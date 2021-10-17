《麻醉真相》：為何靜脈麻醉法時，容易發生「術中甦醒」？

文：蔡勝國

術中醒覺是指病人在手術後，回憶起自己在全身麻醉時的情景。

手術麻醉中為什會發生這種「術中甦醒」呢？這是發生機率很高的狀況嗎？

根據「麻醉中甦醒註冊網站」的登錄數字，術中甦醒的發生率約為0.1∼0.4％，也就是每千名被麻醉者，只有1∼4例會發生麻醉中甦醒的不良事件。至於造成麻醉中甦醒的原因，主要與「麻醉不足」及「藥物使用不當」有關，例如進行全身麻醉時，普遍會使用「吸入」及「靜脈注射」兩種麻醉方式。但根據文獻報吿，使用靜脈麻醉而發生術中甦醒（國內為1.1∼1.94％，國外為1.94％）的機率，遠高於使用吸入式麻醉（國內0.0095％、國外0.44％）。

為何「靜脈麻醉法」時，容易發生術中甦醒？

靜脈麻醉注射具有「安眠」及「止痛」的效果，但如果再伴隨使用肌肉鬆弛劑，則因病人不能動，所以兩種用藥的藥量有時可能被低估，極易引發「術中甦醒」的情況發生。這是因為採取「靜脈麻醉法」時，各種麻醉藥物的作用時間不一，加上麻醉藥物的代謝完全取決於病人的肝、腎功能好壞，因此容易造成麻醉深度的「可控性」相對較差。

如果麻醉藥給予過量，除了會造成病人心血管及呼吸功能受到抑制，更會延遲手術麻醉恢復的時間，假設術中麻醉藥給予的劑量不足或使用不當，又容易造成「術中甦醒」的風險，特別在合併使用神經肌肉阻斷劑時，一旦安眠及止痛藥量不足時，就會讓病人產生「任人刀割，但又不能動、也不能講話」的「術中甦醒」情形。

根據國外醫學資料統計，有些人回憶起自己在手術過程中只聽到聲音，卻沒有疼痛知覺，也有少數病例在全身麻醉下，除了可以聽到聲音以外，還會感覺非常疼痛，之後更引起不少神經、精神方面的後遺症，像是創傷後症候群之類的副作用。當然，國外也曾經因此引起不少的醫療糾紛。

所以，一般麻醉醫師預防「術中甦醒」的方法，是針對高危險群的病患，例如執行較長時間的手術，或是知道家人曾有「術中甦醒」的病史時，便預先給予安眠鎮靜劑Midazolam做為麻醉前給藥，並在術中使用麻醉深度儀器（Entropy 或BIS）監測麻醉深度。當然，如果可能的話，理應避免對高危險群病人使用全靜脈麻醉，這是最不得已也是釜底抽薪的預防方法。

以上這些案例，都是因為手術中的不當麻醉，而留下「創傷後壓力症候群」，手術後，他們常常無法入睡，且需要接受心理治療。更有病人形容其經歷，就如同「入地獄般的痛苦（I am in hell），且心靈深受創傷」，在在都是警醒我們這些麻醉醫師們必須正視這些風險，確保病人在手術中的安全，以及手術後的完全恢復。

書籍介紹

本文摘錄自《麻醉真相：手術前的病人筆記，你一定要知道的麻醉計畫、用藥風險、術後照護》，時報出版

作者：蔡勝國

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作者從醫逾40年，歷經每個工作職位、學習進修，麻醉始終是他的重中之重！

以前，麻醉醫師是附屬在外科之下，且麻醉科醫師最為弱勢。本書細數麻醉成為獨立專科的艱辛過程，討論早期的麻醉專業與現在「精準麻醉」之間的驚人，並藉此提出「進行手術的民眾，務必都要知道」的基本麻醉常識。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航