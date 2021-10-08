繼翁山蘇姬後，菲律賓媒體人瑞薩成第二位獲諾貝爾和平獎的東南亞女性

諾貝爾和平獎今天在挪威奧斯陸揭曉，是由菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）獲獎。而瑞薩也是首位獲得諾貝爾獎的菲律賓人，也是繼1991年諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬後，第二位獲得此榮譽的東南亞女性。

瑞薩是菲律賓資深媒體人，曾任CNN駐菲記者，在2012年創辦獨立新聞網站Rappler。2016年杜特蒂（港譯「杜特爾特」）上台後，瑞薩因多次批判杜特蒂的「毒品戰爭」中的違反人權事跡，在2018年遭杜特蒂政府以違反外資持股規範吊銷Rappler的媒體執照，並指控其逃漏稅。

2019年2月，瑞薩被國家調查局以「網路誹謗」罪名逮捕，3月再被控觸犯「反傀儡法」（Anti-Dummy Law）和證券詐欺案起訴。2020年6月15日，瑞薩與前記者桑托斯（Reynaldo Santos）因2012年的報導觸犯網路誹謗罪，被法院判處最高6年刑期。

除了獲得諾貝爾和平獎，時代雜誌（Time）曾將瑞薩選為2018年風雲人物之一，同年還獲得獲得自由新聞金筆獎。

歷屆諾貝爾獎的東南亞得主

包括瑞薩在內，回顧歷年諾貝爾奬得主，你知道共有多少獲獎者是來自東南亞嗎？答案是5位，且獲頒的都是「和平獎」，分別是1973年獲獎的前越南共產黨領導人之一的黎德壽（Lê Ðức Thọ，1911-1990）、1991年獲獎的緬甸前實質領袖翁山蘇姬（1945-），和1996年共同獲獎的東帝汶天主教主教貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo，1948-）與前東帝汶總理與總統奧爾塔（José Manuel Ramos-Horta，1949-）。以下將按時序分別介紹這4位獲獎者的事蹟。

越南：黎德壽

黎德壽生於1911年10月14日的越南南河省，是1930年印度支那共產黨（越南共產黨前身）的創始人之一。法國殖民時期，黎德壽因從事政治活動，而在1930至1936年和1939至1944年期間兩度被監禁。第二次獲釋後，他前往河內協助領導越南獨立同盟會及越南勞動黨，在1955至1975年越戰期間則負責監督北越對南越政府的反抗行動；1976年越南勞動黨正式改名為越南共產黨，黎德壽也是政治局的14位正式委員之一。

1968年，陷入越戰泥沼的美國決定進行談判，而被任命為北越代表團特別顧問的黎德壽，因此赴巴黎與美國、南越和越南南方共和國進行四方會談。

該會談歷經了5年的時間，黎德壽為越南代表團的主要發言人，1973年，他與當時的美國國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger，1923-）達成停火協議、簽下《巴黎和平協約》（Paris Peace Accords），美國軍隊也在同年從南越撤出，而黎德壽和季辛吉也基於在越戰停火談判中的重要角色，在1973年共獲諾貝爾和平獎，不過最終黎德壽婉拒了這個獎項，理由是越南仍未處於停戰狀態。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1976年4月21日，黎德壽與季辛吉於巴黎街頭的合影。

緬甸：翁山蘇姬

生於1945年緬甸仰光的翁山蘇姬，是緬甸傳奇領袖翁山將軍（1915-1947）的女兒；1988年她從英國牛津留學回國，開始帶領反對黨對抗自1962年以來便統治緬甸的軍政府。翁山蘇姬是全國民主聯盟（NLD）的創始人之一，最初受印度領袖甘地（Mohandas Karamchand Gandhi，1869-1948）的啟發，以非暴力的方式，呼籲當時的緬甸軍事領黨人將權力移交給文人政府，希望緬甸能建立一個民主社會。

1990年議會大選，全國民主聯盟獲得勝利，然而軍方卻阻止了議會的召開，甚至逮捕反對黨成員、將翁山蘇姬軟禁，而諾貝爾獎委員也在1991年宣佈了翁山蘇姬為和平獎得主，原因是「為民主與人權而進行非暴力的奮鬥。」當時翁山蘇姬因遭受監禁，是由兩位兒子亞歷山大（Alexander Aris）與金（Kim Aris）代表領獎，直到2012年，翁山蘇姬才終於赴挪威奧斯陸發表獲獎演說。

翁山蘇姬自從1989年7月遭軟禁後，直到2010年11月13日才獲釋，在2014年領導全國民主聯盟在議會選舉中再度獲勝，隔年緬甸前總統登盛宣佈敗選，正式將政權移交給全民盟，不過基於所謂的「翁山蘇姬條款」，丈夫為英國人的翁山蘇姬未能被選為總統，而是以國務資政的頭銜，成為緬甸的實質領袖。

2021年2月，就在全民盟於2021年11月贏得議會選舉後兩個多月後，緬甸軍方以「選舉不公」為由發動政變，再次將翁山蘇姬監禁，如今又重回軍政府統治的緬甸，民眾反對政變的抗爭行動至今未歇，而翁山蘇姬目前也仍被軍方軟禁中。

Photo Credit：AP／達志影像 2018年緬甸總統溫敏與國務資政翁山蘇姬

東帝汶：奧爾塔與奧爾塔

1996年的和平獎得主是由東帝汶天主教主教貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo，1948-），和前東帝汶總理與總統的奧爾塔（José Manuel Ramos-Horta，1949-）共同獲得，以表彰兩人「為實現公正與和平解決東帝汶衝突所做的努力」。

貝洛主教出身農民家庭，幼年受天主教信仰陶成，於1981年進鐸為天主教神父。1975年葡萄牙結束殖民統治後，東帝汶轉為由印尼佔領，1983年貝洛便以東帝汶天主教會主教身份，公開譴責印尼對東帝汶的佔領，因而開始受到嚴密監視，但即便生命受到無數次威脅，貝洛仍繼續以非暴力抵抗的方式發聲，也曾在1989年要求聯合國安排東帝汶舉辦公民投票。

1991年「聖克魯斯屠殺事件」血腥屠殺事件爆發，貝洛協助將兩名證人逃到到日內瓦，而這兩名證人也向聯合國人權委員會描述了印尼的暴行。貝洛的行動獲得當時教宗若望保祿二世（Pope John Paul II，1920-2005）的同情，因而在1980年代後期訪問了東帝汶，讓西方國家更加重視東帝汶的獨立聲音。

當時奧爾塔也是東帝汶反抗運動的領導人之一，他在東帝汶獨立革命陣線（FRETELIN）建立的東帝汶民主共和國政府中擔任外交部長，向各國呼籲爭舉東帝汶的獨立。

1980年代中期，奧爾塔開始倡導與印尼展開對話，並於1992年提出和平計劃，包括與印尼和聯合國展開人道主義合作的具體建議，為印尼撤軍和東帝汶人民自決奠定了基礎，而東帝汶也在2002年正式宣佈獨立。據奧爾塔的說法，諾貝爾和平獎有為此扮演推波助瀾的作用，而奧爾塔也在2006年被委任為東帝汶第二任總理，2007年就任東帝汶總統。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1996年諾貝爾和平獎得主：東帝汶主教 Carlos Filipe Ximenes Belo（右）和活動家 Jose Ramos-Horta，於1996年12月10日在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾獎頒獎典禮上展示他們的獎項。

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核稿編輯：杜晉軒、楊士範