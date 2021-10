期待睜眼說瞎話的拜登政府對台「戰略清晰」，無疑是緣木求魚

台灣很多人都期待美國對台政策能夠「戰略清晰」(Strategic Clarity),其實是不必要的多此一舉。

兩個男生追一個女孩,只要女生已經心有所屬,全世界都看得出來女生喜歡哪個男生?唯一看不出來的,大概就是那個被甩的男生。

拜登(Joe Biden)的外交與其說是細膩,不如說是油條。拜登跟澳洲等國建立了AUKUS(澳英美聯盟),並且宣布軍售核武動力潛艦技術給澳洲,讓澳洲放棄跟法國的潛艇合約。白宮氣候特使凱瑞(John Kerry)接受法國電視(BFMTV)訪問,這位前任國務卿這樣說:

『拜登問他(凱瑞)說:發生什麼事了?我解釋給拜登聽,他完全沒有意識到發生了什麼事情? "[Biden] asked me. He said, ‘What’s the situation?' And I explained- he had not been aware of that. He literally had not been aware of what had transpired,"』

從這段話就能看出拜登這個人油滑的個性。澳洲的核子動力潛艦是美國跟英國主動宣布的,澳洲也早就表達,因為核潛艦最快大約要2040年才能交付,這一段空窗期,澳洲要先向美國租借核動力潛艦,因此必須先放棄2016年跟法國的潛艦合約。如此重大的戰略規劃跟外交影響,會造成什麼後果,拜登如果可以說自己不知道,那要不是能力不足,不然就是裝傻卸責。

美國對台政策又是如何?拜登說他跟習近平通話後,彼此都同意遵守「台灣協議」(the Taiwan agreement),請問什麼是台灣協議?原來又是一段文字,各取所需。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)聲明稱:「我們將維持我們在三個公報、《台灣關係法》和六項保證中所陳列的承諾。(we will maintain our commitments as outlined in the Three Communiqués, the Taiwan Relations Act, and the Six Assurances)」中國要的是三個公報,台灣要的是《台灣關係法》和六項保證,雖然加了一句說對台灣的支持堅如磐石,但具體的內容依然付之闕如,等於原地踏步。

國際戰略期待在文字上得到答案,那絕對是緣木求魚。

美國對台灣的態度,關鍵不是戰略表述清晰還是模糊,重點還是美國的國家安全戰略(National Security Strategy)。

美國對阿富汗、伊拉克的支持還不夠清晰嗎?都是白紙黑字寫下來的協議,結果要撤兵、離開也是依據美國的戰略利益,根本不是戰略表述清不清晰的問題,就算在清晰也可以有其他選項,關鍵還是美國的國內政治風向與政經實力,要不是美國內部扛不住了,韓戰跟越戰會是如此讓美國狼狽撤掉的結局嗎?

美中雙方的高層官員正在蘇黎世會談,各自由美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪領軍。雙方已經敲定拜登跟習近平要在年底前舉行線上峰會。這表示拜登對中國的戰略,不是單靠軍事圍堵,也會與中國展開會談尋求讓步跟共識。

如此一來,美國到底會對中國讓步什麼?台灣會不會是其中之一的籌碼?台灣要有能力研判,而不是期待美國戰略表述的清晰與否。拜登都可以睜眼說瞎話了,文字遊戲又算什麼?

國際政治是軍事、外交與經濟的縝密對戰,不是靠口水打仗。察言觀色美國的態度,自然知道台灣在美國心目中的地位。以為文字有什麼約束力,未免太小看美國捍衛自身利益的靈活度。別忘了台美還簽過《中美共同防禦條約》(Sino-American Mutual Defense Treaty),除了陽明山上那些舊美軍宿舍,請問美軍如今安在?

