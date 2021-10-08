2021/10/08,
國際

【2021諾貝爾和平獎】菲律賓、俄羅斯記者奪獎，代表全球為理想挺身而出的記者

【2021諾貝爾和平獎】菲律賓、俄羅斯記者奪獎，代表全球為理想挺身而出的記者
Photo Credit:Nobel Prize 2021

我們想讓你知道的是

今年度的諾貝爾和平獎由2名記者拿下，分別為菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）以及俄羅斯《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。瑞薩所創辦的數位媒體勇於揭露杜特蒂政權的暴力與濫權，穆拉托夫1993年創辦的報紙進行貪腐、警察暴力、非法逮捕的批判性報導，並長期遭到騷擾與威脅，至今已有6名記者遇害。

2021年的諾貝爾和平獎得主為菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）以及俄羅斯《新報》（Novaja Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov），他們因在維護言論自由上的所做努力而獲獎，而言論自由是民主和保有和平的先決條件。在民主以及新聞自由逐漸面臨不利處境的同時，他們也是在世界上為理想挺身而出的記者代表。

瑞薩揭杜特蒂政權的暴力濫權，近年不斷捲入法律糾紛

瑞薩是今年諾貝爾獎第一名得獎的女性，她揭露了菲律賓政府行使暴力以及濫權的真相，並點出了該國持續成長的威權主義。2012年，她共同創辦了進行調查報導的數位媒體《Rappler》，作為一位記者和《Rappler》的CEO，瑞薩是言論自由無懼的捍衛者。

瑞薩以批判的角度關注杜特蒂政權具有爭議性且兇殘的反毒政策，從在其中死亡的人數看來，這項政策就像是一場對自己人民所發動的戰爭。除此之外，瑞薩和《Rappler》也持續關注社群媒體被用來散佈假消息、霸凌對手和操縱公共輿論的議題。

根據《CNN》的報導，瑞薩除了是《CNN》的前分社社長之外，還曾當選《時代雜誌》的年度人物，她近年來不斷被捲入法律糾紛，並稱自己是因為對杜特蒂的批評報導而成為攻擊目標。

「我們需要對民主國家的所有人發出警報」瑞薩在2019年為自由而戰時告訴《CNN》，「自由在我們眼前遭受侵蝕……如果你沒有事實，你就無法擁有真相。」

穆拉托夫辦批判性報紙，已有6名記者遇害

穆拉托夫數十年來則在俄羅斯不斷捍衛言論自由，1993年，他共同創辦了獨立報紙《新報》，並擔任總編輯長達24年。作為現在俄羅斯最獨立的一份報紙，《新報》對權力抱持著根本性的批判態度，基於嚴謹的事實查核和專業，《新報》成為了俄羅斯重要的資訊來源。

從1993年開始，《新報》就針對貪腐、警察暴力、非法逮捕、選舉舞弊、網軍和俄羅斯境內境外的軍隊做出批判性的報導，它的反對者持續騷擾、威脅甚至使用暴力和謀殺，從該報創辦以來，已經有6名記者遇害，包含揭露車臣戰爭內幕的記者Anna Politkovskaja。

面對死亡的威脅，穆拉托夫仍拒絕放棄《新報》的獨立原則，他持續捍衛記者在持守新聞意理的情況下自由撰稿的權利。

自由、獨立和具事實基礎的新聞有助於防止暴力濫用、謊言和戰時宣傳，挪威的諾貝爾獎委員會相信，言論和資訊流通的自由有助於確保公眾了解事情真相，瑞薩和穆拉托夫的得獎就是為了捍衛這些基本權利。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。