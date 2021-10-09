2021/10/09,
國際

【圖輯】不管統治者是不是塔利班，阿富汗都需要伊斯蘭宗教學校

【圖輯】不管統治者是不是塔利班，阿富汗都需要伊斯蘭宗教學校
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

阿富汗政府一直缺乏資源在農村地區提供正規教育，使伊斯蘭學校的影響力增長。伊斯蘭學校體系主要藉由社區推動的努力得以維持，大部分資金來自私人來源。

在阿富汗首都偏遠角落的一所學校裡，孩子們用宏亮的聲音背誦著伊斯蘭教最神聖的《古蘭經》。

陽光透過伊斯蘭宗教學校「Khatamul Anbiya」的窗戶照射進來，那裡有數十位小男孩，圍著老師穆達奎（Ismatullah Mudaqiq）坐成一圈。

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學生們在淩晨4:30醒來，開始一天的祈禱。他們在課堂上背誦《古蘭經》、吟誦經文，直到這些經文深深烙印在他們腦海裡。穆達奎會隨時要求男孩們背誦一段經文，藉此來測試他們。

外界的注意力逐漸聚焦在塔利班統治下的阿富汗教育，受過西方教育的阿富汗人和國際社會，呼籲塔利班當局要讓女孩和婦女平等獲得受教權。只有男孩可以上伊斯蘭小學和高等教育的宗教學校，這樣的現象代表阿富汗的另一面：貧窮和保守。

學生們也不確定在塔利班的統治下，未來會發生什麼。

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大多數學生來自貧困家庭。對他們來說，伊斯蘭宗教學校是一個重要的機構；有時這是孩子獲得教育的唯一途徑，孩子們也得到保護和起居照顧。

如同阿富汗的大多數機構一樣，伊斯蘭學校在國家財政困難中苦苦掙扎，自從8月15日塔利班佔領阿富汗以來，經濟衰退更為加速。

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「塔利班」的原意是「學生」，最初出現在20世紀90年代，部分來自鄰國巴基斯坦強硬派宗教學校的學生。在過去的20年裡，美國支持的政府打擊塔利班，阿富汗的伊斯蘭學校一直避免過高的意識形態教育。不過，現在政府倒臺了，教育方針也出現變化。

當被問及是否希望從塔利班統治者那裡得到更大的支持時，宗教學校的人員態度相當低調。

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穆達奎表示：「不管有沒有塔利班，宗教學校都非常重要。沒有學校，人們會忘記伊斯蘭教的由來……宗教學校應該永遠存在，無論政權或經費如何變化，學校都應該存在。」

阿富汗政府一直缺乏資源在農村地區提供正規教育，使伊斯蘭學校的影響力增長。

伊斯蘭學校體系主要藉由社區推動的努力得以維持，大部分資金來自私人來源。但是，由於美國的制裁和國際金融機構的凍結，導致資金短缺。伊斯蘭學校不再像以前那樣得到資金支持。

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在宗教學校系統中長大的年輕男孩，有資格成為宗教學者和專家。這些學校通常教授保守的伊斯蘭教義，並因過度依賴填鴨式背誦而不是批判性思維，受到不少批評。

但是對於某些人來說，宗教教育只是一種獲得基礎知識和溫飽的手段。

在研讀教義的空檔，年輕男孩們聚集在餐廳大堂，簡單吃一頓麵包和熱茶。日落之前，他們會玩一下彈珠，直到祈禱時間——也就是夜幕降臨前的最後一次禱告。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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