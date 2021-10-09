在萬物熟睡的悲情城市，展開一場被時間遺忘的「山中夢遊」

「這地方什麼都好，就是剋老人跟年輕人。」走在輕便路上，OwlStay故事所《山中夢遊》的管家一邊看著孤單座落在海上的基隆嶼，在魚燈閃爍的海邊，小小聲地說。

時間回到颱風來臨前的那個下午，我在捷運忠孝復興站搭上了前往九份的客運，經過一個多小時的搖搖晃晃，好不容易來到了倚窩在一片綠林裡的山城九份。「好久沒來。」同行友人伸展著因爲久坐而變得有點僵硬的四肢與脖頸。是啊，好久沒來。

平時總嫌這座小鎮人潮洶湧，觀光客們摩肩擦踵地擠在窄小的石階巷道上，走沒兩步就得停下來等待路人拍照。而如今，不知道到底是幸還不幸，因為延燒的疫情，每到假日總是人聲鼎沸的山城，終於再次安靜了下來。

Photo Credit：雀兒喜・瑪琪

回想過去到訪九份的經驗，我們總是從便利商店旁的老街口長驅直入，穿過兩側林立的店家攤商，一路爬到位在最高處的阿柑姨芋圓，點碗冰品慢慢地吃，接著，又要趕在夕陽落山前離開此地，急忙返回山下的台北。

但是，今天不一樣，我們想在無人的山城，好好地待上一個晚上。

追尋那道象徵幸福的綠光

為了尋找預定下榻的旅店，我們背著行李，依照指示從入口旁的小巷一路下切，第一次來到了輕便路上。「輕便路」舊稱為「輕便車仔路」，在人們從各地湧入九份淘金的年代，這裡是輕便車所行經之處，而輕便車指的是一種由人力所推動的台車，可以用來載運礦產、貨物、以及上下山的工人，是舊時九份地區最主要的交通工具。

1954年，隨著礦工的離開與其他道路的發展，輕便車軌道面臨了拆除的命運，而這條道路也就此沈寂，只留下兩側別具風味的老舊建築，供難得走進此地的旅客們遙想當年的繁華景色。

Photo Credit：雀兒喜・瑪琪

走著走著，我們終於抵達了「山中夢遊 綠光」。從外觀上看來，這其實是一棟外觀再普通不過的舊民宅，要不是有正對面的咖啡廳野事草店作為地標，很可能就會不小心錯過。起初，我們對這意外普通的外觀感到有些遲疑，但當管家推開了門，如藝廊般的室內空間就這麼在我們眼前展開。

一問之下才知道，這棟民宅是藝術家徐涌誠的舊宅。在徐涌誠還很小的時候，他的父母便買下了位於山上的這間房子，受到無拘無束的山城生活以及鄰居——釘畫大師胡達華的影響，他很快地展現出了超齡的繪畫天份，不過，這樣的天賦在台灣的美術教育體制內卻顯得格格不入。

在徐涌誠長大之後，因為課業與創作的關係越來越少回到九份，滿載幸福回憶的這棟房子也就這麼空了下來。而為將一家人在此度過的快樂時光延續下去，徐媽媽決定與「OwlStay故事所」攜手合作，將這個空間變成供旅人歇息的民宿。

民宿的名字取自法國電影《綠光》。劇情提到，「幸運能夠看到綠光的人，就可以洞悉自己和別人的情感。」為讓這樣的概念貫穿其中，團隊將色彩空間色度圖中綠光與藍光、紅光間交接範圍的135度作為設計元素，融入扶手、燈具、座椅等大小角落。此外，房內的窗戶正巧能將山城風光與海景一起收入眼底，坐在臥榻上欣賞夕陽景色時，腦中也不禁出現了電影女主角追尋著太陽入海前的那道綠光的畫面。

Photo Credit：古家萱

無人山城中的夜間散步

稍事休息後，民宿管家說要帶著我們到處晃晃。

沿著海往後方更安靜的小巷子走，我們首先來到一處能眺望遠方的觀景平台，管家指著對面的一座山，說那邊就是金瓜石所在的位置：「金瓜就是南瓜。以前的人剛去到那裡，看到那邊有座光禿禿的山頭，在陽光下，看起來就像是一顆發光的南瓜。」而這座山頭之所以這麼禿，是因為裡面蘊藏著大量的礦物，所以人們都順著山頭往下開挖。

「我們民宿隔壁的鄰居從小就住在九份，她的爸爸媽媽說，最早被發現的那顆金瓜石，現在其實應該已經不見了......整座山都被挖掉了。」管家想了一下，「這讓我想到以前那些礦工的電影，像是《無言的山丘》還有《悲情城市》，裡面其實就有提到，『不知道為什麼，看著那座山頭，好像變得越來越小』，我想山頭大概就是這樣慢慢不見的吧。」

Photo Credit：雀兒喜・瑪琪

再往前一點，我們來到了一處幽暗的山洞入口，「前幾年，很多日韓旅客都會特地問我們說《神隱少女》裡面的那個山洞在哪？」

管家說，起初大家都很困惑，想說雖然九份真的很像動畫中的畫面，但宮崎駿不是老早就說過他根本沒來過九份了嗎？怎麼突然又多了一個山洞？問清楚點才知道，許多來自日韓的旅客都覺得熱鬧的九份市街就像湯婆婆的店，而位於輕便路上的山洞，正是《神隱少女》中的異世界入口。

Photo Credit：古家萱

讓藝術家停下腳步的山城聚落

路的盡頭是一片寬闊的海景，一旁有棟三層樓高的石砌建築，這裡是「柏油藝術家」——邱錫勳老師的工作室。在金礦都已經挖完之後，礦工們大批遷離九份，但在此時，有一群藝術家聽說了山城的美，紛紛來到此地，而筆名「山巴」的邱錫勳就是其中一位。

由於九份潮濕多雨的氣候，當地居民多會將莎草混合瀝青製作成「油毛氈」鋪設在屋頂上，雖然在長時間風吹雨淋的環境下每年都必須更新修補，但由於好用又便宜，這種早期慣用的防漏水工法就這麼一直傳承到了現代。

彼時，原為漫畫家的邱錫勳為了尋找新的創作媒材而來到九份，他對於這樣的工法非常感興趣，於是他向鋪設屋頂的工人要了一點瀝青回家嘗試，卻因為一直無法掌握凝結的速度而屢屢失敗，在多次的實驗、嘗試與調整原料後，才終於開發出一套以柏油為顏料的繪畫方式，而他也就此在山城定居了下來，直到年紀大了才搬離這處讓他醉心一生的創作之地。

Photo Credit：古家萱

管家也說到，根據當地人的兒時回憶，不知道從什麼時候開始，九份的路上多了很多打著赤膊、甚至脱到只剩一條內褲，還整天對著山海畫畫的阿伯，「當時的台灣正處於經濟起飛、人人都想賺大錢的年代，家裡的大人看這些外地來的人整天沒在工作、遊手好閒，覺得他們一定不太正常，都會叫小孩們不要靠近，說他們是一群『不蘇鬼』。但這些藝術家似乎也不太在意別人的評價，就這麼在這裡繼續生活，也紀錄下了九份一路以來的轉變。」

颱風前夕的九份老街

導覽結束後，我們散步來到老街上尋找晚餐。雖然見到了難得一見的空曠景象，但很不幸地，因為颱風即將來臨的關係，街上的燈籠並未點亮，但即便如此，山城夜間獨有的神秘氣氛仍讓人有股正在探險的錯覺，讓人忍不住想四處走走逛逛。

沒了白日裡的洶湧人潮，我們在巷弄中隨意探險，有時不小心走進沒有出口的死巷、有時在牆上的凹縫處看見喬好姿勢準備睡覺的貓咪，沿途還遇上了以不可思議的速度在街道上飛快穿行的垃圾車，以及出門遛狗順便納涼聊天的當地居民。

Photo Credit：古家萱

在半戶外的浴缸中泡了個舒舒服服的熱水澡，再喝下幾罐冰涼的啤酒，我躺在臥榻上看漁火閃爍、如同星空的海面，想起了管家的那句「這地方什麼都好，就是剋老人跟年輕人。」雖然九份的天氣與階梯對老人家來說足夠折磨，缺乏工作機會的環境也讓不少年輕人得流浪他鄉，但對像我這樣的城市逃兵來說，這帶點滄桑寂寞的山城夜色，真讓人想久久駐足，讓時間永遠停留在這刻。

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航