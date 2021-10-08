【2021諾貝爾和平獎】菲律賓、俄羅斯記者奪獎，代表全球為理想挺身而出的記者

2021年的諾貝爾和平獎得主為菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）以及俄羅斯《新報》（Novaja Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov），他們因在維護言論自由上的所做努力而獲獎，而言論自由是民主和保有和平的先決條件。在民主以及新聞自由逐漸面臨不利處境的同時，他們也是在世界上為理想挺身而出的記者代表。

瑞薩揭杜特蒂政權的暴力濫權，近年不斷捲入法律糾紛

瑞薩是今年諾貝爾獎第一名得獎的女性，她揭露了菲律賓政府行使暴力以及濫權的真相，並點出了該國持續成長的威權主義。2012年，她共同創辦了進行調查報導的數位媒體《Rappler》，作為一位記者和《Rappler》的CEO，瑞薩是言論自由無懼的捍衛者。

瑞薩以批判的角度關注杜特蒂政權具有爭議性且兇殘的反毒政策，從在其中死亡的人數看來，這項政策就像是一場對自己人民所發動的戰爭。除此之外，瑞薩和《Rappler》也持續關注社群媒體被用來散佈假消息、霸凌對手和操縱公共輿論的議題。

根據《CNN》的報導，瑞薩除了是《CNN》的前分社社長之外，還曾當選《時代雜誌》的年度人物，她近年來不斷被捲入法律糾紛，並稱自己是因為對杜特蒂的批評報導而成為攻擊目標。

「我們需要對民主國家的所有人發出警報」瑞薩在2019年為自由而戰時告訴《CNN》，「自由在我們眼前遭受侵蝕……如果你沒有事實，你就無法擁有真相。」

穆拉托夫辦批判性報紙，已有6名記者遇害

穆拉托夫數十年來則在俄羅斯不斷捍衛言論自由，1993年，他共同創辦了獨立報紙《新報》，並擔任總編輯長達24年。作為現在俄羅斯最獨立的一份報紙，《新報》對權力抱持著根本性的批判態度，基於嚴謹的事實查核和專業，《新報》成為了俄羅斯重要的資訊來源。

從1993年開始，《新報》就針對貪腐、警察暴力、非法逮捕、選舉舞弊、網軍和俄羅斯境內境外的軍隊做出批判性的報導，它的反對者持續騷擾、威脅甚至使用暴力和謀殺，從該報創辦以來，已經有6名記者遇害，包含揭露車臣戰爭內幕的記者Anna Politkovskaja。

面對死亡的威脅，穆拉托夫仍拒絕放棄《新報》的獨立原則，他持續捍衛記者在持守新聞意理的情況下自由撰稿的權利。

自由、獨立和具事實基礎的新聞有助於防止暴力濫用、謊言和戰時宣傳，挪威的諾貝爾獎委員會相信，言論和資訊流通的自由有助於確保公眾了解事情真相，瑞薩和穆拉托夫的得獎就是為了捍衛這些基本權利。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範