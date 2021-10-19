《惡魔噬食的靈魂：北九州連續監禁虐殺事件》導讀：不為獵奇，而為對抗黑暗

文：臥斧（文字工作者）

【導讀】不為獵奇，而為對抗黑暗——為什麼我們應該閱讀《惡魔噬食的靈魂》

一九九七年，日本樂團「X JAPAN」宣布解散。

X JAPAN當時可說是矗立在日本流行樂壇頂端的重搖滾樂團，解散主因是主唱TOSHI以「音樂理念不合」為由離團。TOSHI和身兼團長、鼓手及鍵盤手的YOSHIKI是多年摯友，兩人是X JAPAN創團的靈魂人物，對樂團而言，本來就不容易找到足以替代的繼任者，是故X JAPAN約莫半年後宣布解散，並在一九九七年十二月三十一日舉辦告別演唱會。

離團之後，TOSHI仍繼續發表作品及表演，風格與X JAPAN時期迥異，看來離團原因似乎真是「音樂理念不合」，但直到二○○七年TOSHI與YOSHIKI恢復聯繫、X JAPAN宣布重組之後，大家才發現，TOSHI當年離團的原因，和「音樂理念不合」根本沒有關係。

TOSHI坦承，有長達十二年的時間，他受到邪教控制。

邪教團體名為「Home of Heart」，加入這個團體才是TOSHI離團的主因，而且他也因此與YOSHIKI等人斷絕了往來。TOSHI在Home of Heart不但受到精神與肉體的虐待，還成為團體的經濟來源，貢獻給組織的金額前後超過十億日幣。Home of Heart不算龐大，TOSHI也有許多離開的機會，事實上，TOSHI被拉入邪教團體一事早有媒體報導，TOSHI還因此與當時的妻子守谷香（亦為該團體成員）及團體負責人MASAYA一起上電視公開澄清——也就是說，那十二年間，TOSHI在團體中承受精神和肉體折磨、付出金錢，但不僅沒有離開，甚至公開替虐待自己的人說話。

二○一四年，TOSHI出書詳述經過，提及進入Home of Heart的原因是九零年代X JAPAN走紅之後，TOSHI與家人之間出現一些不甚和睦的狀況，TOSHI為此苦惱、自我厭惡，漸漸將因參演音樂劇而結識、在劇中飾演戀人的守谷香視為精神依靠，並經守谷香引介進入團體。在MASAYA的引導之下，TOSHI一開始先感受到身心約略平靜，然後慢慢接受那些虐待及奉獻、與過往友人不再聯繫的作為全都對自己有益的說法。這本回憶那十二年歲月的文字紀錄，名為《洗腦：X JAPAN主唱的邪教歷劫重生告白》（洗脳 地獄の12年からの生還）。

「洗腦」一詞容易讓人產生諸多聯想。

冷戰時期，美蘇兩大強權的確致力開發各種洗腦技術，一方面用以吸納對方人員，一方面用以防止己方人員為對方吸納。經過各式相關創作，洗腦常令人想到施打某種對精神產生影響的藥物、或者利用催眠之類方式進行的意志控制手段。不過，現實當中已有許多案例顯示：在某些情況下，洗腦，或者並未使用這個詞但達成類似目的的方式，進行起來並不一定需要特殊藥物或催眠技術。心理學家早已發現，人類在重複接受到相同訊息時，會傾向認為它是正確的，這是所謂的「虛幻真相效應」（illusory truth effect），在行動受限及精神狀況不佳的情況下更為明顯。TOSHI在《洗腦》一書中的記述，即為實例。

X JAPAN解散的一年多之前，一九九六年二月，一名男子在日本福岡縣北九州市某公寓房間裡悄悄死去。

男子正值三十多歲的青壯年紀，因為遭受監禁以及精神與肉體的凌虐，導致虛弱而亡。囚禁、虐待他的凶手是另一名男子，名叫松永太；在受害者死亡之前，松永太也監禁了受害者的女兒，侵佔受害者大筆金錢。松永太與受害者年紀相仿，體型也沒有強弱懸殊的優勢，倘若獨力或聯合女兒反抗，不見得沒有勝算；但受害者非但沒有這麼做，他的女兒甚至還在監禁期間聽從松永太的指令，一起對受害者施虐。

直到二○○二年三月，這個女孩無預警地逃到祖父母家中，大家才知道：這名男子的死亡，只是「北九州監禁殺人事件」的開端。

「北九州監禁殺人事件」是松永太詐欺、監禁、虐待，以及殺人等多樁案件的總稱，整起事件共有七名死者，兩名傷者。除了一九九六年受虐致死的男子之外，後續的六名死者分別是兩名成年男性、兩名成年女性及兩名幼童，互為親族；他們被集體監禁，彼此殺害，而且在監禁期間曾有多次外出機會。和受到邪教控制的TOSHI類似，這家人在遭禁的數年當中沒有合力逃走、沒有合力抵抗，還在松永太做出暗示、但沒有明確下達殺人指令的情況下一一殺掉家族成員，甚至幫松永太做完肢解屍體、毀滅證據的後續工作，從頭到尾，松永太都沒有親自動手。

「他們為什麼不逃？」

初聞「北九州監禁殺人事件」的大多數人，幾乎都會發出這個疑問；這個疑問，和聽聞TOSHI遭遇時的反應如出一轍。「北九州監禁殺人事件」與TOSHI的經歷並無直接相關，但可以清楚看出兩者的共同之處——松永太和MASAYA透過一連串手法控制了受害者的精神，受害者不認為自己能逃、不認為自己應該逃，甚至沒想過可以逃。

松永太及MASAYA沒有異於常人的超能力，而「北九州監禁殺人事件」的受害者中，有原為農協團體副理事長、更打算拿下理事長寶座的年長男子，以及當過警員的壯年男子，TOSHI更是自己擁有經紀公司的成功音樂人；他們會乖乖地長年受人擺布、聽從命令、承受凌虐，甚至殺害親人，怎麼想都令人覺得匪夷所思。

這種匪夷所思，永遠是吸引大眾目光的好材料。

「北九州監禁殺人事件」的內幕從二○○二年三月松永太落網開始，逐漸在世人面前揭露，新聞媒體跟進報導，彼時仍大量發行的傳統八卦雜誌也有許多加油添醋。雖是近二十年前的案件，但因內容離奇，現今在網路上依然可以找到許多資料和討論，有些尚算詳實，有些明顯把焦點放在其中的嗜血成分，或做出錯誤臆測（例如認為受害者有「斯德哥爾摩症候群」，完全誤解了這類心理狀態的定義）。重大社會事件一向值得多方討論、深入探究，但只把它當成怪異故事，除了滿足獵奇的欲望之外，無助於真正的理解。

也有一些創作者將「北九州監禁殺人事件」改編成故事。

日本推理作家譽田哲也（誉田哲也）的《野獸之城》（ケモノの城）明顯取材自這起事件，櫛木理宇的《寄居蟹之女》（寄居虫女）部分設定也得自於此。不過，將真實事件改編小說、漫畫、戲劇或影視等各種形式的故事，除了道德考量之外，創作的方式也是重點。倘若因為事件本身極具戲劇張力所以把經過寫成故事情節、單單把當事人的名字換掉，並不是真正的改編；這樣的作品失去「改編」這個創作過程最重要的一環——「虛構」。

而要「虛構」，就必須先「理解」。

一起社會事件裡頭包含的議題可能很多，以「北九州監禁殺人事件」為例，加害者與受害者不同的個性、社經背景、受到控制的原初因由、承受虐待及殺戮時的精神狀況，以及監禁期間所接觸的其他人是否發現異常等等，都與事件有關。想要改編這起事件，創作者應當先理解事件當中的諸多因素，從中撿選自己想要置入作品中的主題；或者反過來說，創作者可能本來就有意欲探討的主題，再從事件裡挑選參考標的。創作當中的其餘部分，必須虛構，而虛構的用意，則是回應和凸顯整個故事的主題。

無論是想要討論還是改編真實事件，都需要先理解。

這是豐田正義（豊田正義）二○○九年在日本出版的《惡魔噬食的靈魂：北九州連續監禁虐殺事件》（消された一家—北九州・連続監禁殺人事件—）能夠提供的協助。豐田正義曾在紐約的日系報社擔任記者，回到日本之後，著有多本非虛構報導；「北九州監禁殺人事件」審判期間，豐田多次列席旁聽，並與當事人之一的緒方純子進行深入訪談，然後將庭訊經過、當事人證詞、偵查口供、獨家採訪獲得的資料及相關人士背景調查整理成書。

豐田並未刻意渲染的嚴謹態度，有助於讀者理性審視事件始末。

此外，因為豐田長年採訪家庭暴力案例，很早就注意到緒方純子的狀況——緒方純子是受害者的家族成員，早在第一個受害者出現之前就已被松永太誘騙，也是最後存活的兩名受害者之一。除了殺人之外，緒方純子也多次協助松永太進行詐欺，是故在一審時被視為松永太的同居女友及積極參與犯行的共犯。

緒方純子並未辯駁自己的犯行，但豐田認為她的狀況與家暴當中無法逃離施暴者的受害者類似，一樣有「無法逃離的心理狀態」；緒方純子也提過，她與松永太其實從一開始就不是情侶，而是「上下從屬關係」。換個角度看，某些家暴案例當中也會出現類似的權力架構及宛如洗腦的施暴過程，受虐者仍會乖乖服侍施虐者，毫不反抗。

與家暴類似，是事發近二十年之後，我們仍需盡力理解這起事件的主因之一。

鄰戶的家暴並非把自家門關上看不見就會消失的「他人之事」。家庭是最小的社會組成單位，在現代社會中，大多數人都會以各種方式與他人連結互動，家庭當中的暴力事件，影響範圍不一定會限於家庭內部，也可能向外擴散。我們必須正視黑暗，才有可能理解黑暗，進而在黑暗成形的時候清明地辨識黑暗，採取迴避、抵禦，或者尋求協助等應對方式。

《惡魔噬食的靈魂》揭示了受害者如何因一時誤判走上岔路、一再錯過回頭時機，最後身心皆被鎖進囚籠的處境，也描述了加害者如何利用人性弱點施展話術得逞，以及在一直未受反抗的情況之下無限擴張自身欲望的過程。閱讀《惡魔噬食的靈魂》，能夠藉由仔細地理解事件形成過程、思索受害者及加害者的作為與反應，成為我們以正視黑暗來理解黑暗、對抗黑暗的重要工具。

書籍介紹

本文摘錄自《惡魔噬食的靈魂：北九州連續監禁虐殺事件》，凌宇出版

作者：豊田正義（Toyoda Masayoshi）

譯者：黃耀進

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置身事外的人，總是會疑惑「為什麼不逃走？」

但對身處其中的人而言，這並不是那麼簡單的問題。

從家暴演變為禍及家族的虐待監禁

在暴力支配下，為了活下去、為了不被懲罰

受害者互相殘殺，最終也成為了加害者……

日本史上前所未聞的駭人案件

北九州連續監禁虐殺事件全紀錄！

2002年，一名17歲少女在祖父母陪同之下到警局報案，她聲稱自己的父親在多年前遭到殺害，而她一直受到犯人控制，如果嘗試逃跑，還會被施以懲罰。

警方本以為少女所說已是聞所未聞，沒想到調查後卻發現死者多達七人。受害者們於1996年到1998年間陸續被害，死前遭到長期監禁、虐待，屍體全都被肢解、搗碎、毀屍滅跡，更讓人震驚的是，其中六人還是女性被告的親人……

犯下這起案件的松永太與緒方純子被捕之後拒不認罪、保持緘默，直到半年後，緒方純子打破沉默，才道出令人顫慄的真相。原來，就連已逝的受害者們，也曾是互相殘殺的一員。

究竟受害者們經歷了什麼？他們為什麼會聽令於松永太？

緒方純子為什麼會殘忍殺害自己的家人？她為何不逃走？

而松永太又是什麼樣的人？事件是怎麼開始的呢？

本書以緒方純子的證詞，加上作者獨家採訪的第一手資料，記錄這起被稱為日本史上最兇惡事件的全貌，也透過心理學角度審視相關人物的心理狀態，期望揭開事件中的重重黑暗。

Photo Credit: 凌宇出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航