NFT市場超火熱！第三季交易量破3000億，較前一季暴增7倍

你或許會感到很驚訝，網路上隨手可複製的「數位畫作」竟然也有廣大市場，上月來自日本的小朋友，隨手畫了幾幅畫作後，以非同質化代幣（NFT）形式放上網拍賣，竟獲得每幅數十萬台幣的報酬，而隨區塊鏈技術演進，今（2021）年第三季NFT市場火爆，交易量高達107億美元（新台幣3070億元），較前一季暴增7倍以上。

NFT市場火熱，交易量持續創新高

數據分析平台DappRadar統計，今年8月NFT交易量突破52億美元（新台幣1492億元），9月交易量也超過40億美元，使第三季交易量季增幅高達704%。

非同質代幣（Non-fungible tokens，NFT）：與加密貨幣相同均是建立在區塊鏈上的加密資產。加密貨幣如比特幣是每顆等值，但NFT並不能等值交換，每個NFT的市場價值都是不同等、非同質，且不可分割的，類型包含：數位畫作、數位球員卡以及數位音樂等。

「NFT讓藝術品、音樂在網路上重生。」《關鍵評論網》採訪NFT收藏家David強調，收到區塊鏈技術的保護，沒有人可以修改這些數位作品的紀錄，持有人就像是收藏家一樣。

DappRadar資料顯示，除了藝術品、音樂外，目前NFT主要應用則是在遊戲虛擬商品。今年第三季NFT交易量當中有23億美元（新台幣660億元）來自遊戲的比重達22％。

加密貨幣領域的先驅William Quigley指出，消費品的角度來看，NFT的未來並不是單價100萬美元的NFT商品，而是100萬個NFT，每個售價1美元的商品，這樣全新的市場，更令人值得期待。

不過，布里斯託大學（University of Bristol）經濟學副教授Jo Michell對此批評說：「NFT這種新的交易和未知的工具，與其說是一種投資形式，不如說是一種賭博」。

如果市場趨勢不是由可預測的行為驅動，那就是高風險的賭博。Jo Michell強調，很多市場瘋狂之舉都是由群體盲目追趕推動的結果，而歷史上著名的例子就是「17世紀荷蘭的鬱金香狂熱泡沫」。

針對NFT遭到炒作，可能導致泡沫化的問題，《關鍵評論網》採訪台灣知名的音樂NTF發行公司Fansi共同創辦人暨執行長TK Chen認為，對產業而言「泡沫化」是好事，這意味有更多資源進來，而在泡沫破滅後投機者會離開，留下的是真正想投入NFT產業的人。

他繼續說明，NFT是一種新科技，應以不同的角度看待，其中NFT是未來虛擬世界「元宇宙」（metaverse）的基礎。TK Chen不諱言地說，「沒有NFT就沒有元宇宙」，而當讓數位虛擬跟現實疊合時，這將是巨大的產業變化。

Fansi 官方網頁 台灣音樂發行商——Fansi官方網頁，以NTF區塊鏈技術，和眾多歌手簽約合作。

NFT新應用：一種潛在元宇宙經濟模式

「我敢打賭，元宇宙的收入模式將是NFT。」William Quigley肯定的說，在螢幕遊戲（電視、電腦）中，現在的收入模式是虛擬物品，每年的收入為1750億美元。他同時認為，元宇宙的應用，比螢幕遊戲有更多發展空間，因為它是現實交織的一切，而不僅僅是虛擬遊戲。

元宇宙（metaverse）：透過物聯網、AI（人工智慧）、數位分身等工具將虛實世界整合，一旦能實現，戴上AR（擴增實境）眼鏡、VR（虛擬實境）頭盔就可即時操作遠方的工具、讓虛擬和真實世界相互交織。

David也表示贊同，NFT的應用層面很廣，不應該只把它當作投資或賭博來看，許多新興的產業就可能需要此技術，像是身分證明、金融票據以及票務等，都可以利用NFT創新，而元宇宙更是充滿想像，就可就是電影《一級玩家》那樣的場景。

NFT在元宇宙中扮演關鍵角色。東方證券分析師張穎研究報告也指出，由它不可篡改且獨一無二的特性，適合數位平台、遊戲平台以及共享經濟，是連結元宇宙底層（硬體裝置）和上層（社交、購物等）間的橋樑。

而為了維繫元宇宙世界的架構，需要一套完整、縝密的技術支撐，元宇宙的治理。張穎分析報中談道：「NFT可以當作激勵、推動元宇宙的媒介，扮演該世界中關鍵的資產角色」。

「沒有『擁有權』，那個物品就無法被認真看待，」TK Chen對此說明，有NFT為基礎，原宇宙才能以發展，進而將虛寶、獎勵當是一種真實資產，那樣完全是不一樣的動機，甚至產生投資報酬的概念，而且可以透過區塊鏈，移轉到其他遊戲去運用，資產轉換更靈活。

TK Chen樂觀表示，國外的NFT越來越火熱，而NFT在台灣步入軌道成長中，以Fansi而言，近日與剛出道的歌手簽約發行NFT唱片，才短短不到一周的時間，即獲得了比上架串流平台兩年，還要豐厚的收入。

他強調，由於NFT的特質，歌手和鐵粉關係更為緊密，衍伸出許多模式，例如利用NFT技術售票，邀請鐵粉以VIP參與演唱會，進一步杜絕黃牛票。他相信未來其產業也會持續向上發展，將會有更多不同面貌出現在大眾面前。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航