如果「無我」，那麼是誰在輪迴？既然本來無一物，那麼佛性到底有沒有？

南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中。

到底什麼是佛？向佛祖祈禱到底有沒有用呢？

佛教有所謂三世佛的說法。寺院裡大雄寶殿供俸的三尊大佛，分別就代表了過去佛、現在佛與未來佛。過去佛是燃燈古佛，現在佛是釋迦摩尼本人，未來佛則是彌勒佛。

彌勒佛是釋迦摩尼打卡下班後接替坐檯的員工，祂老人家會在未來的某個時間返回人間拯救蒼生。至於彌勒現在在做什麼呢？根據彌勒系的經典，祂正在兜率天度假，開宗教補習班，為天人講法。

中國思想隱士熊逸就曾幽默的調侃：

「彌勒在兜率天能活到四千歲，但你要記住『天上方一日，地上幾千年』的規則，兜率天的四千年折合成人間的時間是五十六億七千萬年。兜率天再美好，畢竟不是修行者的終極歸宿，所以當彌勒在兜率天死後，還會轉生人間，投胎到雞頭國的一個大婆羅門家庭，父親是轉輪王，然後父親的名字，母親的名字，佛經裡都有很具體的記載。 最讓人吃驚的是，在五十六億七千萬年後的世界裡，婆羅門仍然是統治階層。」

寫佛經的僧侶真機靈，一桿蘆葦妙筆生花，保我大清江山萬世永固。

佛家思想，更像是哲學，不是宗教。所有的法相莊嚴，極樂世界，不過都是後人的胭脂抹粉，是疊床架屋的狼狽。

幾千年後才有人用更出色的哲學語言去辨析佛法的義理。他不是任何高僧大德，他是叔本華，他寫了一部《作為意志與表象的世界》。這種厭世，才比較接近佛教最初始的想法。

事實上，佛教的初始教義是反對一切掙扎的。焚香是掙扎，拜佛是掙扎，無論是三牲果禮，還是嚎哭打滾，都是同樣的嗔癡業障。甚至連佛本身，不過都是可以被打破的表象。

人生是徒勞，偉大的徒勞

禪宗有一個著名公案，有一天寺外天降大雪，寒氣逼人，被低溫凍的受不了的丹霞天然禪師徑直走到佛堂，把佛像劈了，開開心心的抱著一疊木材去烤火取暖，看得一眾和尚目瞪口呆，嗚嗚哇哇的，為丹霞天然的大逆不道感到驚恐和慌張。而丹霞天然只是聳聳肩，笑笑的說：「你們看到的是一尊佛像，我看到的只是一堆木頭而已。」

《六祖壇經》說：「外不著相曰禪，內不動心曰定」；《金剛經》寫：「不取於相，如如不動」，都是對這種概念的詮釋。禪宗喜歡當頭棒喝，有罵佛祖的，有答非所問的，有趕人家去吃茶的，活像是一群後現代行為藝術家。他們的目的都是在戳破「我執」，粉碎對直覺的依賴，故意攪亂邏輯組合的連續，讓人在一片迷糊混沌當中，看到意想不到的可能性。

還有一個公案，兩個和尚過河，洪水沖垮了唯一的橋樑，兩人偶遇一名發愁的美女，大師兄便爽朗的招呼對方：「我抱妳過河吧！」，樂不可支的抱著美女涉泥過水，頭上飄出一排音符。事後小師弟忿忿不平的質問師兄：都說佛家不近女色，你怎麼可以毫無底線的違反戒律呢？師兄只是噗哧一笑：「我已經把她放下了，難道你還扛著她嗎？」

真正的佛門弟子，就是這麼調皮。佛家強調的正是這種跳脫表象的思考方式。因此「汝若坐佛，即是殺佛」。要是坐一坐，成功把自己心中的佛坐沒了，那便真是父慈子孝，恭賀新禧了。

Photo Credit: ziyi xu @Flickr CC BY SA 2.0

佛家的底色，不是寺廟裡裊裊上升的棼煙，更不是紙醉金迷的香油錢，佛家的底色是一種對一切繁華靡麗的否定：怨憎會，愛別離，五蘊熾盛，生老病死，人的一生不過都是基本粒子的分分合合。肉身不過是拼裝的粒子，成就不過是拼裝的肉身，一旦把這些表象都打散成灰，最後落下的也只有一片空寂而已。

用最出色的美學語言去解釋這種「無」的狀態，便會是：

「修行當然就是對『我』的一種反觀，在靜默的觀想中將自己剝離，剝離成一滴一滴的血液、一根一根的髮絲、一截一截的骨骼、一段一段的記憶，當一切剝離殆盡，自會發現所謂的『我』不過是空無一物。」 熊逸，《少有人看見的美》，2019，p.155

《金光明最勝王經》的說法是：「地水火風共成身，随彼因缘招異果」。《般若波羅蜜多心經》的第一句話則是說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。

因此佛家有所謂的四憂檀那，或者叫做「四法印」，也就是四樣基本教義。這四項分別是：「諸行無常，諸漏是苦，諸法無我，涅槃寂靜」。

如果「無我」，那麼是誰在輪迴？

如果諸行無常，那麼有沒有一個恆常的「我」呢？

今天我心血來潮，看準了淡水線上熙來攘往的人群，決定用TNT炸藥讓迷途眾生早日解脫凡塵，往生極樂，於是轟然巨響，把上班族、菜市場大媽、科技新貴、職業軍人、高中生和清道夫一起萬物平等的炸成一灘肉泥，讓他們回到粒子分散聚合的本真狀態，我有罪嗎？

這是佛教內部非常棘手的問題。

到了法庭上，我可以和法官說，因為諸行無常，諸法無我，「我」不過是基本粒子的聚合與分散，那些我殺的人也不過是基本粒子的聚合與分散，那些粒子組成的「我」，也就是五蘊，不斷的生滅，因此沒有一個時刻有一個完整的「我」存在，前一刻的我更不是後一刻的我，因此並沒有一個「我」殺了人。

而且，生命有漏皆苦，柴米油鹽醬醋茶的生活不過都是永劫般的輪迴，倒不如就讓我幫助他們物理涅槃，往生淨土，豈不美哉？

好險方丈不能當法官。佛教，做為一個哲學流派，自然有它無法自圓其說的部分。

這些矛盾，很讓歷代佛教內部優秀的思想家們感到苦惱。如果「無我」，那麼是誰在輪迴？到底是一個一個基本粒子往生極樂了呢，還是一團完整的「人」往生極樂？

尤其佛家講放下。真不知道當歹徒侵門踏戶，舉著槍，把自己多年奮鬥的積蓄洗劫一空的時候，有多少人可以像洪應明一樣在《菜根譚》裡笑瞇瞇的說：「寵辱不驚，閒看庭前花開花落；去留無意，漫隨窗外雲捲雲舒」。反正錢財不過是身外之物，薩波達王割肉餵鷹，慈悲喜捨，連命都可以不要，本來無一物，何處惹塵埃，一點損失又算什麼呢。

然而最要命的問題是，如果錢可以不要，為了維持佛法的邏輯一致性，老婆被玷污了是不是也要放下？小孩被殘殺了是不是也要放下？房子被一把大火燒了是不是也要放下？《大般涅槃經》認為佛自在心中，但一個身如槁木，心如死灰，一動也不動的無情之人，說是成佛，和成為一粒石頭有什麼不同？

再往前一步，既然本來無一物，那麼佛性有沒有呢？

如果萬物皆是沙，佛性會不會「壞」和「空」呢？

佛教認真研究起來，有太多屬於奇幻文學的部分。

醉後不知天在水，滿船清夢壓星河。哎呀呀，何事秋風悲畫扇。

《楞伽經》分明講過：「一切無涅槃，無有涅槃佛。遠離覺不覺，若有若無有。」如果本來無一物，連佛性都沒有，這就說明了佛性是要透過培養的。但培養便是刻意，刻意便是執著；然而，如果本來就有佛性，按照佛家的說法，一切有為法，都是在成住壞空當中漂流的沙子，那麼佛性會不會「壞」和「空」呢？

換句話說，釋迦摩尼涅槃成佛後，祂的「資格證」會不會過期？祂有沒有可能過了幾萬年後，反璞歸真，忘了什麼應無所住而生其心的大道理，變成一個流著口水看著卡通嘿嘿嘿傻笑的孩子模樣，心中頓悟的佛法年久失修，蕩然無存，一點也不法相莊嚴了呢？

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如果佛法是「有」，那麼佛法必然就和世間一切的事物相同，遵守著「成、住、壞、空」的法則，簡單來說，一個足夠認真的佛教中人會同意，佛教遲早也要滅亡。

既然會滅亡，所有嘗試讓佛教留在人間更久的努力，所有的弘揚與傳播，都不過是癡心迷途，是貪欲與執著。

臥輪禪師曾經講過一個佛偈：「臥輪有伎倆，能斷百思想。對境心不起，菩提日日長。」意思就是教人丟掉所有念頭，一動也不動，戒斷嗔癡，自然修為就能夠日漸提高。

這種修行方式是不錯，只可惜他倒楣碰到六祖惠能。惠能就更頑皮了。他看了臥輪的句子，搖搖頭，說：「惠能沒伎倆，不斷百思想。對境心數起，菩提作麼長。」

有伎倆對上沒伎倆，四大皆空對上隨心所欲，兩相比較一番，惠能的佛法應該更高明一些。甚至說，連高明本身也是一種二元對立，惠能是不會喜歡的。惠能相比臥輪，看待世界更寬容，看待佛法更無所謂。

無所謂，是佛法對世界的解構。在眾人堅持的爭搶與哄鬧聲中，佛法清涼。暮春三月，江南草長，雜花生樹，群鶯亂飛。從文字的詰辯，走向畫面的抽象。弘一法師死前說：「問余何適？廓爾忘言。華枝春滿，天心月圓」，也是同樣的生命狀態。

南岳懷讓是六祖惠能的學生，有一天他看到一個姓馬的和尚在那一動不動的坐禪，便跑去調戲他。懷讓拿了一個磚頭在和尚眼前打磨，和尚感到奇怪，忍不住問到：「你在幹嘛？」懷讓笑瞇瞇的說：「我要把它磨成鏡子。」和尚嗤之以鼻的說：「磚頭怎麼可能磨成鏡子呢？」懷讓眼看和尚上鉤了，便反唇相譏的問到：「那麼難道打坐就可以成佛？」

這後來成為了一句振聾發聵的話：「汝學坐禪，為學坐佛？若學坐禪，禪非坐臥。若學坐佛，佛非定相。於無住法，不應取捨。汝若坐佛，即是殺佛。若執坐相，非達其理。」

學佛，是為了學坐禪嗎？是為了焚香禱告嗎？

真正的學佛其實是學「不人」，學習不用自己的主觀情緒與執著去判斷事物，不陷在前人規定好的法門與權威裡無法自拔。佛是一顆通透而智慧的心，是放下虛妄成見，是佛祖拈花，是迦葉微笑。

如今的寺廟本身的存在，就已經是對佛教經典的一種背叛。佛教中最經典，也最成熟的句式，就是《金剛經》裡的那：「佛說某某，即非某某，是名某某」。譬如有名的：「須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」「不也。世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

莊嚴佛土，不過是佛祖的一種比喻，而後世的僧侶們為了傳教的方便（這也是一種執著），創造了各種神話、角色設定、信教的優惠還有各種神奇的戒律，用他們富麗堂皇的創意完整了一個史詩級的漫威宇宙。讀《地藏菩薩本願經》、《阿彌陀經》、《大彌陀贊》等等文學獎得獎作品，便會不自主的佩服起人類出類拔萃的藝術氣息。

至於民間的善男信女們，也出於自身的脆弱以及依賴，選擇相信了這種浮誇的華麗和虛無的幻想。

Photo Credit: 中央社

基本上，對在菩提樹下證悟的佛祖來說，現在的佛教應該是邪教。人類的荒謬與幽默，讓一個解構主義的哲學流派，變成了祈福消災的工具箱。

佛教其實很解構的。應該說，佛學本身就是解構主義，超越時代的解構主義。不立文字，教外別傳，它鼓勵人們跳脫二元對立的思考窠臼，嘗試用不同的角度看待問題，看待內心。

至於淨土宗那種讓人每天念阿彌陀佛的法門，我們假設一下要是真的有西方極樂世界，也假設念阿彌陀佛就像哈利波特裡「急急護法現身」之類的咒語一樣，心誠則靈，當人死後可以累積點數兌換一張前往西方淨土的門票。那麼，在一個強調放下執著的宗教裡鼓勵信徒如此執著的念阿彌陀佛.......抓抓頭，應該也算是蠻新潮的，不知阿彌陀佛會作何感想。

司馬遷在《史記・貨殖列傳》開篇說：「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」，佛教也沒能逃出它宿命般的沉淪。

佛法很簡單。簡單到佛祖拈花，迦葉一笑。至於什麼燒香拜佛，盛大法會，就和佛祖沒有默契了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航