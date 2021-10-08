香港特首：推展基本法23條立法，加速「港深融合」

林鄭月娥進行任期內最後一次施政報告，在結尾時哽咽感謝北京中央與家人的支持。

香港特首林鄭月娥週三（10月6日）發表任內最後一份《施政報告》，她說，在去年開始實施的《香港國安法》的支持下，香港正處於一個新的發展點上。未來在維護國家安全部分，港府將推展《基本法》第23條的本地立法工作，並開始針對打擊假新聞、保障網路安全等議題進行規劃。

林鄭月娥表示，保安局長正參考過往的研究和資料、《香港國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，就23條立法制訂務實的方案和條文，並擬備有效的宣傳計劃。

《基本法》第23條規定香港應自行立法「禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛復中央人民政府及竊取國家機密的行為」。然而《基本法》23條立法在香港是極為敏感的議題，2003年時，曾有超過50萬名香港人上街反對《基本法》23條立法，導致時任港府最終未能得到足夠票數通過法案。

過去18年來，每任香港特首都稱基本法23條立法為香港憲制責任，但並沒有實際展開立法工作。但在《香港國安法》施行後，香港特區政府保安局局長鄧炳強26日曾在電視節目上說，現在是香港《基本法》23條立法的最佳時機，而政府正在「研究立法細節」。

林鄭月娥也說，《基本法》23條立法需在下屆立法會會期內完成。此外，她也說港府還會「檢視或激活」現有法例，確保執行部門在維護國安時有法可用，例如「2021年電影檢查條例草案」的修訂。

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加速香港與深圳融合

林鄭月娥施政報告的另一個重心，則是要在香港北部、與大陸科技中心深圳的交界處建設一座新城，加快發展香港北部和與深圳的融合。

這座被稱為「北區都會區」的新城將佔地300平方公里，預計會為約250萬人提供多達92.6萬個住宅單位，區內新職缺也會達65萬個。林鄭月娥表示，這也將為香港長期以來住房短缺的問題提供一個解決方案。

林鄭月娥表示，此區會是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍地區，是促進「港深融合」和大灣區發展的重點地區。

路透社報導，香港公共住房的平均輪候時間不斷攀升，目前已超過5.5年。林鄭月娥說，她有信心香港能透過包括填海造地和北區都會區在內的政策，在中長期內解決土地短缺的問題。

香港已經計劃要建造人工島，估計至少耗資6240億港元（805億美元）在大嶼山（該市機場所在地）和香港主島之間的1700公頃填海土地上建造多達40萬個住房單元。這是香港最昂貴的基礎設施項目。

哽咽感謝中央、家人

在報告最後，林鄭月娥感謝北京和她的家人在她自2019年以來因反政府抗議活動和「外部勢力不斷粗暴干預香港事務」而面臨的「前所未有的壓力」中所給予的支持。

她哽咽著說：「支撐著我排除萬難的動力，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、我在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默支持。」

「今天，香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到『一國兩制』的正確軌道。」林鄭月娥說：「我比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用。」

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