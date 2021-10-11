品味生活三大秘訣：「用心工作、長期投資、技巧買房」跟隨達人經驗，逐步實現夢想！

想營造理想的lifestyle，期待夢想的生活趕快實現，不僅需要用心於日常細節，更要懂得及早進行理財規劃，讓豐盛的財富Cover自己每一天！9月23日關鍵評論網與永豐金控舉辦「大戶品味生活家」線上直播活動，除了邀請到甜美的吳怡霈擔綱主持，主要對談人樂居網創辦人李奕農更洞悉房市趨勢，教網友如何聰明買房，無論自住、投資都上手！此外，36歲就靠著存股擁有亮眼被動收入的理財專家大俠武林，也精采分享新書《股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開》中的個人投資法，極簡佛系的風格，讓平常還要忙於工作的小資族也能輕鬆累積資產，邁向財富自由的人生。

理財投資有訣竅 數位帳戶好上手

吳怡霈談到大部分人在工作幾年後為自己存到第一桶金、第二桶金，除了計畫買房外，也希望盡快完成退休計畫，不再為金錢操心。在這過程中大家都知道投資理財很重要，卻難免害怕卻步，因為聽聞不少人在股市殺進殺出，不僅沒有賺到錢還因此賠上辛苦累積的資產。財經KOL大俠武林因為知道大家的投資痛點，特別給有心投資的民眾一段理財口訣：「專注本業、閒錢投資」。

「其實對於非專業的投資者來說，專心工作、努力加薪、長期務實投資才是上策，有穩定的收入才能讓你在股災或恐慌行情時進入股市、購買績優公司與含有績優成分股的ETF、利用空頭市場放大現金實質購買力，參與長期的資本利得並領取配息。」大俠武林認為數十年資產穩定累積的成果，不見得會輸給短期殺進殺出的價差買賣策略，這也是他之所以一再強調要使用閒錢投資的原因。「短期股市震盪多、非常難預測，若你常被市場消息左右但又急於用錢，就容易在部位起漲前賣光持有，白忙一場。」

因此為了更有紀律地投資，不被情緒、市場消息打亂原先的風險控制與資金布局計劃，大俠武林建議網友可以使用永豐金控最近推出的「ibrAIn智在未來」投資工具。

「它不僅能預先設定自己的投資目標、協助訂出合適的投資組合，還有24小時自動化投資顧問替投資者進行監控股票表現、產品組合比例，聰明省心地逐步達成理財目標，同時過好日常生活。」

若在投資工具之外共同搭配安心、好用的理財工具，一站式服務對於忙碌的投資人來說更上手。永豐銀行積極推動「DAWHO數位帳戶」全方位金融體驗，在坊間一片數位轉型浪潮中，提供安全可靠的線上帳戶申請及豐富金融產品，包含DAWHO理財型房貸、大戶投等，有助於顧客聰明精明輕鬆地管理財富。

感性+理性買房 自住、換房、投資都省心

談到買房，樂居網創辦人李奕農建議購置接手性好的主流產品，而不只單憑個人喜好。「所謂接手性好就是要理性選擇，而不只是情感導向購買沒有電梯的公寓四五樓、屋齡大於三十年、地上權住宅以及公設比太高的房子」。李奕農補充到，若是針對投資買房者，他建議選擇高薪人力的外來人口區，例如有台積電員工進駐的台南，房價及買氣才有所支撐；高租金投報區，例如就業人口多、房子好租且房價不高的桃園觀音工業區、台中海線三井OUTLET等。

其實在學習投資技巧和買房心法之外，若能長期擁有安心的理財團隊，更能在財富管理路上走得順風順水。永豐金控「尊榮理財會員」除了提供專人理財諮詢，還有免費機場接送與高鐵商務車廂免費升級等禮遇；現在加入永豐銀行財富管理的貴賓，若同時選擇開立「DAWHO數位帳戶」還將另外致贈英國經典Jo Malone香水組，現在就邀請最有質感的投資者加入永豐銀行，一起在幸福的氛圍中邁向財富自由！