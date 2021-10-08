振興五倍券上路，紙本如何領取？「數位標章」如何使用？各項重點一次看

振興五倍券今（8）日開放紙本領取，數位綁定也正式開放使用。不過超商紙本五倍券要如何領取？ 而數位綁定中的「數位標章」是什麼，要如何使用？《關鍵評論網》將帶您一次看：

超商紙本五倍券，4步驟領取

（中央社）振興五倍券紙本預約將於8日起領券，上千萬民眾將可以到超商、超市與藥妝店門市開放領取；前往超商領券須遵守4大步驟，彙整相關訊息一次看。

振興五倍券今天正式上路，數位與紙本同步啟用，紙本五倍券也將在今天起至21日為期兩週，提供民眾領券使用。

截至目前預訂紙本人數達1193萬6961人，若要領券，民眾需至當初預訂的超商、超市或藥妝門市，無法跨店領取；此外，領取時間為每天早上9時至晚上10時。

依據經濟部規劃，超商領取紙本券共有4大步驟：

1.確認是否收到五倍券領取通知簡訊，或上官網查詢

2.使用超商事務機插入健保卡或輸入領券序號

3.列印小白單

4.持小白單及健保卡到櫃台領取五倍券

Photo Credit: 五倍券官網

若選擇在超市或藥妝店領取，民眾持有領券序號及身分證件正本到門市櫃台，確認後就能簽收。

經濟部提醒，若民眾逾期未領，可選擇數位綁定，或改到郵局預約領取，4日起郵局已開放預約，12日起可領取。

至於綁定數位五倍券的民眾，只要等到明天起就可以開始使用，透過信用卡、行動支付或電子票證消費，當結帳時，要以手機連上五倍券官網，進入「數位標章」查詢功能，輸入身分證字號或手機查詢，網站就會秀出數位標章QR Code。

數位標章防止優惠不同步，2步驟領取

為了應對過去發行三倍券時，商家反應無法識別民眾是否使用數位三倍券，而導致優惠不同步的問題，數位五倍券新增了「數位標章」作為輔助。五倍券官網指出，數位標章是為了讓店家辨識消費者的綁定狀態，也察看消費者的數位五倍券是否滿額，作為店家行銷與加碼的輔助工具。因此如果想要享有店家提供的五倍券加碼優惠，就要使用數位標章。

另外數位標章不是付款的工具，民眾結帳還是需要用綁定的數位支付工具規定的載具及方式進行付款。每位數位綁定五倍券的民眾均擁有一組專屬優惠序號，數位標章可同時提供QRcode、優惠代碼、一維條碼等形式，店家可依行銷作法及判讀的工具自行運用。

不過，要如何領取數位標章？《中央社》報導，只要2步驟，就可以領取並和紙本券一樣享受店家優惠。

首先，在結帳時進入官網，點入「民眾」的區塊，並且輸入身分證字號及手機號碼，便可取得「數位標章」。「數位標章」內含QR code，會在30分鐘內失效。

Photo Credit: 五倍券官網

第二步，將QR code出示店家，店家可以直接用手機掃描QR code確認，或者上五倍券官網「數位標章」專區，點入「店家」的區塊，輸入消費者「數位標章」中的優惠代碼進行確認。

另外《聯合報》指出，如果用行動支付綁定數位五倍券，也能使用數位標章。行動支付業者APP會連結五倍券官網的數位標章頁面，民眾可直接透過連結進行登錄和綁定，之後再由店家進行有數位標章的掃碼。

最後值得注意的是，數位標章僅提供振興五倍券數位綁定之民眾登入振興官網查詢及顯示，領取紙本之民眾無法查詢。而數位標章顯示是否滿額的狀態，由各數位支付業者回傳為準，不是即時資訊，比如信用卡刷卡日與結算日會有一個月落差 。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範