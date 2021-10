瑞典、丹麥30歲以下停打莫德納，北歐各國憂心肌炎風險擬全面改打輝瑞BNT

文:吳宗宜

丹麥、瑞典率先暫停年輕人施打莫德納疫苗,北歐各國跟進?

瑞典和丹麥於10月6日宣布,由於擔心接種莫德納疫苗(Moderna)可能引發的心肌炎和心包膜炎副作用,將暫停為國內1991年以後出生的年輕民眾施打此款疫苗。

瑞典公衛主管機關指出,最新數據表示,接種莫德納疫苗將使民眾罹患心肌炎和心包膜炎(心臟周圍組織的發炎)的風險升高,因此決定至12月1日前,暫停30歲(含)以下的民眾接種莫德納疫苗。該聲明稱:「接種莫德納與引發心血管相關副作用的關係最明顯,在接種第二劑後的四週內(尤其是前兩週),患者發生心肌炎的風險更高。」

瑞典首席流行病學家泰格內爾(Anders Tegnell)表示:「公衛主管機關正密切注意這個情況,並迅速採取行動,以在確保COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫苗提供民眾有效的保護力的同時,盡可能確保民眾的安全。」

丹麥也表示,將停止18歲(含)以下的族群接種莫德納,丹麥公衛主管機關在一份聲明中稱:「初步數據顯示,接種莫德納疫苗可能會增加引發心肌炎的風險。」

瑞典和丹麥政府也均建議使用輝瑞BNT疫苗(Pfizer / BioNTech)取代莫德納。丹麥預防及傳染病局(Department of Preparedness and Infectious Diseases)局長松柏格(Bolette Søborg)指出:「基於預防原則,我們未來將只讓兒童和青少年接種輝瑞BNT疫苗,尤其是考慮到該疫苗是施打在兒童和青少年上數據最多的,特別是在美國和以色列都有許多兒童施打該款疫苗。」

挪威公共衛生研究院(Norwegian Institute of Public Health)也呼籲,30歲以下的年輕人選擇輝瑞BNT疫苗。

路透社報導,挪威公共衛生研究院感染控制部門負責人巴克漢姆(Geir Bukholm)就稱:「30歲以下的男性應優先接種輝瑞BNT疫苗而不是莫德納疫苗。」

芬蘭衛生與福利研究院首席研究員諾赫內克(Hanna Nohynek)博士,則告訴當地廣播公司YLE,芬蘭預計將在近日宣布他們是否繼續為青少年施打莫德納疫苗。

這些北歐國家的決定都是基於一項由丹麥的Statens Serum Institut(整理COVID-19在該國傳播情況的政府機構)、瑞典的醫療產品局(Medical Products Agency)、挪威的國家公共衛生研究所(National Institute of Public Health)和芬蘭健康與福利研究所(the Institute for Health and Welfare)共同發表的最新研究,研究指出「儘管機率仍很小,但施打疫苗會讓心臟肌肉、心包膜(含大血管根部的雙壁囊)、發炎的風險增加。」

這項研究報告尚未正式發表,目前初步數據已遞交給歐洲藥品管理局(European Medicines Agency,EMA)的不良反應委員會進行評估,最終結果預計在一個月左右出爐。

打還是不打?施打疫苗仍是利大於弊

莫德納和輝瑞BNT疫苗都是採用mRNA技術,但每劑所含的mRNA濃度上稍有不同(莫德納每劑100微克,輝瑞BNT每劑30微克)。

莫德納疫苗已得到53個國家/地區授權使用,今(2021)年1月,莫德納被批准用於歐盟27國18歲(含)以上所有人。7月,歐洲藥品管理局批准授權莫德納疫苗用於12至17歲的兒童,這是該疫苗首次適用於18歲以下的兒童,加拿大近期還批准將其用於12歲以下的兒童。另一方面,輝瑞BNT疫苗則早在5月就獲得歐洲藥品管理局准用於12歲以上兒童。

近日北歐兩國因為施打莫德納疫苗引發強烈副作用的疑慮,而宣布將暫停為青少年施打該疫苗,美國食品和藥物管理局(FDA)也在7月公布,關於莫德納和輝瑞BNT疫苗的修訂指南中,也指出施打疫苗可能會增加心肌炎和心包膜炎的風險。

然而,美國衛生官員強調,接種疫苗的好處仍然大於任何風險,FDA代理局長伍德科克(Janet Woodcock)在一份聲明中說:「考慮到已接種的疫苗劑量,引發心肌炎和心包炎的風險似乎非常低,鑑於COVID-19和相關的潛在併發症的風險,接種疫苗的好處仍大於風險。」

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)也表示:「大規模的數據顯示,莫德納和輝瑞BNT疫苗引發心肌炎的風險其實接近,而感染COVID-19引發心肌炎的機率,遠高於接種莫德納疫苗引發心肌炎的機率。」

美國疾病預防控制中心(CDC)已經確定了1200多例接種疫苗後,引發心肌炎或心包膜炎的案例,主要發生在30歲及以下的人群,他們曾接種莫德納或輝瑞BNT疫苗,這些人當中的絕大多數都已經康復。

根據美國CDC的數據,美國境內已施打了超過3億劑疫苗,而兩種疫苗相加,每百萬劑中只引發了12.6例此類副作用病例。

歐洲藥品管理局於7月時稱,施打莫德納和輝瑞BNT疫苗後出現心臟發炎,是一種非常罕見的副作用,主要發生在打完第二劑的年輕男性身上。

根據歐洲藥品管理局的數據,施打莫德納2000萬劑中出現19例心肌炎和19例心包膜炎,施打輝瑞BNT疫苗則在1.77億劑量中,出現145例心肌炎和138例心包膜炎

英國的藥品和保健品監管局(MHRA)也一直在調查疫苗與心肌炎的關聯:「病例模式顯示此在年輕男性中更頻繁發生,並且都是發生在接種第二劑疫苗後不久。這些事件極為罕見,而且通常很輕微,通常會在經過標準治療和休息後,在短時間內康復。」

澳洲的國家醫療監管機構治療用品管理局(TGA)也表示,他們正在密切關注這種罕見情況:「迄今為止,在澳洲接種了約18萬劑莫德納疫苗,還沒有出現確定的心肌炎和心包炎病例,但有3例疑似案例。」TGA表示將繼續與其他監管機構密切合作,包括共享相關訊息。

