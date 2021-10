《惡魔噬食的靈魂：北九州連續監禁虐殺事件》導讀：不為獵奇，而為對抗黑暗

文:臥斧(文字工作者)

【導讀】不為獵奇,而為對抗黑暗——為什麼我們應該閱讀《惡魔噬食的靈魂》

一九九七年,日本樂團「X JAPAN」宣布解散。

X JAPAN當時可說是矗立在日本流行樂壇頂端的重搖滾樂團,解散主因是主唱TOSHI以「音樂理念不合」為由離團。TOSHI和身兼團長、鼓手及鍵盤手的YOSHIKI是多年摯友,兩人是X JAPAN創團的靈魂人物,對樂團而言,本來就不容易找到足以替代的繼任者,是故X JAPAN約莫半年後宣布解散,並在一九九七年十二月三十一日舉辦告別演唱會。

離團之後,TOSHI仍繼續發表作品及表演,風格與X JAPAN時期迥異,看來離團原因似乎真是「音樂理念不合」,但直到二○○七年TOSHI與YOSHIKI恢復聯繫、X JAPAN宣布重組之後,大家才發現,TOSHI當年離團的原因,和「音樂理念不合」根本沒有關係。

TOSHI坦承,有長達十二年的時間,他受到邪教控制。

邪教團體名為「Home of Heart」,加入這個團體才是TOSHI離團的主因,而且他也因此與YOSHIKI等人斷絕了往來。TOSHI在Home of Heart不但受到精神與肉體的虐待,還成為團體的經濟來源,貢獻給組織的金額前後超過十億日幣。Home of Heart不算龐大,TOSHI也有許多離開的機會,事實上,TOSHI被拉入邪教團體一事早有媒體報導,TOSHI還因此與當時的妻子守谷香(亦為該團體成員)及團體負責人MASAYA一起上電視公開澄清——也就是說,那十二年間,TOSHI在團體中承受精神和肉體折磨、付出金錢,但不僅沒有離開,甚至公開替虐待自己的人說話。

二○一四年,TOSHI出書詳述經過,提及進入Home of Heart的原因是九零年代X JAPAN走紅之後,TOSHI與家人之間出現一些不甚和睦的狀況,TOSHI為此苦惱、自我厭惡,漸漸將因參演音樂劇而結識、在劇中飾演戀人的守谷香視為精神依靠,並經守谷香引介進入團體。在MASAYA的引導之下,TOSHI一開始先感受到身心約略平靜,然後慢慢接受那些虐待及奉獻、與過往友人不再聯繫的作為全都對自己有益的說法。這本回憶那十二年歲月的文字紀錄,名為《洗腦:X JAPAN主唱的邪教歷劫重生告白》(洗脳 地獄の12年からの生還)。

「洗腦」一詞容易讓人產生諸多聯想。

冷戰時期,美蘇兩大強權的確致力開發各種洗腦技術,一方面用以吸納對方人員,一方面用以防止己方人員為對方吸納。經過各式相關創作,洗腦常令人想到施打某種對精神產生影響的藥物、或者利用催眠之類方式進行的意志控制手段。不過,現實當中已有許多案例顯示:在某些情況下,洗腦,或者並未使用這個詞但達成類似目的的方式,進行起來並不一定需要特殊藥物或催眠技術。心理學家早已發現,人類在重複接受到相同訊息時,會傾向認為它是正確的,這是所謂的「虛幻真相效應」(illusory truth effect),在行動受限及精神狀況不佳的情況下更為明顯。TOSHI在《洗腦》一書中的記述,即為實例。

X JAPAN解散的一年多之前,一九九六年二月,一名男子在日本福岡縣北九州市某公寓房間裡悄悄死去。

男子正值三十多歲的青壯年紀,因為遭受監禁以及精神與肉體的凌虐,導致虛弱而亡。囚禁、虐待他的凶手是另一名男子,名叫松永太;在受害者死亡之前,松永太也監禁了受害者的女兒,侵佔受害者大筆金錢。松永太與受害者年紀相仿,體型也沒有強弱懸殊的優勢,倘若獨力或聯合女兒反抗,不見得沒有勝算;但受害者非但沒有這麼做,他的女兒甚至還在監禁期間聽從松永太的指令,一起對受害者施虐。

直到二○○二年三月,這個女孩無預警地逃到祖父母家中,大家才知道:這名男子的死亡,只是「北九州監禁殺人事件」的開端。

「北九州監禁殺人事件」是松永太詐欺、監禁、虐待,以及殺人等多樁案件的總稱,整起事件共有七名死者,兩名傷者。除了一九九六年受虐致死的男子之外,後續的六名死者分別是兩名成年男性、兩名成年女性及兩名幼童,互為親族;他們被集體監禁,彼此殺害,而且在監禁期間曾有多次外出機會。和受到邪教控制的TOSHI類似,這家人在遭禁的數年當中沒有合力逃走、沒有合力抵抗,還在松永太做出暗示、但沒有明確下達殺人指令的情況下一一殺掉家族成員,甚至幫松永太做完肢解屍體、毀滅證據的後續工作,從頭到尾,松永太都沒有親自動手。

「他們為什麼不逃?」

初聞「北九州監禁殺人事件」的大多數人,幾乎都會發出這個疑問;這個疑問,和聽聞TOSHI遭遇時的反應如出一轍。「北九州監禁殺人事件」與TOSHI的經歷並無直接相關,但可以清楚看出兩者的共同之處——松永太和MASAYA透過一連串手法控制了受害者的精神,受害者不認為自己能逃、不認為自己應該逃,甚至沒想過可以逃。

松永太及MASAYA沒有異於常人的超能力,而「北九州監禁殺人事件」的受害者中,有原為農協團體副理事長、更打算拿下理事長寶座的年長男子,以及當過警員的壯年男子,TOSHI更是自己擁有經紀公司的成功音樂人;他們會乖乖地長年受人擺布、聽從命令、承受凌虐,甚至殺害親人,怎麼想都令人覺得匪夷所思。

這種匪夷所思,永遠是吸引大眾目光的好材料。

「北九州監禁殺人事件」的內幕從二○○二年三月松永太落網開始,逐漸在世人面前揭露,新聞媒體跟進報導,彼時仍大量發行的傳統八卦雜誌也有許多加油添醋。雖是近二十年前的案件,但因內容離奇,現今在網路上依然可以找到許多資料和討論,有些尚算詳實,有些明顯把焦點放在其中的嗜血成分,或做出錯誤臆測(例如認為受害者有「斯德哥爾摩症候群」,完全誤解了這類心理狀態的定義)。重大社會事件一向值得多方討論、深入探究,但只把它當成怪異故事,除了滿足獵奇的欲望之外,無助於真正的理解。

也有一些創作者將「北九州監禁殺人事件」改編成故事。

日本推理作家譽田哲也(誉田哲也)的《野獸之城》(ケモノの城)明顯取材自這起事件,櫛木理宇的《寄居蟹之女》(寄居虫女)部分設定也得自於此。不過,將真實事件改編小說、漫畫、戲劇或影視等各種形式的故事,除了道德考量之外,創作的方式也是重點。倘若因為事件本身極具戲劇張力所以把經過寫成故事情節、單單把當事人的名字換掉,並不是真正的改編;這樣的作品失去「改編」這個創作過程最重要的一環——「虛構」。

而要「虛構」,就必須先「理解」。

一起社會事件裡頭包含的議題可能很多,以「北九州監禁殺人事件」為例,加害者與受害者不同的個性、社經背景、受到控制的原初因由、承受虐待及殺戮時的精神狀況,以及監禁期間所接觸的其他人是否發現異常等等,都與事件有關。想要改編這起事件,創作者應當先理解事件當中的諸多因素,從中撿選自己想要置入作品中的主題;或者反過來說,創作者可能本來就有意欲探討的主題,再從事件裡挑選參考標的。創作當中的其餘部分,必須虛構,而虛構的用意,則是回應和凸顯整個故事的主題。

無論是想要討論還是改編真實事件,都需要先理解。

這是豐田正義(豊田正義)二○○九年在日本出版的《惡魔噬食的靈魂:北九州連續監禁虐殺事件》(消された一家—北九州・連続監禁殺人事件—)能夠提供的協助。豐田正義曾在紐約的日系報社擔任記者,回到日本之後,著有多本非虛構報導;「北九州監禁殺人事件」審判期間,豐田多次列席旁聽,並與當事人之一的緒方純子進行深入訪談,然後將庭訊經過、當事人證詞、偵查口供、獨家採訪獲得的資料及相關人士背景調查整理成書。

豐田並未刻意渲染的嚴謹態度,有助於讀者理性審視事件始末。

此外,因為豐田長年採訪家庭暴力案例,很早就注意到緒方純子的狀況——緒方純子是受害者的家族成員,早在第一個受害者出現之前就已被松永太誘騙,也是最後存活的兩名受害者之一。除了殺人之外,緒方純子也多次協助松永太進行詐欺,是故在一審時被視為松永太的同居女友及積極參與犯行的共犯。

緒方純子並未辯駁自己的犯行,但豐田認為她的狀況與家暴當中無法逃離施暴者的受害者類似,一樣有「無法逃離的心理狀態」;緒方純子也提過,她與松永太其實從一開始就不是情侶,而是「上下從屬關係」。換個角度看,某些家暴案例當中也會出現類似的權力架構及宛如洗腦的施暴過程,受虐者仍會乖乖服侍施虐者,毫不反抗。

與家暴類似,是事發近二十年之後,我們仍需盡力理解這起事件的主因之一。

鄰戶的家暴並非把自家門關上看不見就會消失的「他人之事」。家庭是最小的社會組成單位,在現代社會中,大多數人都會以各種方式與他人連結互動,家庭當中的暴力事件,影響範圍不一定會限於家庭內部,也可能向外擴散。我們必須正視黑暗,才有可能理解黑暗,進而在黑暗成形的時候清明地辨識黑暗,採取迴避、抵禦,或者尋求協助等應對方式。

《惡魔噬食的靈魂》揭示了受害者如何因一時誤判走上岔路、一再錯過回頭時機,最後身心皆被鎖進囚籠的處境,也描述了加害者如何利用人性弱點施展話術得逞,以及在一直未受反抗的情況之下無限擴張自身欲望的過程。閱讀《惡魔噬食的靈魂》,能夠藉由仔細地理解事件形成過程、思索受害者及加害者的作為與反應,成為我們以正視黑暗來理解黑暗、對抗黑暗的重要工具。

