本土+0、新增12例境外移入：88萬劑BNT、113.21萬劑莫德納將到貨

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增12例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為7例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，其中11例分別自美國（2例）、馬來西亞、菲律賓、緬甸（4例）、英國、日本及印尼入境，還有1例調查中，入境日介於9月13日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

88萬劑BNT、113.21萬劑莫德納到貨，指揮中心加開BNT第一劑

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第7批BNT疫苗88.92萬劑，在今日上午順利運抵桃園國際機場，完成封緘檢驗作業後會由指揮中心統一分配。

另外，我國採購的113.21萬劑莫德納疫苗已經從美國起飛，預定今晚抵達桃園國際機場。這是我國採購到貨的第8批，目前共有371.21萬劑到貨，

指揮中心今日公布加開第11期BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種對象。BNT疫苗第一劑的部分，加開45歲以上民眾施打，其餘包含22至12歲民眾以及18歲以上第9類對象，均可以在10月11日上午10時至10月13日中午12時進行預約。

AZ疫苗第二劑的部分，則加開7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾，以及7月30日前已接種AZ第一劑的54歲以上民眾，這些民眾可以在10月12日上午10時至10月13日中午12時進行預約。

莊人祥說明學生接種BNT昏迷事件、陳宗彥談10月底目標接種率7成

莊人祥今日公布高端疫苗接種後的嚴重不良事件通報，目前共出現158件，包含22件死亡、1件疑似嚴重過敏反應，135件其他疑似嚴重不良事件。

日前桃園有一名學生接種BNT疫苗後昏迷，發言人莊人祥表示，該名學生9月24日進行校園接種，3天內持續肌肉疼痛，之後就沒有其他不適症狀。直到10月5日晚間發燒，6日出現呼吸喘、心搏過速等症狀，目前在醫院加護病房用葉克膜救治，情況良好、也會持續關注。

至於12至17歲的學童應何時施打第二劑BNT疫苗，莊人祥表示還沒有定論，但會視疫苗到貨的狀況，先讓施打BNT滿4週的成人做第二劑接種，並持續觀察，將來學童若要接種第二劑還是會有同意書。

副指揮官陳宗彥回應媒體提問時表示，10月底為7成的民眾接種是目標，而依照目前到貨狀況，應可以順利依照原訂時程施打完畢。日後降級會考慮疫苗施打覆蓋率，也會同時注意國內疫情發展，並綜合考慮周邊國家疫情狀況等等因素。

另外，全國監所收容人在這個月月底之前就會施打第一劑，月中會將疫苗分配下去。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內發現的突破性感染已經有118例，顯示出雖然完整接種的旅客越來越多，但Delta病毒感染力確實很強，也提醒民眾就算接種了完整兩劑疫苗，出國還是要維持好戴口罩、勤洗手等良好習慣。此外即便染疫，打了兩劑疫苗也會有效降低重症死亡的風險。

高鐵開放自由座執行面困難，待疫情穩定決定

日前交通部規劃開放高鐵自由座、但不賣站票，對此，羅一鈞透露昨天有邀請高鐵和交通部進行跨部會協調，高鐵公司當時盤點了執行面的困難，包含旅客在列車上站著時，要有效移動座位並不容易，人潮疏導無法有效管理，且自由座的旅客在月台上會發生擁擠情形。

另外，由於高鐵預約系統開放28天的預約售票，未來28天12節車廂的車票都賣出去了，因此如果要修改自由座政策也需要一個月的時間，因此還是會等到疫情穩定、接種率提高，才會請高鐵開放比較適合的自由座管理措施。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範