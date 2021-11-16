魚料理兵法全攻略（九）：對於日本人而言，鯛科的帝王就是「真鯛」

重牙鯛屬（Diplodus）

歐洲，項帶重牙鯛（Common two－banded seabream）

重牙鯛屬的鯛魚全部都沒有分布於亞洲，而都在歐洲、美洲與歐洲，而其中又以分布於歐洲的種類最多，因此我們由歐洲的重牙鯛開始看起。

項帶重牙鯛的分布範圍包括了地中海、黑海、法國的比斯開灣，以及西班牙在摩洛哥以西100公里處的西班牙最南的自治區加納利群島等海域。

由於牠不挑餌、很容易捕撈，而且好吃，因此不管是在沿海近海岸的地方，進行手工捕魚這種由單個捕魚家庭進行的各種小規模、低技術與低資本的捕魚方式，或是為了純粹娛樂的競技釣魚，都是很受到歡迎的魚種。淋上橄欖油，加上蒜片、巴西里和幾滴檸檬汁一起烤，或是做成燉菜，都是絕品佳餚。

而其牠分布於歐洲的重牙鯛還有尾斑重牙鯛（Annular seabream），其分布範圍包括了地中海、黑海，以及北面為烏克蘭，東面為俄羅斯的陸間海亞速海，以及加那利群島，還有葡萄牙西南方，北大西洋中央的馬德拉群島海域。

而縱帶重牙鯛（Senagal seabream） 則由直布羅陀海峽、西班牙南部一直到非洲西岸的大西洋島國維德角群島海域都有其蹤跡。

橫帶重牙鯛（Zebra seabream）的分布範圍是從法國比斯開灣至南非海域。

尖吻重牙鯛（Sharpsnout seabream）的分布範圍包括了地中海、黑海、比斯開灣至獅子山海域。囊重牙鯛則洄游於東南大西洋的亞森松島海域。沼澤重牙鯛（St. Helena white seabream）分布於東南大西洋的聖赫勒拿島海域。沙重牙鯛的分布範圍包括地中海、黑海、馬德拉群島等海域。

美洲，霍氏重牙鯛（spottail pinfish）

發現霍氏重牙鯛並為之命名的是美國魚類學家塔頓・霍夫曼・比恩 （Tarleton Hoffman Bean）。他在1878年的時候，為了紀念當時以故的美國動物學家約翰・愛德華茲・霍爾布魯克（John Edwards Holbrook），而將這種魚的學名命名為Diplodus holbrookii。

牠只分布於美東的大西洋海域，範圍從馬里蘭州和維吉尼亞州三面環繞，僅南部與大西洋連通美國面積最大的河口灣乞沙比克灣，一直到墨西哥灣東北部海域。

美洲的另外兩種重牙鯛屬鯛魚分別是銀重牙鯛（South American silver porgy） ，從美國佛羅里達州南部一直分布到阿根廷海域；另外一種為百慕達重牙鯛（Bermuda porgy），想當然爾是分布於百慕達海域。

非洲，六帶重牙鯛（banded seabream）

六帶重牙鯛是法國動物學家阿希爾・瓦朗謝訥（Achille Valenciennes）所命名的，分布於非洲西岸的大西洋島國維德角群島海域。而棲息於這片海域的還有雙帶重牙鯛（Two－banded seabream）、異帶重牙鯛（Moroccan white seabream），與少帶重牙鯛。

黑尾重牙鯛（Cape white seabream）

英文名稱中有white seabream的鯛魚又叫沙狗魚（Sargo），皆原生於東大西洋與西印度洋海域，除了黑尾重牙鯛外，還包括了前面提過的囊重牙鯛 （Diplodus sargus ascensionis）、異帶重牙鯛 （Diplodus sargus cadenati）、沼澤重牙鯛（ Diplodus sargus helenae）、單斑重牙鯛 Diplodus sargus kotschyi、少帶重牙鯛 Diplodus sargus lineatus，和沙重牙鯛 Diplodus sargus sargus等。而黑尾重牙鯛的分布海域是東南大西洋及西印度洋的安哥拉至莫三比克海域。

非洲其牠還有出沒於西印度洋阿曼海域的阿曼重牙鯛、分布於西印度洋紅海海域的紅海重牙鯛（Red Sea seabream），以及棲息在波斯灣及印度西北部海域的單斑重牙鯛（one spot seabream）。

獠牙鯛屬（Gymnocrotaphus）和兔牙鯛屬（ Lagodon）

獠牙鯛屬和兔牙鯛屬都只有一個物種，分別是藍線獠牙鯛（Janbruin）與菱體兔牙鯛（pinfish），前者分布於南非海域，後者則分布於美東與墨西哥東部海域。

石頜鯛屬（Lithognathus）

石頜鯛屬的短頭石頜鯛（West coast seabream）和長頭石頜鯛（White steenbras）都分布於安哥拉至南非海域；細條石頜鯛（Sand Steenbras） 分布於地中海、黑海、亞速海、法國比斯開灣至南非海域；奧氏石頜鯛（Steenbras）分布於西南非的納米比亞海域。

尾斑鯛屬（Oblada）

黑尾斑鯛（saddled seabream）

黑尾斑鯛的學名是Oblada melanura，分布於東大西洋區，包括地中海、法國比斯開灣至安哥拉海域。正如其名，其接近尾部處有一個大黑斑是其最大特徵。橢圓形的銀色魚身平均約30公分。而牠的英文名稱saddled seabream則是來自其近尾部類似馬鞍的外觀。

黑尾斑鯛是地中海料理中常使用的一種魚，煎烤皆宜。只要先在魚身上劃刀，撒上鹽、黑胡椒，然後將蒜片、檸檬片與切碎的蔥和巴西里填入於的體內，放入180度的烤箱中烤20分鐘，就可以搭配地中海式醬料大塊朵頤了。

地中海式醬的作法是在橄欖油鍋中炒香紅蔥末、蒜末後，加入切碎的蕃茄、蕃茄糊、橄欖、酸豆、牛至，加鹽和黑胡椒調味，小火熬10分鐘左右後，加入小蕃茄繼續熬讓小蕃茄變軟。

切齒鯛屬（ Pachymetopon）

切齒鯛屬有三個種類。藍切齒鯛（Blue hottentot）分布於地中海、法國比斯開灣至安哥拉海域；布氏切齒鯛（Hottentot seabream）分布於安哥拉至南非西部海域；鏽色切齒鯛（Bronze seabream）則分布在非洲東岸的莫三比克至南非好望角海域。

小鯛屬（Pagellus）

腋斑小鯛（Axillary seabream）

腋斑小鯛主要分布於東大西洋與地中海、比斯開灣到塞內加爾、馬得拉群島、加納利群島、維德角，偶爾也會出現在英國水域。

腋斑小鯛肉質細緻，在歐洲多被用於湯品的烹調，而又由於其大眼睛，因此法國又管牠叫beaux yeux，也就是漂亮的眼睛的意思。牠的嘴很小，嘴的開口呈橘色，身體則是銀色中透著粉紅色，腹部則為白色。其胸鰭基部有黑色斑點是其一大特徵，其中文名亦由此而來。

黑斑小鯛（Blackspot Seabream）

黑斑小鯛又名黑點鯛，大量分布於從挪威至加那利群島、馬德拉群島的海域，日本則稱之為西班牙鯛（スペインダイ），在地中海沿岸的法國西班牙和摩洛哥的魚市，都必定會看到牠。

不過也由於過度捕撈，現在西班牙國內的黑斑小鯛價格居高不下。西班牙兼歐洲最南端的小鎮塔里法（Tarifa）幾乎壟斷了全西班牙的黑斑小鯛漁獲，導致必須由葡萄牙和摩洛哥進口。

小鯛屬其牠還有分布於西印度洋的波斯灣到索馬利亞的北海岸的阿拉伯小鯛（Arabian Pandora）；分布在非洲西岸的直布羅陀海峽到安哥拉海域的貝氏小鯛（Red Pandora）；分布於西印度洋區的南非莫塞爾灣至馬達加斯加海域的南非小鯛（Natal Pandora）；與分布於挪威、地中海至幾內亞比索海域的緋小鯛 （Common Pandora）。

赤鯛屬（Pagrus）

赤鯛（red porgy／common seabream）

現代生物分類學之父，與現代生態學之父之一的瑞典動物學家卡爾・馮・林奈（Carl Linnaeus）於1758年在其第十版的《自然系統》（Systema Naturae）所提出並命名的。在美國的東南岸、阿根廷與地中海，赤鯛都是非常重要的經濟性食用魚類。

真鯛（red seabream）

對於東亞，尤其是日本人而言，鯛科與白身魚的帝王就是赤鯛屬。除了前文的介紹外，在這裡再附上其它世界各國對真鯛的稱呼，這樣在搜尋各國不同真鯛料理的時候比較方便。

英文的真鯛標準名除了Japanese seabream外，美國也稱之為red seabream和red porgy，英國則是稱其為silver seabream；至於法國則有dorade japonaise與spare japonaise兩個叫法；希臘甚至有三種叫法，分別為fagri、mertznai、tsipoúra；義大利文是orata del Giappone；葡萄牙文dourada－do－Japão；西班牙文為dorada del Japón或pargo japonés；韓國則叫牠참돔（Ch'am－dom）。

銀金鯛（Australasian snapper／silver seabream）

學名Pagrus auratus的銀金鯛在西方比在亞洲的名聲要來得響亮，尤其在紐澳地區被視為食用魚的代表。只是銀金鯛明明是鯛科的赤鯛屬（也有一種分類將之歸於金鯛屬Chrysophrys），卻硬是被叫做澳洲笛鯛（snapper，是笛鯛科〔Lutjanidae〕的英文）。

而且牠在澳洲竟然隨著小到大，而有著和日本對出世魚一樣的名稱變化。比合法捕撈大小要來得小的叫cocknies、合法捕撈大小的銀金鯛則叫red bream或pinkies （legal size）、再大一些叫squire或squirefish，成長完成則叫snapper。

除此之外，銀金鯛在紐澳各地還有許多相異的名稱。像是西澳稱其為pink snapper、維多利亞省叫牠schnapper、南澳管牠叫ruggers、澳洲原住民稱其為wollamie，紐西蘭則乾脆叫牠紐西蘭笛鯛（New Zealand snapper），毛利人則稱銀金鯛的成魚tāmure。

「銀金鯛與燉青豆和蠶豆」（pink snapper with braised peas and broad beans）是一道新派澳洲菜，加熱混合了橄欖油和奶油的平底鍋後，加入紅蔥絲、蠶豆、蒜片和雞高湯。中火燉煮到蠶豆變軟後加入青豆，煮透後，加入龍蒿、羅勒葉、檸檬皮與檸檬汁後調味備用。然後先以平底鍋將銀金鯛魚排煎至兩面金黃後，入預熱200ﾟC的烤箱烤8～10分鐘，最後與做好的醬汁一同盛盤。

赤鯛屬其牠的成員尚有非洲赤鯛（Southern common seabream），分布在非洲大西洋的塞內加爾到安哥拉海域；三長棘赤鯛（Redbanded seabream），分布在葡萄牙至安哥拉海域；以及分布於地中海、葡萄牙至安哥拉海域的藍點赤鯛（Bluespotted seabream）。

擬牙鯛屬（Polysteganus）

擬牙鯛屬的五

種鯛魚全不都分布於西印度洋海域。有分布於模里西斯及馬達加斯加海域的貝氏擬牙鯛（French seabream）；分布於紅海至南非海域藍點擬牙鯛（Blueskin seabream）；分布在塞席爾群島和馬斯克林群島海域的馬斯克林擬牙鯛（Mascarene seabream）；而前眶擬牙鯛（Scotsman seabream）與波紋擬牙鯛（Seventyfour seabream） 則是都分布在莫三比克至南非海域。

平鯛屬（Rhabdosargus）

平鯛屬我們最熟悉的，就是台灣俗稱枋頭的黃錫鯛了（見《百年和食》p.305），而事實上，全世界的平鯛屬的鯛魚也只有黃錫鯛出沒在亞洲。其牠像是圓頭平鯛（White Stumpnose）分布在非洲西岸的大西洋海域、紅海平鯛（Haffaraseabream）自是分布於紅海海域、黃帶平鯛（Cape Stumpnose）在南非大西洋岸，大眼平鯛（Bigeye Stumpnose）則在西印度洋的索馬利亞至南非海域。

鯛屬（Sparus）

金頭鯛（gilthead seabream）

學名Sparus aurata的金頭鯛之名，來自其頭部兩眼間的金色紋路，是鯛屬的唯一物種。由於其生長範圍在地中海，以及北至挪威南部，南至摩洛哥的大西洋西部歐洲海域，因此日文直接稱之為歐洲鯛（ヨーロッパヘダイ）。

金頭鯛是歐洲的重要食用魚，西班牙、義大利和法國分別稱之為Dorata 、 Orata與Dorade royale 。

其牠屬下只有一個物種的還有強齒鯛屬（ Petrus）的南非強齒鯛（red Steenbras）；豬嘴鯛屬（ Porcostoma ）的紅豬嘴鯛（Dane seabream）；裸翼鯛屬（ Pterogymnus）的紅裸翼鯛（Panga seabream）；叉牙鯛屬（ Sarpa）的叉牙鯛（Salema porgy）；矛鯛屬 （Sparidentex）的矛鯛（Sobaity seabream）；石齒鯛屬（ Sparodon）的桔尾石齒鯛（Musselcracker seabream）。

鈍牙鯛屬 （Polyamblyodon）的兩個物種 － 長腹鈍牙鯛（German seabream）和駝背鈍牙鯛（Knifre－back seabream），都棲息於非洲東海岸。

門齒鯛屬 （Stenotomus）的長棘門齒鯛（Longspine porgy）和門齒鯛（scup）都在美國東岸海域。

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