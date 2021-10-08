加州、澳洲首都特區通過法案：未經同意取下保險套犯法，且「是性暴力的一種」

昨（7）天澳洲首都特區議會（ACT Legislative Assembly）修法，只要在性行為中未經同意取下保險套，或者蓄意假裝有戴保險套進行性行為，都會觸犯刑法。另一方面，美國加州也在當天通過類似法案，如果在性行為中未經同意摘下保險套，可能面臨民事訴訟。

提出法案的澳洲議員李（Elizabeth Lee）表示：「本質上來看，未經同意取下保險套，就是強暴。」而事實上，這種沒有經過性伴侶同意，就拿掉保險套的行為，就他所述，會影響生理以及心理健康，更可能導致創傷後壓力症候群（PTSD）。

澳洲首都特區、美國加州通過法案：未經同意拿下保險套犯法

《ABC》（澳洲廣播公司）報導，昨（7）天澳洲首都特區議會（ACT Legislative Assembly）一致表決通過《2021年刑事修訂法案》（Crimes （Stealthing）Amendment Bill 2021），只要在性行為中未經同意取下保險套，或者蓄意假裝有戴保險套進行性行為，都要負刑事責任。

提出法案的議員李指出未經同意拿掉保險套，對受害者身心裡健康可能造成的負面影響。另外澳洲首都特區檢察總長瑞登貝利（Shane Rattenbury）也表示，性行為過程裡，在未經同意或告知的情況下拿下保險套「就是強暴」。

除了澳洲首都特區之外，昨日美國加州也簽屬通過法案，如果在性行為中未經同意摘下保險套，會觸犯民法，成為美國第一個將這個行為定罪的州。如果遇到這個情況，將能透過民事法庭提出訴訟。提出法案的加州眾議院議員加西亞（Cristina Garcia）表示，希望能藉由這條新法，引導大家對不同類型的性暴力有更細緻的了解，也希望各州能一同效法。

加西亞表示，之所以提出這個法案，是因為閱讀了布羅德斯基（Alexandra Brodsky） 在2017年發表的期刊論文。布羅德斯基就曾說：「意識到你的性伴侶不尊重你的自主權、個人尊嚴、以及決定權，無論有沒有造成受傷或懷孕，本身就是一件嚴重的侵犯。」而對於加州新通過的法案，布羅德斯基表示贊同，認為民事訴訟的好處是把決定權交給被害者，而這件事在性暴力發生後很重要，因為性暴力本身就在剝奪受害者對自己人生的決定權。他也補充，許多受害者可能不想經過執法過程。

另外除了澳洲首都特區與加州，德國與英國都已經將未經同意取下保險套視為性侵害的一種。紐西蘭則在今年4月，首次成功將未經同意拿下保險套的行為起訴。

未經同意取下保險套，有什麼嚴重性？

事實上法案通過前，李在5月時就告訴《衛報》：「沒經過同意的性行為就是性侵害，而性侵害已經被列入刑事罪行。」更表示，「本質上來看，未經同意取下保險套，就是強暴。」他也說，未經同意取下保險套，會影響生理以及心理健康，可能造成性病、意外懷孕、抑鬱、焦慮等問題，更可能導致創傷後壓力症候群（PTSD）。

《衛報》也引述墨爾本大學（University of Melbourne）學者Bianca Fileborn的說法，認為強暴不一定只包含以武力威脅，更包含有沒有經過被害者同意。而性行為中沒有經過同意就拿掉保險套，忽視了一個人對身體的自主權和控制權。

根據澳洲蒙納許大學 （Monash University）2018年的研究，有三分之一的女性以及五分之一的男性，曾經在性行為的過程中遇到性伴侶蓄意拿下保險套的狀況，不過這件事直到近年才逐漸受到關注。在2015年譚（Monica Tan）在《衛報》 發表的文章，將未經同意拿下保險套視為「某一種強暴」，還有2017年布羅德斯基在期刊Journal of Gender and Law上發表的論文引發討論後，才逐漸讓大眾注意到這類性暴力。

關注強暴與性暴力的組織Rape Crisis也曾經告訴《BBC》，沒有經過同意就在性行為中拿掉保險套的情況「越來越常見」。發言人Katie Russell表示在性行為中未經同意拿下保險套「是一件嚴肅的事」，更可能對一個人的健康與人生造成「破壞性的影響」。

《BBC》也指出英國的情況，雖然未經同意拿下保險套在英國犯法，然而從修法後至今，只有一件案例被成功起訴。有化名潔瑪（Gemma）的女性表示，男友在沒有經過他同意的情況下將保險套拿掉，導致他懷孕，事後對他的心理與人生造成重大影響，但是報警後也未獲處理。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範