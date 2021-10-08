期待睜眼說瞎話的拜登政府對台「戰略清晰」，無疑是緣木求魚

台灣很多人都期待美國對台政策能夠「戰略清晰」（Strategic Clarity），其實是不必要的多此一舉。

兩個男生追一個女孩，只要女生已經心有所屬，全世界都看得出來女生喜歡哪個男生？唯一看不出來的，大概就是那個被甩的男生。

拜登（Joe Biden）的外交與其說是細膩，不如說是油條。拜登跟澳洲等國建立了AUKUS（澳英美聯盟），並且宣布軍售核武動力潛艦技術給澳洲，讓澳洲放棄跟法國的潛艇合約。白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）接受法國電視（BFMTV）訪問，這位前任國務卿這樣說：

『拜登問他（凱瑞）說：發生什麼事了？我解釋給拜登聽，他完全沒有意識到發生了什麼事情？ "[Biden] asked me. He said, ‘What’s the situation?' And I explained- he had not been aware of that. He literally had not been aware of what had transpired,"』

從這段話就能看出拜登這個人油滑的個性。澳洲的核子動力潛艦是美國跟英國主動宣布的，澳洲也早就表達，因為核潛艦最快大約要2040年才能交付，這一段空窗期，澳洲要先向美國租借核動力潛艦，因此必須先放棄2016年跟法國的潛艦合約。如此重大的戰略規劃跟外交影響，會造成什麼後果，拜登如果可以說自己不知道，那要不是能力不足，不然就是裝傻卸責。

美國對台政策又是如何？拜登說他跟習近平通話後，彼此都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement），請問什麼是台灣協議？原來又是一段文字，各取所需。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）聲明稱：「我們將維持我們在三個公報、《台灣關係法》和六項保證中所陳列的承諾。（we will maintain our commitments as outlined in the Three Communiqués, the Taiwan Relations Act, and the Six Assurances）」中國要的是三個公報，台灣要的是《台灣關係法》和六項保證，雖然加了一句說對台灣的支持堅如磐石，但具體的內容依然付之闕如，等於原地踏步。

國際戰略期待在文字上得到答案，那絕對是緣木求魚。

美國對台灣的態度，關鍵不是戰略表述清晰還是模糊，重點還是美國的國家安全戰略（National Security Strategy）。

美國對阿富汗、伊拉克的支持還不夠清晰嗎？都是白紙黑字寫下來的協議，結果要撤兵、離開也是依據美國的戰略利益，根本不是戰略表述清不清晰的問題，就算在清晰也可以有其他選項，關鍵還是美國的國內政治風向與政經實力，要不是美國內部扛不住了，韓戰跟越戰會是如此讓美國狼狽撤掉的結局嗎？

美中雙方的高層官員正在蘇黎世會談，各自由美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪領軍。雙方已經敲定拜登跟習近平要在年底前舉行線上峰會。這表示拜登對中國的戰略，不是單靠軍事圍堵，也會與中國展開會談尋求讓步跟共識。

如此一來，美國到底會對中國讓步什麼？台灣會不會是其中之一的籌碼？台灣要有能力研判，而不是期待美國戰略表述的清晰與否。拜登都可以睜眼說瞎話了，文字遊戲又算什麼？

國際政治是軍事、外交與經濟的縝密對戰，不是靠口水打仗。察言觀色美國的態度，自然知道台灣在美國心目中的地位。以為文字有什麼約束力，未免太小看美國捍衛自身利益的靈活度。別忘了台美還簽過《中美共同防禦條約》（Sino-American Mutual Defense Treaty），除了陽明山上那些舊美軍宿舍，請問美軍如今安在？

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航