2021/10/17,
財經

存到一筆錢後考慮買房，但你有算過老後有足夠的退休金嗎？

存到一筆錢後考慮買房，但你有算過老後有足夠的退休金嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

許多人存了一筆錢，就會有想要買房或換房子的打算，但如果沒有透過科學化的數字試算，等到20年後，會發現原本計畫退休時間到了，退休金卻不太夠，這時也只能降低退休生活開銷、或是延後退休時間，就不會是開心、期望中的事了。

文：張家瑩（理財規劃顧問）

A先生畢業後工作穩定，收入穩定，因住家裡開銷也較省，平均每個月可以存下2.5萬左右，親友建議他應該更積極的理財：買一間房子，把每個月可以存下來的錢，拿來繳房貸，不但讓死儲蓄變成房地產，如果房子地段好還可能可以賺差價。

在父母表明願意贊助頭期款下，他正積極地在尋覓房子。但讓他煩惱的是：到底要買多少房子，才不會讓他變成沈重的蝸牛？也很疑惑，這樣的財務決定，真的適合嗎？

在工作收入穩定後，能規律的存下一筆錢後，我們往往會開始思考是不是應該做更積極的理財，此時買房通常會是一個容易出現的選項，但這樣的決策會有怎樣的影響呢？A先生找到了理財規劃顧問做諮詢，把最近的想法跟擔憂跟Stella做討論。

A先生：最近我想買房，因為有人說我工作穩定，開銷很固定，應該把能存下來的錢，透過房地產強迫儲蓄，且爸媽要贊助我頭期款，這樣我就可以擁有一間房子。如果房子夠大，也可以讓爸媽有一個新房住。這樣做好嗎？

Stella：這樣聽起來，你是一個很孝順、也有規劃的人，對於花錢是有計畫的。但我們來想一想，這樣做是否有需要注意的地方。首先，能了解一下你認為有一個房子代表什麼？

A先生很有信心的說：代表穩定，爸媽能因為我的工作、努力有新房子住，滿有成就感的，同時我也會覺得不用再為了租房子而傷腦筋，更安心。

Stella：的確，很多人為了給自己或家人安全感，所以會很希望晉升為有殼階級；也很多人因為背負了房貸，所以更積極努力的工作。不過我想邀請你一起想想：你現在30歲了，假設順利今年就買到理想中的房子，你預計要買多少錢的房子呢？

A先生：假如爸媽有時候也能一起住，所以不能太小，應該買1000萬的房子吧。

Stella：那頭期款預計準備多少？

A先生盤算著說：爸媽會贊助我頭期款，加上我手邊有的存款，應該可以拿出300萬當作頭期款。

Stella：這樣大概貸款700萬，裝潢先不算，貸款30年，一個月大概房貸要繳2.3萬，目前利率約1.3%，這樣下來，你原本可存下來的錢，扣掉繳房貸的錢，大概剩下2000元。這樣你覺得如何？

A先生：剩下2000元，那這樣好像有點卡太剛好了，這樣都不能有一點額外的花費，不然房貸就會繳不出來了。A先生的臉色稍稍一沈。

Stella：這樣是不是感覺很不安心，感覺這30年好沈重？而且，30年後你也60歲了，快退休了吧？那退休金的準備該怎麼辦？

A先生突然有被點大力提醒的感覺：對耶～那我沒有存到退休金，怎麼辦？好像變成窮得只剩下「房子」？那這樣的方式好像不OK，我還是要考量到我退休的生活，畢竟我認真工作就是為了將來的退休生活啊！

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Photo Credit: Shutterstock/達志影像

退休環遊世界重要？還是疼愛家人換房重要？

再舉一個家庭規劃的案例：有一對夫妻，育有一子一女，隨著孩子越來越大，夫妻兩思考著是否要換大一點的房子，家裡的空間足夠些讓生活品質更好，夫妻倆財務狀況穩定，估算過換大房子即使房貸支出會增加，仍然不會影響生活品質，也還有餘裕可以準備教育基金、為退休做準備，只是擔心會不會有沒算到的影響層面。因此在做決策前，與理財規劃顧問做了討論。

經過試算評估後，假如現在換大房，影響到的是未來退休生活需要延後三到五年；但這對先生來說，是最不想要的，他期望能如期退休，趁有體力時可以跟太太一起走遍世界、做志工。

因此理財規劃顧問與他們討論後，共同決定出一個折衷的方式：將現在的房子做個適度的裝修，以因應孩子的需要，支出從房貸常年期的增加變成裝修費用增加，雖然只是一個小小的變動，但先生的退休時間可以不用犧牲、不用延後，達成夫妻雙方都滿意的結果。

假如沒有透過科學化的數字試算，這對夫妻很可能因為先生疼愛太太而決定換大房，但等到20年後，會發現原本計畫退休時間到了，好像退休金不太夠，這時也只能降低退休生活開銷、或是延後退休時間，我想這就不會是開心、期望中的事了。

家庭理財規劃中，重視的是執行方案的平衡，而不是憑著感覺就由誰委屈犧牲生活品質，拼命工作來滿足財富的需求。透過量化數字計算各種的可行的方案後，全家人共同討論、選擇一個平衡的選項來執行，如此一來金錢成為家裡的祝福而非犧牲而來的結果。

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Photo Credit: Depositephotos

人生的時間只有一個，生活夢想、目標是複選，時間過了就過了不可能平行時空、倒帶重來，因此在設定目標時千萬別忽略了同時間進行、綜合評估的重要性，若是傾資源在單一目標上，到時候就會發現其他的目標得被迫改變了。

理想的方式是將預期的目標，依據個人的價值觀，具體量化，再透過不同的調整方案沙盤推演，再從個方案中找到適合自己的平衡點並落實執行，而不是船到橋頭自然直（或不直）的被動心態，只能消極地面對、礙於現實的接受，且在過程中安心、放心，讓時間的複利效果成為我們規劃的最大助力！

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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