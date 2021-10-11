德國綠黨、自民黨和社民黨展開第一輪組閣摸底會談，「紅綠燈聯盟」有望成行？

文：德國之聲中文網

德國大選後的第一輪組閣摸底會談將在綠黨、自民黨和社民黨之間展開。此前，三個黨派分別舉行了雙邊的小範圍接觸。此外綠黨和自民黨也分別同第二大黨——梅克爾（Angela Merkel）的聯盟黨舉行了前期接觸。

新一屆政府的組成，目前可能的選項一是由社民黨（紅）、綠黨和自民黨（黃）組成「紅綠燈」聯盟；二是由聯盟黨（黑）、綠黨和自民黨（黃）組成所謂的「牙買加」聯盟，但前提是紅綠燈組閣失敗。

由於社民黨和聯盟黨的議席相差不多，且均有意領導政府，因此綠黨和自民黨的態度成為關鍵。而大概率的可能性是，這兩個較小的黨將一起決定，誰將入主總理府。現在兩黨先向社民黨招手。作為新的聯邦議院第一大黨，社民黨理論上也擁有優先組閣權。

最大交集

週三（10月6日），綠黨首先表態提議與自民黨和社民黨展開摸底談判。綠黨主席貝爾柏克（Annalena Baerbock）表示，德國面臨艱巨的挑戰，新政府應盡快組成，以承擔起任務。綠黨另一位主席哈貝克（Robert Harbeck）稱，在前期會晤後可以設想，綠黨與社民黨和自民黨的政策主張應有最大的交集，尤其是在社會和福利政策方面。但他同時補充說，這並不意味著 「牙買加」聯盟不再是一個選項。

在綠黨率先表態後，自民黨也宣佈加入「紅綠燈」摸底會談。該黨主席林德納（Christian Lindner）表示，「牙買加」聯盟仍然是一個有堅實基礎的選項。但他同時批評聯盟黨內部領導混亂，人心渙散，讓人對其承擔政府領導的能力和意願產生懷疑。

在綠黨和自民黨明確摸底會談的方向後，聯盟黨（基民盟+基社盟）方面對此表示失望。基社盟主席索德爾（Markus Söder）稱，這一決定「實際上是對牙買加說不」。

摸底：秘而不宣

但基民盟主席拉舍特（Armin Laschet）仍表示，該黨願意繼續就組閣進行對話。索德爾表示，基社盟原則上對組閣會談持開放態度，但前提條件是紅綠燈組閣談判無果，他說，在對方有結果之前同步進行影子組閣會談「是沒有意義的」。

從政治光譜和歷史上的組閣經驗來看，高舉市場自由旗幟的自民黨和保守中右的聯盟黨是「天然搭檔」，而同屬中左派的社民黨和綠黨則是志同道合的夥伴。而綠黨和自民黨也一直表示，它們最理想的聯合執政夥伴分別是社民黨和聯盟黨。

週四的摸底會談開始前，社民黨高層表現出信心滿滿。該黨秘書長克林拜爾（Lars Klingbeil）接受媒體採訪時說：「我現在完全沒有設想會談會得不出結果」。據路透社援引知情人士報導，會談可能持續一週左右。根據與會各黨事先的約定，會談的具體內容將不會對外界透露。

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