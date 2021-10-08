考量疫情與被剝削遭遇，大馬移民局不起訴從印尼偷渡入境的5名中國工人

文：方冰

馬來西亞移民當局決定不起訴5名護照被雇主扣押、偷渡進入該國的中國工人。在中國，焦慮等待丈夫消息的家屬感恩現任律師免費提供法律援助的人道情懷，提供協助的律師則表示，這些工人被剝削，從人道、人權的立場都應該保障他們。

代表在馬來西亞被拘留的5名中國工人的律師劉毅龍週三晚（當地時間10月7日上午）告訴美國之音，馬來西亞移民當局決定不對他的當事人提控。

「目前的情況是，昨天（10月6日）我收到移民局那邊的電話說，政府決定不起訴他們，不會提控他們。所以，政府既然決定不提控他們，那麼這5個人就會直接進入遣返中國的程序。」

根據馬來西亞移民法，5名非法入境的中國工人，面臨「被罰款不超過一萬馬幣（約新台幣6萬7021元），或監禁不超過五年，或兩者兼施，甚至可以被鞭打不超過六次。」 他們非法入境案原定10月11日在馬來西亞移民局法庭審理。

律師：馬國政府考量工人遭遇決定不予起訴

這5名中國工人曾在印尼一帶一路項目江蘇德龍鎳業公司下屬的承包公司工作，因不滿雇主未在合約中兌現工期、工資等承諾而辭去工作，但雇主扣押他們的護照導致他們無法回國。

9月18日，他們通過當地蛇頭偷渡進入馬來西亞，試圖通過中國駐馬來西亞大使館獲補發護照，然後從那裡回國與家人團聚。但他們在抵達入境時被馬來西亞警方逮捕，之後被關押在馬來西亞移民局拘留所等待庭審。

劉律師表示，疫情和中國工人的遭遇是他們被免於起訴的主要原因。 「因為馬來西亞疫情爆發的關係，所以政府方面也是盡可能選擇可以不起訴的案件他們就不起訴啦，」 劉律師說。

「官方或多或少有去採納、去考量了這些人的背景跟過去的遭遇，所以才會做出這樣一個判斷，」劉律師補充。

家屬：心情激動 感謝律師協助

「很激動，昨天晚上很激動，」家屬之一的王蘭形容她接到劉律師告知移民局不提控信息時的心情。

「我現在心情比之前要好一點，現在還是盼望著他早點回來吧，希望以後往下走的事情一切都順利吧。」 另一位家屬張婭傑說。

對於寢食難安、焦慮等待、已與丈夫失聯20天的家屬來說，過去短短3天發生的變化完全出乎她們的預料。

之前的律師先收了5名家屬共5000元人民幣（約新台幣2萬1728元），作為去見她們丈夫的預收費，但最後連視訊會面都未達成；接著要求她們再交每家4000元（約新台幣1萬7382元），作為出庭前費用，以及之後每家8000元（約新台幣3萬4764元）辦理補發護照等回國事宜，即一家1萬2000元（約新台幣5萬2147元），5家總共6萬人民幣（約新台幣26萬0734元）。

「我們家在農村，而且家庭條件也不是特別好，如果好的話也不會跑那麼遠打工，這個費用我確實挺吃力的。」張婭傑說。

3天前，在與前律師開了一次電話會議後，家屬們才下了決心換律師。

「這個新律師在沒有拿到我們任何錢以前就往拘留所去過一次，」王蘭說。劉律師不僅去了，而且帶回了她們丈夫在拘留所都「很安全、很乾淨」的確切訊息。

「然後第二次又去的時候他還是堅持不要錢，我們就堅持要給車馬費，但人家還是不要，」王蘭補充。

又過了一天，她們接到了劉律師的好消息：馬來西亞政府決定不起訴她們的丈夫。

「對比起來要我們6萬多的費用，然後還不保證有一個好的結果，到現在我們基本上不出什麼費用，因為即使給這個車馬費也是大家為我們捐的這個錢，沒有讓我們家屬掏一分錢，我們除了感恩就是感恩，真的，不知道怎麼來回報吧。」 王蘭說。

律師：中國工人被剝削 必須得到保障

當問到為什麼願意免費幫助這些中國工人時，劉毅龍律師告訴美國之音：「我是從一個比較大的宏觀的角度來看這件事情，這是全球化浪潮下的一個勞工被剝削的比較大的一個問題，如果這些人的遭遇是確確實實發生了，那從人道、人權的角度來說，他們必須要得到相對的保障。」

不過現在5名中國工人要回到中國與家人團聚還有一些工作需要完成。

首先是補發護照，「我建議家屬直接跟中國駐馬來西亞大使館直接聯繫，當然我會幫他們做一個溝通的橋樑，我自己也會去想辦法去使館方面跟他們確認一下辦護照所需要符合的一些程序跟需要遞交的一些文件。」

王蘭表示，她已經通過中國外交部12308緊急領事保護專線提出了補辦護照的請求，並需要了解回中國必備的「健康綠碼」申請程序政策，以及購買回國機票等事情。

5個在中國河南焦急等待的家庭，終於等到了家人即將歸來的曙光。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：不予起訴！在馬來西亞因偷渡被拘的5名中國工人可望返回中國

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範