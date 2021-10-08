AWS DevAx現代應用開發賦能系列，90分鐘免費了解部署多架構容器服務

AWS DevAx計畫，是專為開發者學習進階技能所打造，將圍繞企業如何開發現代應用，並且從思維建立、架構調整、開發團隊培育、到加速賦能等面向，展開一系列的工具與經驗支持。10月13日下午，AWS現代應用開發賦能系列，將推出免費線上活動，與參加者分享如何運用AWS Gravition2優勢在Amazon EKS上部署多架構容器服務。▶立即手刀報名

為進階開發者打造的AWS DevAx，讓你的技術「就。很。Pro。」

在DevAx計畫裡，AWS主要運用開發者專屬語言做深度交流。參加者可以從交互式演示、技術工作坊、實際案例研究、客戶夥伴等深入的開發觀點範例與指引中，獲得超高含金量的技術與知識；包括：端到端部署的客製技術指導，改造現代應用開發專案等，以此推進企業的雲端原生之旅。

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AWS DevAx首發：部署多架構容器服務

與過去對比，AWS Graviton2處理器在性能和功能方面有了重大躍進，因此第一場現代應用開發賦能系列活動，AWS將回應許多使用者對Graviton2性能和價格優勢的興趣，一起探索Graviton2該如何搭配容器服務建造多原生架構，以支持運行容器工作負載Amazon EKS、Amazon ECR和AWS開發人員工具，例如AWS CodeBuild、CodeDeploy、CodePipeline。

在這場線上活動中，AWS將演示如何在Amazon EKS集群上部署x86和ARM應用程序。參加者可以立即學到：

創建容器構建管道

多架構應用程序構建

Amazon EKS：部署多架構EKS集群

Amazon EKS：部署多架構應用程序

鎖定10月13日AWS DevAx，用90分鐘的時間為自己賦能

日期: 2021年10月13日 (星期三)

時間: 3:00 PM - 4:30 PM

語言: 中文

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