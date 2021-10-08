【2021台北電影獎】主席易智言：「入圍跟得獎差很遠」，影后、影帝候選者幕後吐露入圍心聲

2021年第23屆台北電影獎將於明（9）日晚上7點舉行頒獎典禮，在揭曉賽果的前一天，今（8）日下午於台北晶華酒店舉行入圍記者會。席間除了公布台北電影獎非正式競賽及會外賽得獎名單之外，也由台北電影節主席易智言導演逐一頒發入圍證書給所有入圍劇組。

席間，易智言表示：「入圍跟得獎差很遠，今年不得，明年一定要得，明年不得，後年一定要得 。入圍很高興，得獎才好玩！希望明天劇組都能給自己舉辦一個慶功宴，珍惜得獎的時刻，會一輩子記得。」易智言的這番話，也鼓勵了台下眾多的台灣電影從業人員。會後，入圍最佳男主角、女主角演員們，也到後台接受採訪，輕鬆閒談本屆的入圍心得。

Photo Credit: 中央社 易智言

率先接受訪問的是最佳男主角的入圍者，不過邱澤、張震、楊祐寧未能到場，由吳慷仁、馬志翔接受訪問。

吳慷仁在今年入圍之前，就曾在2017年憑藉《白蟻－慾望謎網》榮獲台北電影獎影帝殊榮，以台北電影獎頗有淵源，而除了台北電影獎之外，吳慷仁也曾在小螢幕中的電視金鐘獎，以《一把青》拿下戲劇節目最佳男主角，演技備受肯定。

提到今年的入圍心得，吳慷仁直言：「從《白蟻－慾望謎網》之後再度入圍，不會緊張，但很開心，也希望往後也能多一點入圍，就像易智言導演提到的，多入圍多拿獎是好事，都是一個階段的成長。」

而從小螢幕走紅進而轉到大銀幕的吳慷仁，雖然憑藉《我沒有談的那場戀愛》問鼎台北電影獎影帝，不過卻在今年的金馬獎與最佳男主角的入圍擦肩而過，也被評審視為最大遺珠，引起各界抱撼，包含徐譽庭導演等人在內，都為吳慷仁惋惜。吳慷仁也坦言，演電影的機會並不多，從電視劇轉到電影其實是很辛苦的過程。

Photo Credit: 中央社 吳慷仁

至於能編、能導、能演的馬志翔，則是憑藉《聽見歌 再唱》首度入圍台北電影獎最佳男主角，除了《聽見歌 再唱》之外，馬志翔也以《月老》入圍了今年金馬獎最佳男配角，相較於過往馬志翔較多在幕後的工作，今年可說是馬志翔在大銀幕上演技備受肯定的一年。

馬志翔開玩笑地說：「都是因為演員獎沒有常常入圍，才跑去做幕後。」而談及演員工作，馬志翔則說：「演員永遠是被選擇的，當有機會被選擇，運氣又好可以演到好的角色時，甚至能夠入圍獎項，是非常榮幸且值得開心的事。工作時對得起自己最重要，當然也希望身邊的工作夥伴們被看見，而今年能跟一群很棒的演員一起入圍，非常開心。」

兩位男主角候選人之後，緊接著是最佳女主角的受訪。許瑋甯與楊麗音未到現場，由陽靚、李霈瑜、謝欣穎三人接受訪問。

特別的是，《消失的情人節》李霈瑜、《怪胎》謝欣穎兩位女星已經在去年金馬獎影后獎項同場較勁過，但去年皆惜敗給《孤味》的陳淑芳。談及揮別金馬獎，於台北電影獎再度競逐女主角時，李霈瑜表示：「從金馬到北影獎，和謝欣穎再度入圍感覺真的很有緣，也代表作品都很棒，能一直被討論、被記得。得獎是我無法控制的事，不過，我認為不管有沒有得獎，都要先準備好得獎感言，這是一份對獎項和入圍者們的尊重。」

Photo Credit: 中央社 李霈瑜

多數觀眾認識李霈瑜，應該是在小螢幕中透過旅遊外景行腳節目《水下三十米》。李霈瑜以《水下三十米》連續三年叩關電視金鐘生活風格節目主持人獎，終於在2019年順利敲鐘，拿下該獎項。到了今年，又以《原來是匠紫》再度拿下金鐘獎生活風格節目主持人獎，加上首度主演電影的《消失的情人節》連連入圍電影獎項，是近年最旺的女星之一。

才剛參加完金鐘獎的李霈瑜，更感性地說：「這是我第一部劇情長片，我會珍惜、感受當中的一切過程。」而憑藉《愛．殺》，與李霈瑜一樣也是首度入圍台北電影獎的陽靚，也在記者會上表示：「第一次參加，反而對於要穿什麼衣服感到比較煩惱。至於得獎與否就跟大霈說的一樣，無法控制，順著走就好。」

Photo Credit: 中央社 陽靚

而相較於陽靚、李霈瑜的第一次，謝欣穎則是早已受到台北電影獎肯定，謝欣穎2011年時，憑藉《消失打看》、《命運化妝師》獲得最佳女演員，當時得獎理由為：「兩部風格迴異的電影，兩個截然不同的角色，一主一配，謝欣穎都表現得從容自若，角色不同狀態的把握，肢體語言的流麗，再次証明她是新生代演員中，潛力無窮的一位。」

10年後，謝欣穎從新生代轉變為中生代，也順利再度入圍獎項，以《怪胎》面對台北電影獎的心情，謝欣穎則說：「能得獎當然是最好，不過還是平常心，而這兩週其實也對於典禮有所準備，一天一餐、積極運動、作息正常，用最好的樣子參加典禮。」

Photo Credit: 中央社 謝欣穎

第23屆台北電影獎男女主角入圍名單

最佳男主角

吳慷仁｜《我沒有談的那場戀愛》

邱澤｜《當男人戀愛時》

張震｜《緝魂》

楊祐寧｜《複身犯》

馬志翔｜《聽見歌 再唱》

最佳女主角

謝欣穎｜《怪胎》

楊麗音｜《美樂蒂》

李霈瑜｜《消失的情人節》

陽靚｜《愛．殺》

許瑋甯｜《當男人戀愛時》

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核稿編輯：楊士範