公投前最後衝刺：民進黨北高大動員「四個不同意」，蔡英文強調美豬是「重中之重」

四大公投明（18）日投票，民進黨今晚7點在高雄舉辦大型公投晚會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將登場催票，蔡英文晚間先在高雄登場後然後趕回台北晚會進行壓軸演說。

蔡英文表示，身為總統她要請求台灣人民，理解國家處境及生存發展必要，支持政府讓國際社會看到台灣的決心，更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。

民進黨凱道晚會，安排新竹市長林智堅、賴副總統、民進黨台北市黨部主委吳怡農、前立委陳柏惟、台中第2選區立委補選候選人林靜儀、立委林昶佐、內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌輪番上台宣講。

先前被罷免的台灣基進前立委陳柏惟以及林靜儀都應邀到場參加民進黨在凱道的晚會。陳柏惟表示，雖然他被罷免，但他沒失志、沒怨嘆，繼續出門拚民主拚未來。

陳柏惟上台後高喊「台灣隊站出來」，他並強調，台灣要走向國際，明天需要大家站出來投票，這一次要跟全世界說，要用「台灣」的名字跟全世界做朋友。台灣人民有理性判斷，國民黨都沒交代自己立場轉變的原因，但我們要堅持為台灣打拚，明天出門投票。

陳柏惟表示，自己面臨罷免時，國民黨用看板指控他支持「萊豬進入校園」，以這種不老實的方式將他罷免，因此明天的美豬投票，就是要跟國民黨說不要再亂了，「你的白賊豪洨，我們都有眼睛在看，也都有理性分析」。

林靜儀批評，公投是因為代議士的不作為，在在立法院不作為的，就是提出這些公投案的政黨，不願意質詢、沒有能力好好議事，還濫用公投的權力。不負責任提出各式各樣的錯假言論，而我們如果還被他們情緒和消息所操弄，最後負責任的不僅是自己，還有世世代代的子孫。

林昶佐則說，他踏入立法院後，深耕外交及國防委員會，台灣加深與其他民主國家的合作、確保台灣的國際地位提升，是他最關心的議題。這幾年來，台灣人民漸漸受到國際的重視與肯定，成為民主陣營的重要夥伴。然而，林昶佐說，萊豬議題在被嚴重的政治操作下，卻可能會與台灣長年來好不容易奠定的正面形象，背道而馳。

林昶佐指出，萊豬進口是國際承諾及貿易議題，在政府與全民配合下，去年守住非洲豬瘟，台灣豬也不再是口蹄疫疫區，23年來總算有機會，台灣豬肉可以到國際市場去打拚，讓國際可以享用美味的台灣豬。

但是，希望參與國際，就要信守多年來的國際承諾，遵照國際的食安標準，想推銷台灣安全又健康的肉品，就不能歧視別人符合安全健康的肉品。尤其CODEX早在2012年就訂出國際標準，台灣針對內臟標準還訂得比CODEX還嚴格，更別提萊牛進口9年多來，沒有發生過任何食安問題，深獲台灣民眾喜愛。

Photo Credit:中央社

蔡英文最後壓軸登場，現場氣氛也十分沸騰，蔡英文一案一案展開論述，最後談到美豬，表示這是「重中之重」，最具挑戰性議題，她強調，美豬這是科學問題。9年前馬政府開放美牛，沒造成食安問題，「牛肉如此、豬肉也是，開放進口不代表選擇受限，消費者可以自由選擇。」

蔡英文解釋，民進黨在野時擔心萊克多巴胺議題，但是國際標準訂定後，他們接受，開放美牛9年驗證了風險是可以透過把關掌握的，因此才決定進一步開放美豬，解決台美貿易關係障礙。

蔡英文說，因為台灣開放美豬，今年美國宣布重啟TIFA（台美貿易暨投資架構協定），未來能跟美國簽FTA（自由貿易協定）。如果要加入CPTPP這樣的高標準組織，但成員希望他們遵守規則，打開市場，外國在看台灣如何處理美豬議題，這題非常關鍵。

蔡英文也說，台灣有半導體、科技業，也有傳統貿易出口，為打開國際市場，台灣走的路比其他國家更艱難，「因為我們有個鄰居阻止我們走向國際，但台灣一定要走出去，克服中國干擾，因此這題是重中之重，一定要投下不同意。」

蔡英文也表示，政府沒有因為發展經濟不顧生態環境，三接是一個雙贏方案。她也對核電有期待朋友說幾句話，但重啟核四絕對不是選項，核四廠坐落在地震斷層帶將是災難，重啟核四將耗費鉅資以及十年以上的時間。

在公投綁大選部分，總統提醒，這一次公投與大選分開，今天才能在公投的最後一場說明會，向大家解釋說服投下四個不同意，如果是合併選舉，激烈的選情對人、對黨的喜歡與不喜歡，一定會影響對事情的判斷，所以讓公投歸公投、選舉歸選舉，讓台灣的民主更優質。

蔡英文最後說，台灣有個鄰居用盡全力阻止台灣走向世界，但為了台灣的生存發展，一定要走出去」，「生為總統，我將請求台灣人民，理解國家的處境，以及生存發展的必要，支持政府的立場」，讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。也呼籲支持者，公投宣傳在明天投票結束前都可以繼續拉票、繼續宣傳投下四個不同意。

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核稿編輯：楊士範