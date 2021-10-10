50年前採訪約翰藍儂夫婦的錄音帶（包含未公開歌曲），在丹麥以5萬歐元拍賣售出

文：Yi-ching Kuai



50年前，四名丹麥學生為了校刊採訪了約翰・藍儂（John Lennon）夫婦，錄下了從未公開過的歌曲；50年後，當年的學生如今年近70歲，決定將採訪錄音帶拍賣。

塵封半世紀，5萬歐元售出

這段33分鐘的錄音已經保存了50多年，在約翰・藍儂1970年拜訪丹麥時錄製，內容是約翰・藍儂和小野洋子接受四名丹麥學生採訪，其中包括一首從未發行過的歌曲。半個多世紀後，現年已60多歲的同學們決定把老式的白色卡式錄音帶，加上這場偶遇的照片集出售。

布魯恩・拉斯穆森（Bruun Rasmussen）拍賣行表示，這捲錄音帶連同會議的照片一起出售，要價估計在2萬7000至4萬歐元（新台幣87萬到130萬）之間 ，今（2021）年9月28日在哥本哈根最終以5萬歐元（新台幣161萬）的價格售出了。 「通過拍賣，他們希望傳遞約翰藍儂所代表的訊息。」拍賣負責人艾莉莎・布魯恩・拉斯穆森（Alexa Bruun Rasmussen）說。

「我們所有人現在都快70歲了，所以我們相信，如果把錄音帶公開會更有意義，而不是繼續放在我們放了這麼多年的保險箱裡，公開了搞不好會有收藏家喜歡聽。」採訪藍儂的四個朋友之一，卡斯滕・霍金（Karsten Hoejen）說。

負責此次拍賣的拍賣行表示，買家是國際人士，通過電話出價。目前沒有透露其他細節。拉斯穆森說，買家可能是「對約翰・藍儂非常熱情的人」。

霍金仍然會聽披頭四和約翰・藍儂的歌，最喜歡的是〈Imagine〉。

世上唯一的錄音，拍賣行難以置信

1970年1月5日，四名丹麥少年成功錄製了這對夫婦為當地學校的校刊採訪的錄音帶。錄音包括兩人在聖誕樹下跳舞的同時哼著聖誕歌曲，藍儂彈著吉他唱著熱門歌曲〈Give Peace a Chance〉（給和平一個機會）。

兩人還表演了一首名為〈Radio Peace〉（無線電和平）的短曲。藍儂夫婦當時想在阿姆斯特丹開設一家同名廣播電台，作為和平運動的一部分，這首歌就是為廣播電台寫的主題曲。

霍金補充：「電台從未上線，歌曲也從未發行，據我們所知，這首歌唯一存在的地方就是我們的錄音帶上。」

拉斯穆森注意到錄音「老式」的魅力，錄音與會議照片和專刊採訪的校刊一起出售。 「要聽這捲33分鐘的錄音帶，你需要一個老式的錄音帶播放器，我想懷舊的部分會增加它的價值。」

自從2002年幾位朋友們意識到錄音帶的潛在價值後，這捲側面寫著拼錯的「約翰・藍儂」（把John Lennon拼成John Lenon）的錄音帶就一直存放在保險箱中。

布魯恩・拉斯穆森拍賣行把錄音帶、23張隨附照片以及霍金紀錄這次遭遇的校刊一併售出。

「（拍賣行）內部因為這件事非常激動。大家一開始的反應都是：『這是真的嗎？這真的會是真的嗎？』」 拉斯穆森講起霍金第一次接觸他們的時候，「我們以前從未經手過這樣的錄音，更何況是像約翰・藍儂這樣的明星，幾乎令人難以置信。」

採訪結束幾個月後，披頭四樂隊就解散了。十年後的1980年，藍儂在紐約被一名明顯有妄想症的槍手馬克・大衛・查普曼（Mark David Chapman）射殺，兇手在此前曾要求簽名。藍儂逝世時年僅40歲。

時至今日，對披頭四樂隊紀念品的市場需求依然強勁。去（2020）年，藍儂標誌性的圓形眼鏡在蘇富比拍賣會上以約5萬1500歐元（新台幣166萬）的價格拍賣。

「這樣的錄音確實非常罕見，」拉斯穆森告訴BBC。「我們不確定是否還有其他類似的錄音，因為這是非官方錄音。」

她說當時還有其他一些錄音，然而，都是官方媒體採訪。

少年翹課去見藍儂，遇暴風雪錯過記者會，卻因此紀錄稀有會面

1969年12月下旬，藍儂與小野洋子抵達白雪皚皚的丹麥，探望小野當時五歲的女兒京子（Kyoko Cox），在丹麥西海岸日德蘭西北部曲半島（Thy）的一個小鎮度過了數週。小野洋子的前夫，也是京子的父親，安東尼・考克斯（Anthony Cox），和妻子梅琳達（Melinda）住在那裡。

最初他們沒有引起太多注意，但消息終究不脛而走，於是召開記者會。

四名少年說服了他們的校長讓他們翹課去參加記者會，希望能見到他們的偶像並在校刊上寫下來。「週日晚上，我們幾個開了一場會，就『為什麼校長應該允許我們離開學校』列出了一大串理由，」霍金笑著說。

他們搭車前往會場，卻因一場暴風雪而延誤，錯過了活動。「因為積雪和結冰的道路，花了很長時間，」霍金先生回憶道，「當我們到達時，所有人都離開了。」

然而，少年們和其他幾位遲到的記者還是被請了進去，也因禍得福，在記者會結束後在非正式場合採訪了藍儂。

「約翰問我，『你是什麼單位的？廣播電台？』『不，是校刊，』我說。」霍金先生回憶道：「我們是一群16歲的嬉皮，所以我們比記者更害羞，但對藍儂和小野正在宣傳的和平理念更有感。」

談話氣氛舒適愜意。藍儂和小野坐在沙發上，現場還有京子、安東尼和梅琳達。

「（他們）穿著羊毛襪，腳放在桌子上。」 霍金先生說。

那時，越戰仍如火如荼。不到一年前，藍儂和小野在阿姆斯特丹和蒙特利爾舉行了著名的反越戰「臥床」（Bed-Ins for Peace）抗議活動。

在錄音帶上藍儂被學生問到：「你認為像我這樣的人，該怎麼做才能幫助你在世界各地實現和平？」他回答道：「模仿我們所做的，想想『我可以在當地做什麼？』」

帶著從當地商店借來的錄音機和麥克風，年輕的霍金先生記錄了這次遭遇，而他的朋友榮格森（Jesper Jungersen）負責拍照，捕捉到了輕鬆、話題廣泛的對話。他們談到了這對夫婦的和平運動、藍儂對披頭四形象的困擾以及他頭髮的長度，藍儂和小野哼著丹麥聖誕歌曲，彈吉他並演唱反戰歌曲〈Give Peace a Chance〉，隨後是〈Radio Peace〉。

「〈Radio Peace〉從未發行過，」拉斯穆森告訴法新社， 「這是丹麥歷史的一小部分，當我們聽到它時，我們可以感覺到藍儂在丹麥感到很舒服，不受打擾。」

霍金說：「它比以往任何時候都更重要，這是和平的訊息。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航