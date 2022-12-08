民進黨中常會通過「正副議長選舉不得支持黑金人選」籲國民黨跟進，但台南市先起內鬨

民進黨中常會昨（7）日通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得支持具有黑金背景人選。民進黨代理黨主席陳其邁說，國民黨也應面對社會的要求，國民黨議長、副議長人選也應該要排除黑金。不過台南市議長選舉還沒開始就爆內鬨，立委陳亭妃公開質疑南市議會民進黨團「用黨紀挺黑金」，遭指涉的郭再欽則發聲明反擊陳亭妃扯黑金不實指控，是為了「議員跑票」鋪陳。

議會黨團和議員不能支持有黑金背景的正副議長候選人

民進黨昨天中常會後透過新聞稿表示，「清廉、勤政、愛鄉土」是創黨精神，反黑金更是民進黨一貫的堅持。近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，民進黨立院黨團也將研擬提出《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。

民進黨表示，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會期待，除依《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》相關規定辦理外，民進黨議員對於各縣市議會議長、副議長選舉，支持人選也應排除曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分。

民進黨指出，中常會通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選。

代理黨主席的陳其邁也表示，台灣社會對民進黨有更高的要求跟期待，因此民進黨在選後確實要求黨籍從政者，同時也呼籲國民黨，一同面對社會的要求，在正副議長人選排除黑金，一同邁向更成熟的民主政治。

陳其邁表示，民主的可貴，在於政黨競爭時，可以樹立更高的標準，能讓台灣民主更進步，希望國民黨一同跟進，杜絕黑金帶給民主政治的影響。

會中也通過成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由中常委王定宇、蔡易餘、蘇巧慧、陳茂松、陳世凱組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。

台南學甲槍擊案牽涉正副議長選舉

《民視新聞》報導，台南學甲88槍槍擊案，案件發生在11月10日，台南學甲有歹徒持衝鋒槍先到民進黨中執委郭再欽之前經營科技公司開了58槍，又到距離1.5公里外的市議員謝財旺女兒的競總掃射30槍，彈襲88槍，震驚社會。發生至今已經快1個月卻始終未能破案，學甲分局長蔡宗昌也因此遭到拔官。蔡宗昌被調職後，檢警也鎖定開槍嫌犯，對50歲的孔祥志發布通緝。

民進黨台南市立委陳亭妃昨天與同屬正國會的立委陳歐珀，在立法院召開「黑金介入議長、副議長選舉？民進黨別用黨紀挺黑金」記者會，提出相關質疑。陳亭妃認為，88槍槍擊案的利益糾葛，影響到2022年的台南市長、議員選舉，如果沒有把黑金斷掉，就會一直糾結到2024，「我們有多少本錢還可以繼續跟黑金牽扯在一起？」

陳亭妃在記者會上指出，民進黨中執委郭再欽在學甲工業區的立德鑫公司遭同一人開了58槍，而台南市正副議長參選登記議員邱莉莉和林志展，以及議員李宗翰、劉米山和王錦德和郭再欽一起用餐被拍下照片。陳亭妃質疑，林志展和邱莉莉將競選議長，跟88槍關係人郭再欽餐敘，這樣的照片沒解釋清楚媒體會如何渲染。

陳亭妃認為，如果黨中央繼續視而不見，允許黨紀公然挺黑金，要如何向選民說民進黨有反省的決心，黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作立即進行調查。

對此，郭再欽首度發聲明，澄清自己光明磊落，並砲轟陳亭妃、議長郭信良以陰謀論帶風向，現在硬扯黑金，恐怕是在為再次跑票而鋪陳。

《中央社》報導，中常委陳茂松昨天則在中常會後受訪說，現在所有縣市裡面比較有爭議的就是台南市，應該比照入黨審查的排黑查核作業先查查看，加上現在已經知道「88槍案」的兇嫌是誰了，應先把人抓出來，釐清與議員有沒有關係，緩個幾天不會影響流程。

台南市長黃偉哲在中常會後受訪表示，台南發生的槍擊案，他比誰都希望早點找出來；沒有誰隱藏資訊不願意破案，大家都願意破案，也希望在不違反偵查不公開情況下，專案小組適時報告偵辦進度及方向。至於要把司法案件跟正副議長接軌，要有進一步說明，才會比較清楚，否則一下說跟光電利益有關係，一下又說跟議長選舉有關係，他覺得證據到哪裡，就該辦到哪裡。

綜合《菱傳媒》和《中央社》報導，台南市議會民進黨團昨天下午召開黨團會議，正國會議員陳秋萍等6人陸續離開怒批「黑金疑似操控台南議長選舉，沒有真相，拒絕替黑金背書。」李偉智則在協調中放棄參選。黨團成功推舉邱莉莉、林志展參選正副議長；負責督導的台南市長黃偉哲要求黨團25日選舉一致性投票，若跑票將報黨中央黨紀處分。

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核稿編輯：翁世航