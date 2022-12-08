民進黨中常會通過「正副議長選舉不得支持黑金人選」籲國民黨跟進，但台南市先起內鬨
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立委陳亭妃認為，88槍槍擊案的利益糾葛，影響到2022年的台南市長、議員選舉，如果沒有把黑金斷掉，就會一直糾結到2024。不過被指涉的中執委郭再欽反擊，「是在為了跑票鋪路」。
民進黨中常會昨（7）日通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得支持具有黑金背景人選。民進黨代理黨主席陳其邁說，國民黨也應面對社會的要求，國民黨議長、副議長人選也應該要排除黑金。不過台南市議長選舉還沒開始就爆內鬨，立委陳亭妃公開質疑南市議會民進黨團「用黨紀挺黑金」，遭指涉的郭再欽則發聲明反擊陳亭妃扯黑金不實指控，是為了「議員跑票」鋪陳。
議會黨團和議員不能支持有黑金背景的正副議長候選人
民進黨昨天中常會後透過新聞稿表示，「清廉、勤政、愛鄉土」是創黨精神，反黑金更是民進黨一貫的堅持。近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，民進黨立院黨團也將研擬提出《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。
民進黨表示，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會期待，除依《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》相關規定辦理外，民進黨議員對於各縣市議會議長、副議長選舉，支持人選也應排除曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分。
民進黨指出，中常會通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選。
代理黨主席的陳其邁也表示，台灣社會對民進黨有更高的要求跟期待，因此民進黨在選後確實要求黨籍從政者，同時也呼籲國民黨，一同面對社會的要求，在正副議長人選排除黑金，一同邁向更成熟的民主政治。
陳其邁表示，民主的可貴，在於政黨競爭時，可以樹立更高的標準，能讓台灣民主更進步，希望國民黨一同跟進，杜絕黑金帶給民主政治的影響。
會中也通過成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由中常委王定宇、蔡易餘、蘇巧慧、陳茂松、陳世凱組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。
台南學甲槍擊案牽涉正副議長選舉
《民視新聞》報導，台南學甲88槍槍擊案，案件發生在11月10日，台南學甲有歹徒持衝鋒槍先到民進黨中執委郭再欽之前經營科技公司開了58槍，又到距離1.5公里外的市議員謝財旺女兒的競總掃射30槍，彈襲88槍，震驚社會。發生至今已經快1個月卻始終未能破案，學甲分局長蔡宗昌也因此遭到拔官。蔡宗昌被調職後，檢警也鎖定開槍嫌犯，對50歲的孔祥志發布通緝。
民進黨台南市立委陳亭妃昨天與同屬正國會的立委陳歐珀，在立法院召開「黑金介入議長、副議長選舉？民進黨別用黨紀挺黑金」記者會，提出相關質疑。陳亭妃認為，88槍槍擊案的利益糾葛，影響到2022年的台南市長、議員選舉，如果沒有把黑金斷掉，就會一直糾結到2024，「我們有多少本錢還可以繼續跟黑金牽扯在一起？」
陳亭妃在記者會上指出，民進黨中執委郭再欽在學甲工業區的立德鑫公司遭同一人開了58槍，而台南市正副議長參選登記議員邱莉莉和林志展，以及議員李宗翰、劉米山和王錦德和郭再欽一起用餐被拍下照片。陳亭妃質疑，林志展和邱莉莉將競選議長，跟88槍關係人郭再欽餐敘，這樣的照片沒解釋清楚媒體會如何渲染。
陳亭妃認為，如果黨中央繼續視而不見，允許黨紀公然挺黑金，要如何向選民說民進黨有反省的決心，黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作立即進行調查。
對此，郭再欽首度發聲明，澄清自己光明磊落，並砲轟陳亭妃、議長郭信良以陰謀論帶風向，現在硬扯黑金，恐怕是在為再次跑票而鋪陳。
《中央社》報導，中常委陳茂松昨天則在中常會後受訪說，現在所有縣市裡面比較有爭議的就是台南市，應該比照入黨審查的排黑查核作業先查查看，加上現在已經知道「88槍案」的兇嫌是誰了，應先把人抓出來，釐清與議員有沒有關係，緩個幾天不會影響流程。
台南市長黃偉哲在中常會後受訪表示，台南發生的槍擊案，他比誰都希望早點找出來；沒有誰隱藏資訊不願意破案，大家都願意破案，也希望在不違反偵查不公開情況下，專案小組適時報告偵辦進度及方向。至於要把司法案件跟正副議長接軌，要有進一步說明，才會比較清楚，否則一下說跟光電利益有關係，一下又說跟議長選舉有關係，他覺得證據到哪裡，就該辦到哪裡。
綜合《菱傳媒》和《中央社》報導，台南市議會民進黨團昨天下午召開黨團會議，正國會議員陳秋萍等6人陸續離開怒批「黑金疑似操控台南議長選舉，沒有真相，拒絕替黑金背書。」李偉智則在協調中放棄參選。黨團成功推舉邱莉莉、林志展參選正副議長；負責督導的台南市長黃偉哲要求黨團25日選舉一致性投票，若跑票將報黨中央黨紀處分。
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核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
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於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。