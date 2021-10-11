潛水客在西班牙海岸發現大量古羅馬金幣，失落的寶藏堆見證西羅馬帝國衰亡

文：Yi-ching Kuai

根據西班牙阿利坎特大學（University of Alicante）發布的新聞稿，路易斯・倫斯（Luis Lens）、塞薩爾・吉梅諾（César Gimeno）和家人於8月24日，在地中海沿岸小鎮旅遊聖地哈韋亞（Xàbia） 的波蒂丘島（Portitxol）度假時， 兩人租了浮潛裝備，打算自由潛水順便撿垃圾美化環境，卻在波蒂丘灣中有意外的發現。

倫斯注意到海底有微弱的閃光，前往查看時，發現一枚硬幣「在一個小洞裡，像卡在玻璃瓶瓶頸。」清理乾淨硬幣表面後，倫斯看到上面有「一個古老的圖像，像是希臘或羅馬人臉。」出於好奇，兩人潛入水下約20英尺的岩石裂縫中，花了兩個小時，用瑞士軍刀的開瓶器挖出8枚錢幣。

波蒂丘灣是以豐富的水下考古遺跡而聞名，此前研究曾在該地區發現過錨、雙耳瓶、陶瓷和與古代航海相關的人工製品。

兩人對此一發現大為震驚。「我們把找到的八枚硬幣放入裝著海水的玻璃罐中，」倫斯說。兩人隨後聯繫了地方當局，與來自哈韋亞市、阿利坎特大學和西班牙國民警衛隊的水下考古學家一起返回。隨後考古學家進一步潛水又找到了45枚錢幣。考古團隊最終取回了53個錢幣、3枚銅釘和一些鉛碎片，可能是寶藏箱的殘骸。

「這太不可思議了，找到寶藏是每個孩子的夢想。」倫斯告訴西班牙國家報（El País）。

這是在西班牙和歐洲發現最數量最多的羅馬金幣

考古與歷史遺產研究所的科學家隨後對錢幣進行了分析，確定它們的年代可追溯到公元364年到408年之間，當時西羅馬帝國日漸衰弱。每枚硬幣重約0.1盎司（4.5公克）。

儘管年代久遠，但這些錢幣保存得非常完好，銘文清晰可辨，使團隊能夠識別出來自許多羅馬皇帝統治時期的錢幣。「就好像是昨天鑄造的，」阿利坎特大學古代歷史教授、水下考古學家團隊負責人比達爾 （Jaime Molina Vidal）說。

三枚來自瓦倫丁尼安一世（Valentinian I）、七個來自瓦倫丁尼安二世（Valentinian II）、15個來自狄奧多西一世（Theodosius I）、17個來自阿卡狄奧斯（Arcadius）、10個來自霍諾里烏斯（Honorius），還有一枚錢幣無法辨認，因為它的銘文被劃傷了。

考古學家將在未來幾週內對該遺址進行進一步挖掘。比達爾說，這是在歐洲發現的最多的羅馬金幣。

「這非常重要，極其寶貴。」比達爾向CNN強調，這些錢幣可能是人故意藏起來的，而不是因意外沉船而掉落海底。可能是當地富有的地主為了避免財物遭入侵者染指，所以特別沉入海中。

根據聲明，伊朗阿蘭人（Alans）、日耳曼蘇維人（Suevi）和汪達爾人（Vandals）在內等非羅馬的部落「蠻族」，利用衰敗的西羅馬帝國留下的權力真空，向羅馬行省西班牙（Hispania，相當於現在的西班牙和葡萄牙）進軍，並在大約409年從羅馬人手中奪下了伊比利亞半島。

外族入侵伊比利半島，失落寶藏記錄西羅馬帝國衰亡

「諸多城市衰退，權力轉移到了鄉下的大型羅馬莊園（Roman villas），」比達爾告訴國家報。「貿易止息，財富的來源變成農業和畜牧業。」

據比達爾說，錢幣的所有人可能在混亂的情況下無法使用這些錢，但希望能保存起來以備後用，那個人顯然是在船上取出錢幣沉入海灣，但在能取回財寶之前就死了，讓這批寶藏從此沉沒1500年沒有任何人發現。

比達爾說：「我們面對著一份奇妙的、紀錄阿蘭人來到此地的考古記錄。……這是在西班牙和歐洲發現最數量最多的羅馬金幣。這項考古和歷史發現，提供關於西羅馬帝國滅亡的最後階段大量新訊息，意義非凡。」（公元395年，羅馬帝國分裂為兩部分：西羅馬帝國，以羅馬為首都；東羅馬帝國或稱拜占庭帝國，以君士坦丁堡為首都。）

「成套金幣並不常見，」比達爾告訴《國家報》，並補充說波蒂丘灣是從羅馬伊比利亞省出發前往羅馬的船隻，在航行到巴里亞利群島（Balearic Islands）之前停靠的地方，巴里亞利群島包括現代的馬約卡島（Mallorca）和伊比薩島（Ibiza）。

比達爾說，有鑑於考古學家沒有發現附近有沉船的證據，可能有人故意將寶藏埋在那裡，不讓「蠻族」（可能是阿蘭人）染指：「這項發現告訴了我們一個以恐懼為背景的故事，那是一個即將結束的世界——羅馬帝國的世界。」

53枚錢幣將在修復後，展出於哈韋亞的索萊布拉斯科考古和民族博物館（Soler Blasco Archaeological and Ethnographic Museum）。進一步考古探索將由瓦倫西亞（Valencia）當地政府資助，政府已向考古團隊撥款1萬7800歐元（約57萬新台幣）。比達爾和他的團隊計劃在未來幾週內在現場進行進一步挖掘，以確定附近是否有沉船。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航