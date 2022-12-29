2022/12/29,
政治

國民黨中常委蕭景田涉賄選遭檢方通緝，林杏兒：從未指示買票，與蕭僅是黨內同志關係

國民黨中常委蕭景田涉賄選遭檢方通緝，林杏兒：從未指示買票，與蕭僅是黨內同志關係
Photo Credit: 蕭景田臉書粉專

我們想讓你知道的是

林杏兒表示，有特定媒體誣指中常委蕭景田為她的乾爹，事實上她從來沒有在外面叫過蕭景田乾爹，蕭景田是中常委，也地方黨部主委，所以幫忙輔選都很正常。兩人僅是黨內同志的關係。

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士檢約談後以5萬元交保；士林地檢署昨（28）日依證人身分通知林杏兒作證後請回，今（29）日則對同案被告，但未到案的國民黨中常委蕭景田發布通緝。

檢調為釐清蕭景田與本起賄選案關係，日前將蕭景田列為被告，但蕭景田未到案；檢方認定蕭景田已逃亡或藏匿，因此今天予以通緝。

《自由時報》報導，林杏兒樁腳曾繁川，被士林地檢署掌握涉嫌以1萬元向一名里長現金買票，檢方約談曾男到案說明，訊後諭令5萬元交保，其餘20多名士林北投區里長則以證人身分被約談，訊後均請回。另外檢方也掌握消息，整起賄選案是由蕭景田出資。

蕭景田是現任國民黨中常委，過去曾在彰化縣擔任議員、議長；2008年起擔任立委，2012年競選連任失利，2020年再次參選立委仍落敗。

林杏兒今年參與台北市第14屆議員第1選舉區（士林、北投）議員並當選，已就職。

林杏兒：從未指示過任何人買票

林杏兒則在臉書上表示，自己從未指示過任何人，施以不法之賄選行為，更未與相關人等有實際接觸，她被邀請以「證人」身份到案說明。過程約一小時，並立即被請回，足以證明她與該案沒有關係。

林杏兒也強調，有任何不實指控未經查證，即向大眾散播，她必以最嚴厲的法律行動追究，絕不寬待。林杏兒也說，有特定媒體誣指，中常委蕭景田為她的乾爹，事實上她與蕭中常委間僅為黨內同志間的關係。

《華視》報導，林杏兒表示，曾根本不是自己的樁腳，另外關於蕭景田是乾爹，「這個在地方上問也知道，我從來沒有在外面叫過他乾爹，他是我們黨部我們的中常委，那也是我們的主任委員，所以他來幫所有人來輔選都是很正常。」而記者多次致電蕭景田，都直接轉語音信箱，林杏兒更再三強調，和他們沒有連絡。

林杏兒本次選戰期間被踢爆，在銘傳大學發表的碩士論文，以英翻中的手法，抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文；儘管論文抄襲惹議，最後仍順利當選士林北投區市議員，如今又捲入買票風波。

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核稿編輯：翁世航


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