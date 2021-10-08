美國參謀首長自曝戰略底線，招來中共有恃無恐地步步進逼

文：黃澎孝

美國拜登總統上台後，中共對美態度越來越強硬，就以台海情勢而論，具體的表現就是中共軍機擾台的頻率和架次越來越多，10月4日，總共來了56架次，創下了前所未有的紀錄。

事實上，從10月1日中國國慶迄10月3日，解放軍三天內出動93架次的各式戰機侵擾我西南放空識別區後，美國國防部和國務院都出面說了一些「重話」。但是，以昨天中共變本加厲地，展現更大的空中武力來擾台的情況來看，顯然，美國政府的「嚴正宣示」，對中國而言，根本置若罔聞，毫未達到遏止的效果。

中國外交部發言人華春瑩，更毫不掩飾地揚言：中方對美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，中方「堅決反對」並採取「必要應對措施」⋯⋯。

顯然，最近解放軍屢創新高的擾台軍機架次，就是中國所謂的「必要措施」之一。換言之，共機擾台，擺明了就是劍指「拜公」。

其實，拜登總統雖不像川普那般霸氣十足，但是，在部署「天下圍中」的大戰略上，其綿密程度和實際效果上，實有不少超越川普之處。

例如：在運作歐盟反中，以及加強美英澳三邊夥伴關係，在9月15日正式成立（AUKUS），並出售核子動力潛艇給澳洲，大大強化了印太戰略在南海「兜底」的實力等等，拉幫結派「打群架」的功夫，當然比川普式的「美國單幹」要有力得多。

但是，中共為什麼就沒把拜登放在眼裡呢？不但在美中安克拉治的會談上，楊潔箎公然給美國洗臉，如今，更無視於美國的警告，繼續加碼在台海擾台挑釁呢？

《環球時報》總編輯胡錫進甚至還公開揚言：「如不想在台海打仗，民進黨當局和它的主子就請收斂些」。其口氣和2020年8月17日的社評〈台海，各方都應恪守「不開第一槍」〉頗有天壤之別。

為什麼在短短的ㄧ年內，中共的態度會有這麼強硬的變化呢？

《華盛頓郵報》知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書《Peril》（危險），揭露在川普執政後期，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾兩度致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

雖然密利事後強調說：他會這麼做「是為了讓盟友和對手放心，以確保戰略穩定」但是，其嚴重的後果是洩露了美國「不會向中國開戰」的戰略底線。這就讓中共在拜登總統上台後，有恃無恐地向美國步步挑戰。

顯然，密利沒上過中共的「國防大學」，因此可能忽略了「土八路」游擊戰的指導原則：敵進我退，敵退我進，敵駐我擾。當美國暴露了「避戰」的底線，中共的指導原則，當然就是「敵退我進」或「敵駐我擾」了。

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