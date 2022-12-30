2022/12/30,
社會

涉內線交易案遭檢方搜索約談，基亞董座張世忠等18人交保請回，高端：基層員工涉案與公司無關

涉內線交易案遭檢方搜索約談，基亞董座張世忠等18人交保請回，高端：基層員工涉案與公司無關
photo credit:中央社。圖為基亞董事長張世忠

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自2020年疫情爆發後，高端公司的股價一度翻漲數倍，疑似在公告利多和利空重訊息前，涉嫌內線交易可能。士林地檢署去年6月開始調查，過濾投資人交易資料並清查資金，發現疑似有公司內部人員洩漏消息給親友，藉此偷跑購買高端股票。

高端疫苗公司以及其母公司基亞生技疑似涉嫌內線交易，昨（29）日晚間遭調查局指揮士林地檢署進行搜索，約談包含董事長張世忠在內等18人，今（30）日早上陸續交保。士林地檢署今天早上也開記者會表示，會積極分析比對搜索扣押事證，釐清犯罪事實。高端則透過聲明表示，基層員工因個人股票交易情形可能違反《證交法》，與公司無關。

《中央社》報導，檢調昨天共約談張世忠等18人，其中17人移送士林地檢署複訊。檢察官複訊後將11人請回，另諭知6人交保，基亞董事長張世忠30萬元交保，基亞董事張姿玲、黃子亮各50萬元交保，基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。另有施姓、王姓被告各以新台幣10萬元、5萬元交保。

自2020年新冠肺炎疫情爆發後，高端公司的股價一度翻漲數倍，疑似在公告利多和利空重訊息前，涉嫌內線交易的可能。士林地檢署自去年6月開始成立專案小組調查，過濾投資人交易資料並清查資金，發現疑似有公司內部人員洩漏消息給親友，藉此偷跑購買高端股票。

清查資金發現非常規交易

士林地檢署新聞稿指出，受理高端公司股票涉及內線交易、非常規交易等案後，已多次向證券櫃檯買賣中心函調高端公司股票交易相關資料。櫃買中心依檢方設定的時段提供交易分析報告，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各時段異常交易投資人，並函請衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，且召開多次專案會議，分析清查可疑交易。

士檢表示，偵辦期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為。

檢察官指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電、文件等物，相關涉嫌人陸續到案接受訊問中，以查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息的管道以及釐清交易細節，保全相關事證。

新聞稿指出，檢方將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對今天搜索扣押事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易之公平、公正，保障投資人權益，健全市場發展。

士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁今日早上招開記者會，針對為何在去年就接獲高檢署指示調查，會到昨29日才發動搜索？檢方表示，自收案後就持續在跟櫃買中心索取交易資料，調查過程較長、內容複雜需釐清，直到今年初又接獲基亞公司疑似有內線和非常規交易，認為兩案有關聯性，才會合併調查至今。

法務部調查局新聞稿表示，經調查發現，高端公司自民國109年2月至110年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易。

調查局指出，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查，抽絲剝繭發現有內部人涉嫌洩漏消息給親友購買高端公司股票，偵辦時機已臻成熟，因此與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。調查局表示，一直將內線交易、財報不實、非常規交易、掏空資產等股市犯罪，列為重大企業貪瀆案件並積極偵辦。

新聞稿也提到，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受到投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；調查局恪遵證據辦案原則，秉持毋枉毋縱精神，以維持金融市場秩序，並為投資大眾營造安全誠信的投資環境。

高端：基層員工可能違法，與公司無關

對此，高端公司發布新聞稿澄清，「有關新聞報導公司涉內線交易、檢調搜索調查一事，本公司今（29）日有兩名竹北工廠非主管職之基層員工，因個人股票交易情形可能違反《證交法》，在今日接受檢調約談，而檢調搜索地點均為員工之私人住所，與公司無關」。

基亞重大訊息指出，公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

此消息也影響高端疫苗、基亞今日開盤暴跌，高端早盤股價一度下跌5.8元，大跌8.5%，股價最低來到62.2元，基亞則下跌最多3.35元，重挫9.37%，股價最低來到32.4元。集團股云辰（2390）同樣跌逾8.2%。

立法院國民黨團今天則呼籲，檢調查辦應勿枉勿縱，除涉案公司內部外，也應調查相關政務官及其家屬有沒有涉入內線交易，不要只查基層與小咖。

國民黨團總召曾銘宗更點名，衛福部長薛瑞元抹黑國民黨打擊內線交易是做空股票，如今檢調著手查辦高端內線交易，薛應該下台，若堅不下台國民黨團「絕不善罷甘休」，將拉高抗爭指向行政院與總統府，「誰敢留薛試試看」。

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核稿編輯：翁世航


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