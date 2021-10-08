基本工資調漲出爐：月薪增至25250元、時薪168元，蔡政府上任來調幅最大一次

基本工資確定調漲，基本工資審議委員會今（8）日開會，確定明（2022）年起，基本工資月薪將從現行的2萬4000元調升至2萬5250元，時薪則從160元調至168元，月薪調幅約為5.2%，時薪調幅約5%，成為蔡英文政府上任以來的最高調幅。

現行基本工資為月薪新台幣24000元、時薪新台幣160元，在會議召開前，勞資雙方針對調幅都提出建議。

去年受疫情影響，基本工資調漲創下史上最小調幅，僅調0.84%，等於月薪只漲200元、時薪多2元，勞方希望總統蔡英文能夠履行任內基本工資達3萬元的承諾，穩健調高基本工資，並把去年欠的「一次補回來」，喊出漲幅10%的訴求，要求時薪上調至2萬6400元、時薪176元。

不過資方代表認為，基本工資調漲加重營運負擔，不建議調漲基本工資。全國產業總工會（簡稱工總）刻意選在基本工資審議委員會召開前發布報告，受訪的200家產業中，幾乎全數產業表示基本工資調漲將加重營運負擔，反對調漲基本工資，若政府一定要調漲，93%業者只能接受3%的調幅，調漲後月薪2萬4720元、時薪160元。商總則建議最好延後調漲，中小企業代表今甚至喊話盼能凍漲。

不過針對主計總處預測，今年經濟成長率為5.88%，國發會更認為有機會突破6%，經濟情勢大好，包括行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等政府官員相繼表態經濟果實應由勞資共享，外界事前就一致看好調漲勢在必行。

從調漲結果可見，勞資雙方達成了共識，調幅約5%，也就是蔡英文2016就任以來「連6漲」，也是調幅最高一次。

實施時間 月薪（調幅） 時薪（調幅） 2017年 2萬1009元（+5%） 133元（+5.6%） 2018年 2萬2000元（+4.7%） 140元（+5.3%） 2019年 2萬3100元（+5%） 150元（+7.1%） 2020年 2萬3800元（+3%） 158元（+5.3%） 2021年 2萬4000元（+0.8%） 160元（+1.3%） 2022年 2萬5250元（+5.2%） 168元（+5%）

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範