瑞典、丹麥30歲以下停打莫德納，北歐各國憂心肌炎風險擬全面改打輝瑞BNT

文：吳宗宜

丹麥、瑞典率先暫停年輕人施打莫德納疫苗，北歐各國跟進？

瑞典和丹麥於10月6日宣布，由於擔心接種莫德納疫苗（Moderna）可能引發的心肌炎和心包膜炎副作用，將暫停為國內1991年以後出生的年輕民眾施打此款疫苗。

瑞典公衛主管機關指出，最新數據表示，接種莫德納疫苗將使民眾罹患心肌炎和心包膜炎（心臟周圍組織的發炎）的風險升高，因此決定至12月1日前，暫停30歲（含）以下的民眾接種莫德納疫苗。該聲明稱：「接種莫德納與引發心血管相關副作用的關係最明顯，在接種第二劑後的四週內（尤其是前兩週），患者發生心肌炎的風險更高。」

瑞典首席流行病學家泰格內爾（Anders Tegnell）表示：「公衛主管機關正密切注意這個情況，並迅速採取行動，以在確保COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗提供民眾有效的保護力的同時，盡可能確保民眾的安全。」

丹麥也表示，將停止18歲（含）以下的族群接種莫德納，丹麥公衛主管機關在一份聲明中稱：「初步數據顯示，接種莫德納疫苗可能會增加引發心肌炎的風險。」

瑞典和丹麥政府也均建議使用輝瑞BNT疫苗（Pfizer / BioNTech）取代莫德納。丹麥預防及傳染病局（Department of Preparedness and Infectious Diseases）局長松柏格（Bolette Søborg）指出：「基於預防原則，我們未來將只讓兒童和青少年接種輝瑞BNT疫苗，尤其是考慮到該疫苗是施打在兒童和青少年上數據最多的，特別是在美國和以色列都有許多兒童施打該款疫苗。」

挪威公共衛生研究院（Norwegian Institute of Public Health）也呼籲，30歲以下的年輕人選擇輝瑞BNT疫苗。

路透社報導，挪威公共衛生研究院感染控制部門負責人巴克漢姆（Geir Bukholm）就稱：「30歲以下的男性應優先接種輝瑞BNT疫苗而不是莫德納疫苗。」

芬蘭衛生與福利研究院首席研究員諾赫內克（Hanna Nohynek）博士，則告訴當地廣播公司YLE，芬蘭預計將在近日宣布他們是否繼續為青少年施打莫德納疫苗。

這些北歐國家的決定都是基於一項由丹麥的Statens Serum Institut（整理COVID-19在該國傳播情況的政府機構）、瑞典的醫療產品局（Medical Products Agency）、挪威的國家公共衛生研究所（National Institute of Public Health）和芬蘭健康與福利研究所（the Institute for Health and Welfare）共同發表的最新研究，研究指出「儘管機率仍很小，但施打疫苗會讓心臟肌肉、心包膜（含大血管根部的雙壁囊）、發炎的風險增加。」

這項研究報告尚未正式發表，目前初步數據已遞交給歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）的不良反應委員會進行評估，最終結果預計在一個月左右出爐。

Photo Credit: 中央社

打還是不打？施打疫苗仍是利大於弊

莫德納和輝瑞BNT疫苗都是採用mRNA技術，但每劑所含的mRNA濃度上稍有不同（莫德納每劑100微克，輝瑞BNT每劑30微克）。

莫德納疫苗已得到53個國家／地區授權使用，今（2021）年1月，莫德納被批准用於歐盟27國18歲（含）以上所有人。7月，歐洲藥品管理局批准授權莫德納疫苗用於12至17歲的兒童，這是該疫苗首次適用於18歲以下的兒童，加拿大近期還批准將其用於12歲以下的兒童。另一方面，輝瑞BNT疫苗則早在5月就獲得歐洲藥品管理局准用於12歲以上兒童。

近日北歐兩國因為施打莫德納疫苗引發強烈副作用的疑慮，而宣布將暫停為青少年施打該疫苗，美國食品和藥物管理局（FDA）也在7月公布，關於莫德納和輝瑞BNT疫苗的修訂指南中，也指出施打疫苗可能會增加心肌炎和心包膜炎的風險。

然而，美國衛生官員強調，接種疫苗的好處仍然大於任何風險，FDA代理局長伍德科克（Janet Woodcock）在一份聲明中說：「考慮到已接種的疫苗劑量，引發心肌炎和心包炎的風險似乎非常低，鑑於COVID-19和相關的潛在併發症的風險，接種疫苗的好處仍大於風險。」

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）也表示：「大規模的數據顯示，莫德納和輝瑞BNT疫苗引發心肌炎的風險其實接近，而感染COVID-19引發心肌炎的機率，遠高於接種莫德納疫苗引發心肌炎的機率。」

美國疾病預防控制中心（CDC）已經確定了1200多例接種疫苗後，引發心肌炎或心包膜炎的案例，主要發生在30歲及以下的人群，他們曾接種莫德納或輝瑞BNT疫苗，這些人當中的絕大多數都已經康復。

根據美國CDC的數據，美國境內已施打了超過3億劑疫苗，而兩種疫苗相加，每百萬劑中只引發了12.6例此類副作用病例。

歐洲藥品管理局於7月時稱，施打莫德納和輝瑞BNT疫苗後出現心臟發炎，是一種非常罕見的副作用，主要發生在打完第二劑的年輕男性身上。

根據歐洲藥品管理局的數據，施打莫德納2000萬劑中出現19例心肌炎和19例心包膜炎，施打輝瑞BNT疫苗則在1.77億劑量中，出現145例心肌炎和138例心包膜炎

英國的藥品和保健品監管局（MHRA）也一直在調查疫苗與心肌炎的關聯：「病例模式顯示此在年輕男性中更頻繁發生，並且都是發生在接種第二劑疫苗後不久。這些事件極為罕見，而且通常很輕微，通常會在經過標準治療和休息後，在短時間內康復。」

澳洲的國家醫療監管機構治療用品管理局（TGA）也表示，他們正在密切關注這種罕見情況：「迄今為止，在澳洲接種了約18萬劑莫德納疫苗，還沒有出現確定的心肌炎和心包炎病例，但有3例疑似案例。」TGA表示將繼續與其他監管機構密切合作，包括共享相關訊息。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範