲幅。

他進一步說明，就數據而言，於住宅維修、家具有較大波動，其中以鋁門窗的幅度最為突出，未來相關單位也將持續緊盯各項物料發展。

吳大任提醒，五倍券的上路，讓GDP衝破6%，但卻忽略了五倍券上路的同時，所帶來的消費量大幅上升，也可能是推升物價上漲的力道之一。

林雅雯針對五倍券解釋，五倍券發放並非僅造成物價上升，業者也有可能透過五倍券促銷搶市，吸引更多人流；且以去（2020）年三倍券的經驗中，並無觀察到物價有劇烈起伏。

朱澤民亦一再強調，輸入性通膨仍是各國共同面對的問題，而中油有凍漲緩漲機制，他說：「我們要注重通膨，但若說台灣現在有通膨現象，講得有點太早」。

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核稿編輯：翁世航