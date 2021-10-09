還記得新垣結衣結婚時的「集體失戀潮」嗎？專家教你五招走出情傷

文：黃華妮臨床心理師

今（2021）年5月，「國民老婆」新垣結衣宣佈結婚，日本和台灣同步爆發「集體失戀潮」。日本有IT公司老闆帶頭放起「療傷假」、台灣這邊甚至有很多人，在收到日本贈送的AZ疫苗，在感謝日本之餘，還不忘標註「除了星野源」，用情之深、受傷之重，由此可見一斑。

如果你也是新垣結衣結婚的受災戶，或者，先不說新垣結衣了，你正因為失戀感到苦惱，我們這裡有些你能用得上的好建議！

失戀五階段與應對方式

美國精神科醫師曾提出「哀傷五階段」來描述人們面對悲傷的過程，包括「否認——憤怒——憂鬱——討價還價——妥協。」同樣的，我們在失戀後，也會經歷這五階段。在經歷「失戀五階段」期間，我們可以：

1. 不要急，給自己一些時間

面對感情的巨大變化，一時無法接受事實也是很正常的。不用太著急，慢慢的理解到底發生什麼事情。

2. 停止責怪他人或自責，將注意力轉回自己身上

記得，戀愛是兩人一起，失戀則是各自面對。所以不要再嘗試挽回或責怪前任了（更不要自責！），把注意力轉回自己身上吧。

3. 隔絕觸景傷情的事物，過好自己的生活

再說一次，不要妄想回到過去的美好生活。與其想方設法嘗試挽回，不如隔絕那些觸景傷情的事物，好好照顧自己，過好自己的生活。

4. 聆聽自己的內心，分辨悲傷源自哪裡

同樣是失戀，每個人真正在意的點其實不盡相同，有人害怕孤單、有人感到不甘心、有人覺得再也不會被愛。聆聽自己的聲音，找出自己真正悲傷的原因，也是走出失戀的重要關鍵喔。

5. 轉移注意力，並相信自己真的會好起來

我們會慢慢平復，並逐漸接受自己失戀的事實，這時可以開始做些會轉移注意力的事情，像是聚會、工作、學習新技能、寫日記等等。過程中最重要的事，相信自己一定會好起來！

不是你，是你朋友？陪伴失戀者的小技巧

如果失戀的不是你，而是你朋友？嗯，我們不會強迫你承認你就是你朋友，相反的，我們也會提供一些陪伴失戀者的小技巧。

首先，別說廢話。「下一個會更好」、「時間會沖淡一切」、「不要想太多」這些看似很有道理的話，對失戀的人來說都只是敷衍，沒有什麼實質幫助。失戀的朋友，他們需要的是你的陪伴。

陪伴失戀者有三個技巧：

1. 傾聽同理

失戀的人通常腦袋一片混亂、思緒毫無邏輯。我們最好的方式是不要評斷，傾聽他的情緒。若對方無法好好訴說，那情況就比較嚴重了。不用急，給他一點時間，只要適度表達我們會一直陪在他身邊就足夠了。

2. 鼓勵回應

很多時候，失戀的人其實腦中都有答案，只是還在逃避現實。我們可以一面表達對他的同理心，一面用鼓勵訴說、重覆提問的方式，協助他自己意識到心裡的答案。

3. 邀約改變

失戀的寂寞感往往會淹沒人的理智，任何事物都可能讓他觸景傷情。可以嘗試邀請朋友一起參與新的活動，或者陪伴他收拾前任的舊物品、再去一次和前任一起去過的地方，幫他斷開這些事物和前任的關聯。

一般來說，失戀的人需要1到3個月來平復心情，再依自己的步調療傷。忘不了前任、心情偶爾有所波動也沒關係，只要能夠平靜審視那段過去，並且能夠回到自己的生活之中，那就恭喜你（或你的朋友），成功從失戀中康復了。

本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航